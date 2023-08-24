مكتب خدمة بدون رمز

يشير مكتب خدمة No-Code إلى منصة مركزية موجهة نحو العملاء مصممة لإدارة وحل المشكلات والطلبات والحوادث والاستفسارات الواردة، وتمكين الأفراد ذوي الخلفيات التقنية المختلفة من إنشاء التطبيقات وصيانتها دون أي معرفة برمجية. في سياق no-code ، يلعب مكتب خدمة No-Code دورًا حاسمًا في تسهيل التفاعل بين مطوري البرامج no-code والمستخدمين النهائيين وأصحاب المصلحة، وتبسيط عملية تطوير التطبيقات الشاملة مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة والإنتاجية.

يدور مفهوم مكتب الخدمة No-Code حول ثلاثة مبادئ أساسية:

تقليل حاجز الدخول للمستخدمين ذوي المعرفة البسيطة أو معدومة المعرفة بالبرمجة من خلال تجريد عمليات الترميز المعقدة وتحويلها إلى واجهات مبسطة وسهلة الاستخدام. أتمتة المهام والعمليات المتكررة لتعزيز الكفاءة وتقليل احتمالية الخطأ البشري في تطوير التطبيقات وصيانتها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. دمج العديد من الخدمات والميزات في منصة واحدة لإنشاء نظام بيئي سلس من الأدوات والوظائف التي تهدف إلى تحقيق إدارة شاملة وشاملة للتطبيقات.

مع النمو السريع للمنصات no-code ، مثل AppMaster ، تبنت الشركات عبر مختلف الصناعات هذا النهج المبتكر تجاه تطوير البرمجيات. وفقًا لشركة Gartner، بحلول عام 2023، سيكون أكثر من 50% من المؤسسات المتوسطة والكبيرة قد اعتمدت منصة no-code كأداة رئيسية لتطوير التطبيقات. وهذا يسلط الضوء على الطلب المتزايد على مكاتب الخدمة No-Code ، والتي تعمل كعنصر أساسي في الأداء السلس وإدارة التطبيقات no-code من خلال توفير خدمات دعم سهلة الوصول وفعالة ومبسطة.

في AppMaster ، يعد مكتب خدمة No-Code امتدادًا للوظائف الأساسية للنظام الأساسي، حيث يمكن للمستخدمين تصميم نماذج البيانات بشكل مرئي، وإنشاء عمليات الأعمال، وإنشاء مكونات واجهة المستخدم لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون كتابة سطر واحد من شفرة. لا يعمل مكتب خدمة No-Code المدمج داخل AppMaster على تبسيط إنشاء التطبيقات ونشرها فحسب، بل يساعد أيضًا في تحديد المشكلات وحلها بفعالية في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك، تدعم المنصة التكامل المستمر والتسليم من خلال إنشاء الوثائق المطلوبة والبرامج النصية للترحيل وواجهات برمجة التطبيقات لكل مشروع تلقائيًا، مما يضمن تطبيقات قوية وآمنة.

تتضمن بعض الميزات الرئيسية لمكتب خدمة No-Code في AppMaster ما يلي:

تطوير تطبيقات تفاعلية وموجهة بصريًا باستخدام واجهات drag-and-drop والمصممين المرئيين لنمذجة البيانات والعمليات التجارية ومكونات واجهة المستخدم. التعاون والتواصل في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق لتبسيط إدارة المشروع والحل الفعال لقضايا التطوير. قاعدة معرفية مركزية يسهل على المستخدمين الوصول إليها، وتوفر إرشادات وبرامج تعليمية وأمثلة للمساعدة في رحلة تطوير التطبيقات no-code . إنشاء كود المصدر تلقائيًا واختباره ونشره، مما يضمن التكامل السلس للتغييرات دون تقديم ديون فنية. خدمات خلفية قابلة للتطوير وعالية الأداء مدعومة بلغة برمجة Go (Golang)، قادرة على التعامل مع حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي.

مع استمرار ثورة no-code في اكتساب المزيد من الاهتمام، أصبح دور مكتب خدمة No-Code محوريًا بشكل متزايد لنجاح تطوير التطبيقات داخل المؤسسات الحديثة. يؤدي اعتماد مكاتب الخدمة No-Code إلى تمكين المؤسسات من الحفاظ على مرونتها وقدرتها التنافسية من خلال تسريع دورة حياة تطوير التطبيقات وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بمنهجيات تطوير البرامج التقليدية. من خلال دمج مكتب خدمة No-Code في سير العمل، يمكن للشركات أن تشهد زيادة في سرعة التطوير بمقدار 10 أضعاف وانخفاضًا في تكاليف التشغيل بمقدار 3 أضعاف، مما يجعله مكونًا لا غنى عنه للمشهد الحالي والمستقبلي لتطوير التطبيقات.