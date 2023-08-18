MVP (الحد الأدنى للمنتج القابل للتطبيق) </ ​​h2>

في سياق تطوير No-Code ، يعد MVP (الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق) منتجًا برمجيًا مبسطًا تم إنشاؤه باستخدام أدوات no-code مثل AppMaster ، مع ميزات كافية فقط لتوفير القيمة الأساسية للمستخدمين النهائيين والحصول على تعليقات المستخدم القيمة. تم تصميم MVP للتحقق من صحة مفهوم المنتج ، واختبار قبول المستخدم ، وجمع البيانات لمزيد من التحسين. يسمح لمطوري المنتجات ورواد الأعمال بإحياء أفكارهم بسرعة ، والتعلم من الاستخدام الفعلي ، والتكرار عليها ، دون الحاجة إلى استثمار موارد كبيرة في المراحل الأولى من التطوير.

وفقًا لتقرير CHAOS الصادر عن Standish Group ، نادرًا ما يتم استخدام حوالي 64٪ من ميزات البرنامج أو لا يتم استخدامها مطلقًا. هذا يعني أن المسار التقليدي للتخطيط المسبق ومحاولة تضمين العديد من الميزات يمكن أن يضيع موارد ووقتًا ثمينًا وقد لا يؤدي بالضرورة إلى منتج ناجح. من خلال تطوير MVP ، يمكن للفرق تقليل مخاطر الفشل من خلال التركيز على الميزات الأساسية التي من المرجح أن يكون لها صدى مع السوق المستهدف ، ثم البناء بشكل تدريجي على هذا الأساس بناءً على تعليقات المستخدمين ورؤى البيانات.

كانت المنصات No-code مثل AppMaster مفيدة في تمكين نهج تطوير MVP. من خلال توفير واجهة مرئية drag-and-drop لتصميم نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) والعمليات التجارية وواجهة المستخدم ، قللت الأنظمة الأساسية no-code بشكل كبير من الحواجز التي تحول دون الدخول لتطوير البرامج. أدى هذا إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى وسائل إنشاء البرامج ، وتمكين المستخدمين غير التقنيين من تطوير تطبيقات وظيفية مع جعل الأمر أسهل وأسرع للمطورين ذوي الخبرة لوضع نماذج أولية لأفكارهم وتكرارها.

من خلال وظائف AppMaster الواسعة التي تلبي احتياجات الخلفية وتطبيقات الويب والجوال ، يمكن للمطورين إنشاء MVP عالي الجودة في جزء صغير من الوقت الذي يستغرقه اتباع منهجيات التطوير التقليدية. يُنشئ النظام الأساسي رمز المصدر للتطبيقات التي تستخدم Go (golang) للواجهة الخلفية ، وإطار Vue3 و JS / TS لتطبيقات الويب ، والأطر التي يحركها الخادم بناءً على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android ، و SwiftUI لنظام iOS لتطبيقات الأجهزة المحمولة ، مما يضمن التوافق والأداء عبر مختلف المنصات.

كما يسمح نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف للمطورين بتحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتطبيق دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market. يتيح ذلك دورة تكرار أسرع أثناء تحديث MVP المقابل. علاوة على ذلك ، يُنشئ النظام الأساسي وثائق API ونصوصًا للترحيل لأي تغييرات في مخطط قاعدة البيانات ، مما يضمن أن المطورين يمكنهم الحفاظ على تطبيقاتهم موثقة جيدًا وقابلة للصيانة طوال دورة حياة التطوير.

بالإضافة إلى سرعة التطوير وسهولة تطويره ، يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها من AppMaster التعامل بسهولة مع المؤسسات وحالات الاستخدام عالية الأحمال. ويرجع ذلك إلى استخدام النظام الأساسي لتطبيقات الواجهة الخلفية المجمعة عديمة الحالة التي تستفيد من الأداء العالي لـ Go ، مما يجعل التطبيقات قابلة للتطوير ومقاومة للديون الفنية.

أخيرًا ، فإن التزام AppMaster بإنشاء تطبيقات من البداية مع كل تغيير في المخطط يلغي مخاطر تراكم الديون الفنية ، مما يضمن بقاء MVP قابلاً للصيانة ويمكن أن يتطور بسهولة إلى منتج كامل النطاق وغني بالميزات بناءً على تعليقات المستخدمين و متطلبات العمل.

يلعب مفهوم MVP (الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق) دورًا مهمًا في تطوير البرامج الحديثة ويتم تسهيله بشكل أكبر من خلال توفر الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster. تساعد هذه الأنظمة الأساسية المطورين على إنشاء MVP بسرعة وفعالية من حيث التكلفة مع وظائف أساسية ، مما يسمح لهم بالتحقق من صحة أفكارهم ، وتحسين منتجاتهم بشكل متكرر ، وتقليل الموارد المهدرة على الميزات غير المستخدمة أو غير المرغوب فيها. توفر الأنظمة الأساسية No-code مستوى من البساطة والكفاءة لتطوير التطبيقات الذي لا يوفر الوقت والمال فحسب ، بل يعزز أيضًا بيئة يمكن أن يزدهر فيها الابتكار والإبداع.