إدارة الأصول بدون تعليمات برمجية

تشير إدارة الأصول No-Code إلى عملية إدارة وتنظيم الأصول الرقمية، مثل تطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وقواعد البيانات، التي تم إنشاؤها باستخدام منصات no-code مثل AppMaster. يتضمن ذلك أنشطة مثل تتبع التغييرات والتحديثات، وضمان أمان الأصول الرقمية، وإدارة التحكم في الوصول، وضمان الأداء والوظائف الأمثل، كل ذلك دون كتابة أي تعليمات برمجية. تعد إدارة الأصول No-Code برمجية عنصرًا أساسيًا في منهجيات تطوير البرامج الحديثة، مما يمكّن الشركات من إنشاء حلول برمجية عالية الجودة والحفاظ عليها دون العبء الثقيل لممارسات البرمجة التقليدية.

أدى ظهور المنصات no-code ، والتي تغذيها الحاجة المتزايدة للسرعة والفعالية من حيث التكلفة وإمكانية الوصول في تطوير البرمجيات، إلى زيادة الطلب على حلول إدارة الأصول No-Code. وفقًا لشركة جارتنر، بحلول عام 2023، سيكون أكثر من 50% من المؤسسات المتوسطة والكبيرة قد اعتمدت منصة تطبيقات no-code كواحدة من منصات التطبيقات الإستراتيجية الخاصة بها. إن التوسع في الأدوات no-code مدفوع بالنظام البيئي المتنامي للشركات الناشئة والمطورين والمطورين المواطنين الذين يحتاجون إلى حلول تطوير برمجيات فعالة ويمكن الوصول إليها بسهولة.

AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code ، للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي لتطبيقات الواجهة الخلفية، وتصميم منطق الأعمال من خلال عمليات الأعمال (BP)، وإنشاء endpoints REST API وWebSocket Secure (WSS). تسمح وظيفة تصميم واجهة المستخدم drag-and-drop في AppMaster بإنشاء وتخصيص تطبيقات الويب والهاتف المحمول بسلاسة. يضمن منهجها المعتمد على الخادم إمكانية دفع تحديثات واجهة المستخدم وتعديلات منطق الأعمال وتغييرات واجهة برمجة التطبيقات إلى تطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. علاوة على ذلك، تتيح قدرة AppMaster على إنشاء التعليمات البرمجية المصدر والملفات الثنائية للشركات استضافة تطبيقاتها داخل الشركة إذا لزم الأمر.

يمكن أن تشمل إدارة الأصول No-Code العديد من المهام الهامة، مثل:

التحكم في الإصدار وتتبع التغيير: تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على إنشاء تطبيقات من الصفر عندما يتم تعديل المخططات، وبالتالي التخلص من الديون الفنية. تتطلب هذه الإمكانية نظامًا موثوقًا للتحكم في الإصدار يتتبع التغييرات بشكل فعال ويسمح بالعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر.

الأنظمة الأساسية مثل على إنشاء تطبيقات من الصفر عندما يتم تعديل المخططات، وبالتالي التخلص من الديون الفنية. تتطلب هذه الإمكانية نظامًا موثوقًا للتحكم في الإصدار يتتبع التغييرات بشكل فعال ويسمح بالعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر. الأمان والتحكم في الوصول: تعد الإدارة الآمنة للأصول أمرًا بالغ الأهمية لمنع الوصول غير المصرح به وانتهاكات البيانات. يجب أن توفر أنظمة إدارة الأصول No-Code إمكانية التحكم في الوصول على أساس الدور وتشفير البيانات وإدارة واجهة برمجة التطبيقات الآمنة لحماية الأصول من التهديدات المحتملة.

تعد الإدارة الآمنة للأصول أمرًا بالغ الأهمية لمنع الوصول غير المصرح به وانتهاكات البيانات. يجب أن توفر أنظمة إدارة الأصول إمكانية التحكم في الوصول على أساس الدور وتشفير البيانات وإدارة واجهة برمجة التطبيقات الآمنة لحماية الأصول من التهديدات المحتملة. تصنيف الأصول وتنظيمها: مع انتشار التطبيقات no-code داخل المؤسسة، يصبح التصنيف الصحيح للأصول وتنظيمها أمرًا ضروريًا. يجب أن توفر حلول إدارة الأصول No-Code تصنيفًا بديهيًا ووضع علامات ووظائف بحث لتسهيل تحديد الموقع السريع واسترجاع الأصول.

مع انتشار التطبيقات داخل المؤسسة، يصبح التصنيف الصحيح للأصول وتنظيمها أمرًا ضروريًا. يجب أن توفر حلول إدارة الأصول تصنيفًا بديهيًا ووضع علامات ووظائف بحث لتسهيل تحديد الموقع السريع واسترجاع الأصول. التكامل وقابلية التشغيل البيني: يجب أن تكون التطبيقات No-code قادرة على التفاعل بسلاسة مع الأنظمة والبرامج الموجودة داخل المؤسسة. وهذا يعني أن أنظمة إدارة الأصول No-Code يجب أن تدعم تكامل الأصول الرقمية مع أدوات وقواعد بيانات وواجهات برمجة التطبيقات تابعة لجهات خارجية.

يجب أن تكون التطبيقات قادرة على التفاعل بسلاسة مع الأنظمة والبرامج الموجودة داخل المؤسسة. وهذا يعني أن أنظمة إدارة الأصول يجب أن تدعم تكامل الأصول الرقمية مع أدوات وقواعد بيانات وواجهات برمجة التطبيقات تابعة لجهات خارجية. المراقبة والتحسين: يعد ضمان أداء التطبيقات no-code على النحو الأمثل والكفاءة أمرًا بالغ الأهمية. يجب أن توفر حلول إدارة الأصول No-Code إمكانات المراقبة والتحليل لتحديد اختناقات الأداء واستخدام الموارد وسلوك المستخدم، مما يتيح التحسين والتحسينات المستمرة.

لقد عطلت الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster ممارسات تطوير البرامج التقليدية، مما جعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. للاستفادة الكاملة من إمكانات الحلول no-code ، يجب على الشركات الاستثمار في أنظمة قوية لإدارة الأصول No-Code لإدارة الأصول الرقمية التي تم إنشاؤها باستخدام هذا النهج الثوري بشكل آمن وفعال. مع استمرار حركة no-code في اكتساب المزيد من الاهتمام، فإن أهمية إدارة الأصول No-Code ستنمو بلا شك، مما سيشكل الطريقة التي تقوم بها الشركات ببناء وصيانة وتحسين التطبيقات البرمجية في السنوات القادمة.