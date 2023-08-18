В контексте разработки No-Code MVP (Minimum Viable Product) — это оптимизированный программный продукт, созданный с использованием инструментов no-code таких как AppMaster, с достаточным количеством функций, чтобы обеспечить основную ценность для конечных пользователей и получить ценные отзывы пользователей. MVP предназначен для проверки концепции продукта, проверки приемлемости продукта пользователями и сбора данных для дальнейшего улучшения. Это позволяет разработчикам продуктов и предпринимателям быстро воплощать свои идеи в жизнь, учиться на фактическом использовании и повторять его без необходимости вкладывать значительные ресурсы на ранних этапах разработки.

Согласно отчету CHAOS от Standish Group, около 64% ​​функций программного обеспечения используются редко или никогда не используются. Это означает, что традиционный путь предварительного планирования и попытки включить множество функций могут привести к пустой трате ценных ресурсов и времени и не обязательно привести к успешному продукту. Разрабатывая MVP, команды могут свести к минимуму риск неудачи, сосредоточившись на основных функциях, которые, скорее всего, найдут отклик у целевого рынка, а затем постепенно наращивать эту основу на основе отзывов пользователей и анализа данных.

Платформы No-code такие как AppMaster сыграли важную роль в реализации подхода к разработке MVP. Предоставляя визуальный интерфейс drag-and-drop для проектирования моделей данных (схемы базы данных), бизнес-процессов и пользовательского интерфейса, платформы no-code значительно снизили входные барьеры для разработки программного обеспечения. Это упростило доступ к средствам создания программного обеспечения, позволив нетехническим пользователям разрабатывать функциональные приложения, а также упростив и упростив опытным разработчикам создание прототипов и итерацию своих идей.

Благодаря обширным функциональным возможностям AppMaster, предназначенным для серверных, веб-приложений и мобильных приложений, разработчики могут создавать высококачественные MVP за гораздо меньшее время, чем при следовании традиционным методологиям разработки. Платформа генерирует исходный код для приложений, используя Go (golang) для серверной части, фреймворк Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также серверные фреймворки на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS для мобильных приложений, обеспечивая совместимость и производительность на различных платформах.

Серверный подход AppMaster к мобильным приложениям также позволяет разработчикам обновлять пользовательский интерфейс приложения, логику и ключи API без необходимости отправлять новые версии в App Store или Play Market. Это позволяет ускорить итерационный цикл при обновлении соответствующего MVP. Кроме того, платформа создает документацию по API и сценарии миграции для любых изменений в схеме базы данных, гарантируя, что разработчики смогут поддерживать документацию своих приложений и поддерживать их на протяжении всего жизненного цикла разработки.

В дополнение к скорости и простоте разработки приложения, сгенерированные из AppMaster, легко справляются с корпоративными и высоконагруженными вариантами использования. Это связано с тем, что платформа использует скомпилированные серверные приложения без сохранения состояния, используя высокую производительность Go, что делает приложения масштабируемыми и устойчивыми к техническому долгу.

Наконец, обязательство AppMaster создавать приложения с нуля при каждом изменении схемы устраняет риск накопления технического долга, гарантируя, что MVP остается пригодным для сопровождения и может легко развиваться в полномасштабный, многофункциональный продукт на основе отзывов пользователей и бизнес-требования.

Концепция MVP (Minimum Viable Product) играет важнейшую роль в современной разработке программного обеспечения, и этому способствует доступность платформ no-code таких как AppMaster. Эти платформы помогают разработчикам быстро и с минимальными затратами создавать MVP с основными функциями, позволяя им проверять свои идеи, итеративно улучшать свой продукт и минимизировать затраты ресурсов на неиспользуемые или нежелательные функции. Платформы No-code обеспечивают уровень простоты и эффективности разработки приложений, что не только экономит время и деньги, но и создает среду, в которой могут процветать инновации и творчество.