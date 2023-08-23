يشير No-Code VR (الواقع الافتراضي) إلى عملية إنشاء تجارب وتطبيقات واقع افتراضي غامرة دون الحاجة إلى البرمجة اليدوية أو خبرة البرمجة. يستخدم هذا النهج استخدام منصات التطوير no-code ، مثل AppMaster ، لتسهيل التصميم السريع ونشر حلول الواقع الافتراضي من خلال الاستفادة من تقنيات البرمجة المرئية والقوالب المعدة مسبقًا. يمكّن No-Code VR الشركات والمطورين والمبدعين من بناء تجارب واقع افتراضي عالية الجودة بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة وعلى نطاق واسع، بغض النظر عن خلفيتهم التقنية.

وفقًا لـ Gartner، بحلول عام 2024، سيتم تنفيذ 65% من جميع عمليات تطوير التطبيقات باستخدام منصات تطوير low-code أو no-code ، بما في ذلك تطبيقات الواقع الافتراضي. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تمكين المستخدمين من تطوير تطبيقات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة دون الحاجة إلى الاستثمار في معرفة أو موارد برمجية واسعة النطاق. تعمل No-Code VR على تبسيط العملية المعقدة والمستهلكة للموارد لبناء تطبيقات الواقع الافتراضي الغامرة من خلال التخلص من تعقيدات البرمجة والتركيز على منهجيات التطوير سهلة الاستخدام والفعالة.

توفر AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code ، أساسًا ممتازًا لبناء تطبيقات الواقع الافتراضي No-Code. تتيح واجهة drag-and-drop المرئية للمستخدمين إنشاء بيئات تفاعلية ثلاثية الأبعاد، وتحديد منطق التطبيق المعقد، وتصميم واجهات المستخدم لكل من منصات الويب والهواتف المحمولة. تدعم المنصة إنشاء التطبيقات باستخدام تقنيات متوافقة مع معايير الصناعة مثل Go وVue3 وKotlin، مما يضمن التوافق وقابلية التوسع عبر النظام البيئي المتنوع لحلول أجهزة وبرامج الواقع الافتراضي.

على سبيل المثال، يمكن لشركة تسعى إلى تطوير صالة عرض افتراضية لمنتجاتها الاستفادة من منصات No-Code VR مثل AppMaster لإنشاء بيئة تفاعلية وجذابة بصريًا. يمكن للمستخدمين إعداد عروض المنتجات الافتراضية بسرعة، وتطوير عناصر تحكم التنقل المخصصة، ودمج العمليات الخلفية لتسهيل إدارة معلومات المنتج ومعاملات الشراء. إن القدرة على تطوير ونشر مثل هذه التطبيقات دون خبرة في البرمجة تقلل بشكل كبير من وقت التطوير والتكلفة، مما يمكّن الشركات من الاستفادة من سوق الواقع الافتراضي المتنامي بسرعة.

إحدى المزايا الرئيسية لـ No-Code VR هي قدرتها على تقليل الديون الفنية. تقوم AppMaster والأنظمة الأساسية المشابهة بإنشاء التطبيقات ديناميكيًا من البداية بناءً على المتطلبات المحددة من قبل المستخدم. ويضمن ذلك إمكانية تنفيذ التحديثات والتغييرات على منطق التطبيق أو مخطط قاعدة البيانات أو واجهة المستخدم دون تكبد عملية إعادة هيكلة التعليمات البرمجية الموجودة وإعادة هيكلتها والتي تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة. يعزز هذا النهج سرعة ومرونة تطبيقات No-Code VR، مما يمكّن المطورين والشركات من التكيف بسرعة مع متطلبات السوق المتطورة وتوقعات المستخدم.

علاوة على ذلك، غالبًا ما تكون منصات No-Code VR مجهزة بدعم قوي لواجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يسمح للمطورين بدمج تطبيقاتهم بسلاسة مع الأنظمة الحالية ومصادر البيانات، مثل التخزين السحابي، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصات التجارة الإلكترونية. تسمح هذه القابلية للتوسعة للشركات بالاستفادة الكاملة من استثماراتها في البنية التحتية التكنولوجية الحالية وتسريع عملية التطوير والنشر الشاملة.

يعد الأمان والأداء أيضًا من الجوانب المهمة في No-Code VR. تضمن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster أن التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام أدواتها تلتزم بممارسات الأمان القياسية الصناعية ويتم تحسينها للأداء عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، مع دعم قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql واستخدام تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المكتوبة بلغة Go، يمكن لحلول No-Code VR تحقيق قابلية توسع ملحوظة، مما يلبي احتياجات المؤسسات وحالات الاستخدام ذات التحميل العالي.

يوفر No-Code VR نهجًا مبتكرًا وفعالاً لتطوير تطبيقات الواقع الافتراضي الغامرة والقابلة للتطوير دون الحاجة إلى خبرة واسعة في مجال البرمجة. من خلال البرمجة المرئية والواجهات البديهية والتقنيات الخلفية القوية، تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على تمكين الشركات والمطورين من إنشاء تجارب واقع افتراضي جذابة تلبي مجموعة واسعة من متطلبات الصناعة مع الحفاظ على فعاليتها من حيث التكلفة ومتعددة الاستخدامات وقابلة للتكيف مع التغيير. نظرًا لأن الواقع الافتراضي أصبح جانبًا بارزًا بشكل متزايد في مجال الأعمال والترفيه، فإن No-Code VR مستعدة للعب دور مهم في تشكيل مستقبل تطوير التطبيقات في هذا المجال الناشئ والديناميكي.