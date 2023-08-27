يشير النظام البيئي للخدمات المصغرة إلى مجموعة من الخدمات المتميزة وغير المترابطة التي تتعاون لتطوير وإدارة وتقديم تطبيقات برمجية معقدة وقابلة للتطوير وموثوقة يمكنها التكيف بسهولة مع متطلبات العمل المتغيرة. في سياق تطوير البرمجيات، وخاصة في منصة no-code مثل AppMaster ، يلعب النظام البيئي للخدمات الصغيرة دورًا أساسيًا في توفير نهج مرن وقابل للتخصيص وفعال لبناء التطبيقات الحديثة. على عكس البنية التقليدية المتجانسة، حيث يتم بناء التطبيق بأكمله كوحدة واحدة متماسكة، تؤكد بنية الخدمات الصغيرة على تنظيم التطبيق كمجموعة من الوحدات الصغيرة، القابلة للإدارة، والمستقلة، كل منها يخدم وظيفة عمل محددة.

تتمثل الميزة الأساسية لاستخدام النظام البيئي للخدمات الصغيرة في أنه يسهل التعاون بشكل أفضل بين فرق التطوير، ويتيح التسليم المستمر ونشر التعليمات البرمجية، ويسمح بتوسيع النطاق وموازنة التحميل بشكل أسرع. تعمل كل خدمة صغيرة بشكل مستقل، مع تخزين البيانات الخاص بها، وبيئة التشغيل، وحتى لغة البرمجة، مما يتيح للمطورين اختيار مجموعة التكنولوجيا المثالية لكل خدمة. تتيح هذه الاستقلالية للفرق المسؤولة عن الخدمات الصغيرة المختلفة العمل بكفاءة أكبر، وبالتالي تسريع عملية تطوير التطبيقات مع ضمان برامج موثوقة وعالية الجودة.

تظهر الأبحاث والإحصاءات أن استخدام الخدمات الصغيرة آخذ في الارتفاع، مع تزايد عدد المنظمات التي تتبنى هذه البنية لإنشاء منتجاتها. وبحسب استطلاع أجرته شركة O'Reilly Media عام 2020، فإن ما يقرب من 61% من المشاركين البالغ عددهم 1500 شخص كانوا يستخدمون الخدمات المصغرة لتطوير التطبيقات، بينما كان 28% يفكرون في اعتمادها في المستقبل القريب. يمكن أن يعزى النمو السريع في اعتماد النظام البيئي للخدمات الصغيرة إلى قصص نجاح العديد من المؤسسات الكبيرة، مثل Netflix وAmazon وeBay، التي استخدمت هذا النمط المعماري بشكل فعال للحصول على ميزة تنافسية.

على سبيل المثال، بدأت Netflix في الانتقال من البنية المتجانسة إلى النظام البيئي للخدمات الصغيرة في عام 2009 لتوسيع نطاق خدمات البث الخاصة بها بسرعة عبر مناطق جغرافية وأجهزة مختلفة. مكنت هذه الخطوة Netflix من التعامل مع ملايين المستخدمين المتزامنين مع ضمان الأداء العالي والموثوقية. وعلى نحو مماثل، أحدثت أمازون ثورة في منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها من خلال تبني بنية الخدمات الدقيقة لإدارة كتالوج منتجاتها الضخم والمتنوع مع توسيع نطاق خدماتها على مستوى العالم. يسلط نجاح هذه المنظمات الضوء على المرونة والقدرة على التكيف التي توفرها الأنظمة البيئية للخدمات الصغيرة في تلبية متطلبات الأعمال المعقدة.

يؤدي اعتماد النظام البيئي للخدمات الصغيرة ضمن نظام أساسي no-code مثل AppMaster إلى تضخيم فوائد هذا النمط المعماري. يوفر AppMaster للعملاء واجهة سهلة الاستخدام لنمذجة البيانات (مخطط قاعدة البيانات)، وتصميم منطق الأعمال (باستخدام عمليات الأعمال)، وإنشاء endpoints API وWebSocket للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم. يمكن إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة باستخدام واجهة drag-and-drop التي تمكن العميل من إنشاء واجهة مستخدم مخصصة، يتم ضبطها بدقة لتتوافق مع المتطلبات المحددة لكل تطبيق.

إن أسلوب AppMaster القوي في تطوير التطبيقات - إنشاء تطبيقات حقيقية من الصفر لكل مشروع - يؤدي إلى تعليمات برمجية نظيفة وقابلة للصيانة دون أي ديون فنية. وهذا مفيد بشكل خاص في النظام البيئي للخدمات الصغيرة، حيث يمكن للخدمات المختلفة أن تتفاعل بسلاسة وكفاءة دون أي ترابط. يتم إنشاء تطبيقات AppMaster باستخدام Go للواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، ونهج يعتمد على الخادم يعتمد على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS لتطبيقات الهاتف المحمول. وبالتالي، تدعم المنصة جميع لغات وأطر البرمجة الشائعة، مما يتيح التكامل السلس للخدمات الصغيرة داخل التطبيقات الحديثة.

الاستنتاج: يُحدث النظام البيئي للخدمات الصغيرة ثورة في صناعة تطوير البرمجيات من خلال توفير نهج مرن وفعال وقابل للتطوير لبناء التطبيقات المعقدة. عند دمجه مع نظام no-code مثل AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء حلول برمجية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، وسهلة الصيانة، وتلبية متطلبات العمل المتطورة باستمرار. ونتيجة لذلك، يمكن للمؤسسات أن تظل قادرة على المنافسة في المشهد الديناميكي لتكنولوجيا المعلومات مع الاستفادة من عملية تطوير أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.