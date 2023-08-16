أشر وانقر </ h2>

في سياق تطوير بدون رمز ، يشير "أشر وانقر" إلى عملية إنشاء تطبيقات برمجية باستخدام العناصر المرئية والمكونات الوظيفية باستخدام تفاعلات المستخدم البديهية مثل التأشير والنقر والسحب والإفلات. يُجسِّد المصطلح المبدأ الشامل للمنصات الخالية من no-code ، وهو تمكين المستخدمين ذوي المعرفة القليلة أو المعدومة بالبرمجة من إنشاء تطبيقات مخصصة بسرعة ودون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يعد AppMaster مثالًا رئيسيًا على مثل هذا النظام الأساسي ، حيث يقدم أدوات قوية تسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات وعمليات أعمال و REST API endpoints WSS وتصميم واجهات مستخدم لتطبيقات الويب والجوال ، كل ذلك من خلال نقطة ونقر بديهية واجهه المستخدم.

أصبح تمكين المطورين المواطنين من خلال واجهات التأشير والنقر القوة الدافعة في إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات. تشير الدراسات إلى أنه من خلال اعتماد منصات no-code ، يمكن للشركات أن تقلل إلى حد كبير من وقت التطوير وتكاليفها ، مع AppMaster ، على سبيل المثال ، تقديم تطبيقات أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات من الأساليب التقليدية. علاوة على ذلك ، تعمل هذه الحلول على تبسيط عملية التطوير عبر تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، مع ضمان أن التطبيقات المنتجة قوية وقابلة للتطوير ويمكن صيانتها.

في جوهره ، يلبي نهج الإشارة والنقر التقارب البشري الفطري للاتصال المرئي. من خلال تمكين المستخدمين من معالجة العناصر الرسومية بسهولة ، تحول الأنظمة الأساسية no-code مهام التطوير المعقدة إلى تجارب تفاعلية يمكن التحكم فيها. يمكن للمستخدمين تكوين وضبط الجوانب المختلفة لتطبيقاتهم ، مثل عناصر التحكم والتنقل والتخطيط والجماليات ، كل ذلك من خلال التلاعب المباشر بالكائنات التي تظهر على الشاشة. يعد مصمم BP المرئي لـ AppMaster وإنشاء واجهة مستخدم drag-and-drop أمثلة رئيسية على كيفية استفادة المستخدمين من تفاعلات التأشير والنقر لتصميم حلول برمجية فعالة.

يصبح التطبيق العملي لمثل هذا النهج واضحًا عند تحليل القدرات الهائلة التي توفرها المنصات no-code. AppMaster ، على سبيل المثال ، يسمح للمستخدمين بالعمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL ويمكنه تلقائيًا إنشاء وثائق endpoints الخادم والبرامج النصية للترحيل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين تحديث تطبيقات الأجهزة المحمولة مع تعديلات على مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market ، وهي ميزة مهمة في عالم تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة سريع الخطى.

هناك وجه أساسي آخر لتطوير طريقة التوجيه والنقر وهو القضاء على الديون التقنية. نظرًا لأن AppMaster يعيد إنشاء التطبيقات باستمرار من البداية ، يمكن للمستخدمين دائمًا الاعتماد على كود حديث ونظيف وخالي من التعقيدات والتكرار غير الضروري. يؤدي تقليل الديون الفنية إلى تحسين إمكانية صيانة التطبيقات بشكل كبير وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية ، مما يعود بالفائدة المباشرة على الشركات التي تستخدم هذه الحلول.

علاوة على ذلك ، غالبًا ما تتميز الأنظمة الأساسية no-code بعمليات تكامل مضمنة ومكونات مسبقة الصنع وقوالب جاهزة للاستخدام يمكنها زيادة تسريع عملية التطوير وتبسيط عمليات التخصيص. من خلال الوصول إلى هذه الموارد ، يمكن للمطورين المواطنين إنشاء تطبيقات مصممة خصيصًا وفقًا لمتطلباتهم الخاصة ، مع اكتساب خبرة تطوير قيمة دون تعريض سلامة المنتج النهائي للخطر.

كما تم تجسيده من قبل AppMaster وغيره من الأنظمة الأساسية no-code ، فقد أحدث تطوير التطبيقات بنقرة ونقر ثورة في كيفية إنشاء الشركات لحلول البرمجيات وصيانتها من خلال إتاحة إمكانات التطوير المتقدمة للمستخدمين الذين يفتقرون إلى مهارات الترميز التقليدية. من خلال الاستفادة من الميل البشري الطبيعي نحو التواصل المرئي والتغلب على تحديات التنمية المعقدة باستخدام تقنيات بديهية ، نجحت حلول التأشير والنقر في سد الفجوة بين الحاجة إلى البرامج المخصصة وندرة المطورين المحترفين. من خلال اعتماد مثل هذه المنصات ، يمكن للشركات الاستفادة من دورات التطوير الأسرع ، وتقليل الديون التقنية ، وتحديثات التطبيق المبسطة ، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة الإجمالية والفعالية من حيث التكلفة بشكل كبير.