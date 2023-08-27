قابلية التوسع في الخدمات المصغرة

تشير قابلية التوسع للخدمات الصغيرة، في سياق بنية الخدمات الصغيرة، إلى قدرة التطبيق على التعامل بكفاءة مع عبء العمل المتزايد من خلال توزيع الحمل عبر مثيلات متعددة من خدمات التطبيقات. ويتم تحقيق ذلك عن طريق تقسيم تطبيق متجانس إلى خدمات أصغر ومستقلة يمكن نشرها وتوسيع نطاقها وتعديلها بشكل مستقل. تكون كل خدمة مسؤولة عن جانب واحد محدد من وظائف التطبيق وتتواصل مع الخدمات الأخرى باستخدام بروتوكولات خفيفة الوزن مثل RESTful APIs أو قوائم انتظار الرسائل. من خلال استخدام قابلية التوسع في الخدمات الصغيرة، يمكن للمؤسسات تحقيق تحسين عزل الأخطاء وقابلية الصيانة والأداء مع تقليل استهلاك الموارد.

إحدى الفوائد الرئيسية لقابلية التوسع في الخدمات الصغيرة هي القدرة على توسيع نطاق المكونات الفردية للتطبيق بشكل مستقل. وهذا يعني أنه إذا واجهت خدمة معينة ارتفاعًا مفاجئًا في الطلب أو تطلبت موارد إضافية، فيمكن توسيع نطاقها دون التأثير على الخدمات الأخرى. ويؤدي هذا المستوى من التفصيل في إدارة تخصيص الموارد إلى توفير التكاليف وتحسين الكفاءة. أظهرت الأبحاث أن الاستخدام السليم للخدمات الصغيرة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 50-70% في تكاليف البنية التحتية وتحسين يصل إلى 3 أضعاف في وقت طرح الميزات الجديدة في السوق.

AppMaster ، عبارة عن منصة no-code تسمح للعملاء بإنشاء ونشر تطبيقات الويب والهاتف المحمول، وتستخدم بنية الخدمات الصغيرة لتقديم حلول قابلة للتطوير بدرجة كبيرة. من خلال إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go، وتطبيقات الويب باستخدام Vue3، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، يوفر AppMaster أساسًا قويًا وفعالًا للتطبيقات التي تقلل من الديون التقنية وتمكن الشركات من التكيف بسرعة مع احتياجاتها المتطورة. .

يمكن تحديد منهج AppMaster لقابلية التوسع في الخدمات الصغيرة في مراحل مختلفة من دورة حياة التطبيق، بدءًا من التطوير وحتى الإدارة المستمرة. هذا يتضمن:

1. التصميم المرئي والنماذج الأولية السريعة : يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء نماذج بيانات جذابة بصريًا وREST API ومنطق الأعمال لتطبيقاتهم باستخدام وظيفة drag-and-drop. ويؤدي هذا إلى تقليل وقت طرح المنتج في السوق بشكل كبير، مما يسمح للشركات بنشر ميزات ووظائف جديدة بشكل أسرع من أي وقت مضى.

2. إنشاء التعليمات البرمجية ونشرها تلقائيًا : عندما ينقر العميل على "نشر"، يأخذ AppMaster المخططات المرئية للتطبيق وينشئ التعليمات البرمجية المصدر، ويجمع التطبيق، ويجري الاختبارات، ويحزم مكونات الواجهة الخلفية في حاويات Docker، وينشرها إلى سحاب. تلغي هذه العملية الترميز اليدوي، مما يؤدي إلى تقليل مخاطر الأخطاء البشرية وزيادة ضمان جودة التطبيق.

3. التكامل والتسليم المستمر (CI/CD) : من خلال استخدام IDE الشامل، يضمن AppMaster معالجة التغييرات في متطلبات التطبيق عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من البداية. وهذا لا يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير فحسب، بل يلغي أيضًا الديون التقنية ويضمن تحسين التطبيقات دائمًا للمتطلبات الحالية.

4. طبيعة التطبيقات الخلفية عديمة الحالة : يتيح استخدام AppMaster لتطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة باستخدام Go إمكانية التوسع السلس لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. تتيح هذه البنية للتطبيقات التعامل بكفاءة مع أحمال حركة المرور الكثيفة مع تقليل التأثير على البنية التحتية والموارد.

5. قدرات التكامل واسعة النطاق : تتوافق التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster مع أي قواعد بيانات متوافقة مع PostgreSQL باعتبارها مخزن البيانات الأساسي. يسمح هذا التوافق للمؤسسات بدمج تطبيقاتها مع الأنظمة الحالية، مما يعزز التعاون بشكل أفضل بين الفرق وإدارة البيانات بكفاءة.

ومن خلال استخدام مفاهيم قابلية التوسع في الخدمات الصغيرة، تمكن منصة AppMaster no-code الشركات من جميع الأحجام من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير بدرجة عالية وموثوقة وفعالة يمكن أن تنمو بسلاسة مع تطور أعمالهم. تسمح المنصة بتطوير التطبيقات بشكل مبسط دون التضحية بالقدرة على التعامل مع أعباء العمل المتزايدة، مما يضمن أن تطبيقات عملائها مستعدة دائمًا لتلبية متطلبات المشهد الرقمي الحديث.