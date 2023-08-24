إدارة البيانات بدون كود

تُعد إدارة البيانات No-Code أسلوبًا منظمًا لإدارة البيانات يضمن الاستخدام المتسق والدقيق والآمن للبيانات في منصات التطوير no-code مثل AppMaster. تتضمن هذه الطريقة استخدام السياسات والمعايير والعمليات والأدوات التي تسمح للشركات باستخدام موارد البيانات بشكل أكثر فعالية، وفتح القيمة الكاملة لبياناتها، وتلبية متطلبات الامتثال التنظيمي. ونظرًا للأهمية المتزايدة للبيانات في تمكين اتخاذ القرار، تركز المؤسسات بجميع أحجامها على تنفيذ أطر فعالة لإدارة البيانات ليس فقط لدعم العمليات بشكل آمن وكفاءة ومتوافق، ولكن أيضًا لتحسين نضج التحليلات بشكل عام وزيادة ميزتها التنافسية.

وفقًا لتقرير Mordor Intelligence، قُدرت قيمة سوق حوكمة البيانات العالمية بأكثر من مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 22٪ بين عامي 2021 و2026. ويشهد النمو غير المسبوق في الفائدة حول no-code لعبت منصات تطوير no-code دورًا مهمًا في دفع هذا الاعتماد نظرًا لأن المنصات no-code بطبيعتها تسمح بتمكين المزيد من المستخدمين من إنشاء تطبيقات دون أي خبرة فنية. وبالتالي، تتطلب هذه المنصات قدرات قوية لإدارة البيانات لضمان الاستخدام المناسب للبيانات عبر مجموعة أكثر شمولاً من التطبيقات ومصادر البيانات.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code ، تمكن العملاء من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول على نطاق واسع مع الحفاظ على حوكمة البيانات بالطرق التالية:

نمذجة البيانات وتعريف المخطط: يتيح AppMaster للمستخدمين تحديد نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي دون الحاجة إلى الترميز اليدوي. ونتيجة لذلك، يتم استخدام مخططات بيانات موحدة ومنظمة، والتي تشكل الأساس لإدارة البيانات بشكل فعال. إدارة العمليات التجارية: يتيح مصمم العمليات التجارية (BP) الخاص بـ AppMaster للمستخدمين إنشاء منطق الأعمال بشكل مرئي، وبالتالي ضمان اتباع الممارسات والقواعد والإجراءات الصحيحة عند استخدام البيانات داخل التطبيقات. إدارة واجهة برمجة التطبيقات: باستخدام AppMaster ، يتم إنشاء endpoints REST API وWebSocket Secure (WSS) تلقائيًا للمطورين للوصول إلى البيانات بشكل آمن والحفاظ على بروتوكولات الوصول إلى البيانات. تعد إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لإدارة البيانات بشكل قوي نظرًا لأن واجهات برمجة التطبيقات (API) تفرض حدود الأمان والأذونات والسياسات للوصول إلى البيانات داخل التطبيقات. إنشاء التعليمات البرمجية المصدر وإدارتها: يضمن النهج الفريد الذي يتبعه AppMaster في إنشاء التعليمات البرمجية عدم وجود أي عبء تقني في التطبيقات. ويتم تحقيق ذلك من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من البداية عند إجراء أي تغيير على المخططات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء المشتركين في اشتراك Enterprise الحصول على التعليمات البرمجية المصدر واستضافة التطبيقات محليًا، مما يمكنهم من الحفاظ على سياسات إدارة البيانات الخاصة بهم داخليًا. تكامل قواعد البيانات المتوافقة: يدعم AppMaster التكامل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يضمن أن العملاء يمكنهم الاستفادة من البنية التحتية الحالية لقاعدة البيانات الخاصة بهم والحفاظ على الامتثال للوائح إدارة البيانات القياسية الصناعية. تطبيقات الواجهة الخلفية القابلة للتطوير وعديمة الحالة: من خلال الاستفادة من الأداء العالي والتزامن لـ Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، تُظهر تطبيقات AppMaster قابلية توسع ملحوظة، مما يسمح للعملاء بالامتثال لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي ومتطلبات إدارة البيانات. التوثيق والتغييرات المنهجية: يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق مثل Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات لتتبع التغييرات وضمان الاتساق في التطبيقات طوال عملية التطوير.

إدارة البيانات No-Code هي اعتماد استراتيجيات وبروتوكولات شاملة لإدارة البيانات في بيئات التطوير no-code مثل AppMaster. إن تنفيذ حوكمة البيانات الفعالة في الأنظمة no-code يوفر للمؤسسات آليات إدارة البيانات والتحكم اللازمة، مما يضمن دقة البيانات وأمنها والامتثال التنظيمي. من خلال التركيز على إدارة البيانات No-Code ، يمكن للمؤسسات إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية لبياناتها، وتمكينها في نهاية المطاف من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات والحفاظ على ميزة تنافسية في مشهد الأعمال الذي يركز على البيانات اليوم.