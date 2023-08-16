الخطافات على الويب </ h2>

Webhooks ، عنصر حاسم في العديد من تطبيقات البرامج الحديثة ، عبارة عن عمليات رد نداء HTTP يحددها المستخدم مصممة خصيصًا لتسهيل الاتصال السلس بين وحدات البرامج أو الأنظمة أو التطبيقات المختلفة. يتم تشغيل عمليات الاسترجاعات هذه من خلال أحداث أو تحديثات محددة ، تحدث عادةً داخل النظام المصدر ، والتي يجب إبلاغ نظام الاستلام أو التطبيق بها. تسمح Webhooks للمطورين بإنشاء قنوات اتصال في الوقت الفعلي لتعزيز التشغيل السلس وضمان التكامل والتزامن السريع بين التطبيقات.

في سياق الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، تعد webhooks أمرًا حيويًا في أتمتة مهام سير العمل ودمج تطبيقات أو خدمات برمجية متعددة. من خلال الاستفادة من webhooks ، يمكن للنظام الأساسي تقليل التدخل اليدوي في عملية تبادل البيانات ، وبالتالي تسريع تطوير التطبيقات ونشرها.

على سبيل المثال ، تخيل سيناريو يتم فيه دمج منصة التجارة الإلكترونية مع بوابة الدفع وشريك الشحن ونظام إدارة المخزون. عند تقديم طلب ، يجب أن تؤكد بوابة الدفع الدفع ، ويجب إخطار شريك الشحن بالشحن ، ويجب تحديث المخزون. بدلاً من الاعتماد على الإدخال اليدوي أو الاقتراع الدوري المتكرر ، يتم استخدام webhooks لبدء الإجراءات المناسبة على الفور في الأنظمة الأخرى بمجرد حدوث الحدث المحدد (مثل الأمر الجديد) في النظام المصدر دون أي تأخير أو تدخل بشري.

يتكون إعداد Webhooks من مكونين رئيسيين: تسجيل عنوان URL الخاص بـ webhook بواسطة النظام المصدر وتنفيذ منطق endpoint بواسطة النظام الهدف. عنوان URL الخاص بـ webhook هو endpoint محددة على التطبيق المستلم الذي يرسل إليه النظام المصدر طلبات HTTP مع البيانات المطلوبة في حمولة الرسالة كلما وقع حدث محدد. يجب برمجة التطبيق الهدف لتفسير هذه الحمولة وتنفيذ الإجراءات المناسبة وفقًا لذلك.

تستفيد الأنظمة والأنظمة الأساسية واسعة النطاق مثل AppMaster من webhooks لأنها تعمل على سد الفجوة بين التطبيقات والعمليات والخدمات ، وبالتالي تعزيز الاتصال السلس أثناء تلبية حالات الاستخدام المختلفة. إنها تساعد واجهات برمجة التطبيقات القوية no-code AppMaster عن طريق إرسال المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب لضمان قابلية التوسع الكبيرة وكفاءة التطبيقات التي تم إنشاؤها.

علاوة على ذلك ، يمكن أن توفر webhooks للمطورين مراقبة سهلة في الوقت الفعلي لمؤشرات أداء التطبيقات الرئيسية (KPIs) عن طريق تشغيل الإشعارات أو التنبيهات أو التحديثات تلقائيًا عند الوصول إلى الحدود المحددة. تسمح هذه الإمكانية للمطورين ومديري تكنولوجيا المعلومات باكتساب رؤى لا تقدر بثمن حول أداء التطبيق ، وتحديد الاختناقات المحتملة ، وضبط تطبيقاتهم من أجل التشغيل الأمثل.

تعد Webhooks أيضًا أساسًا لمجموعة واسعة من عمليات تكامل AppMaster ، مثل مختلف خدمات الجهات الخارجية وقنوات الاتصال والأدوات الخارجية ، وبالتالي توسيع وظائف وقدرات النظام الأساسي. تضمن عمليات الدمج هذه أن التطبيقات المُنشأة المبنية على AppMaster يمكنها الاتصال والمزامنة مع التطبيقات أو الأنظمة الأخرى ، وتلبية مجموعة متنوعة من متطلبات المستخدم وتسهيل أتمتة العمليات التجارية من طرف إلى طرف.

يعني دعم AppMaster الواسع لخطافات webhooks أنه يمكن للمطورين المواطنين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات الاستفادة من هذه التكاملات دون عناء لتوصيل التطبيقات والأنظمة ، وتعزيز التبادل السلس للبيانات ، وزيادة تحسين الوظائف والمرافق العامة لتطبيقاتهم.

أصبحت Webhooks مكونًا أساسيًا لنماذج تطوير البرامج الحديثة ، حيث تلعب دورًا مهمًا في تسهيل الاتصال السلس في الوقت الفعلي بين التطبيقات والأنظمة والخدمات. إنهم قوة دافعة في تحقيق أتمتة شاملة للعمليات التجارية وتكامل الأنظمة المعقدة داخل منصة AppMaster no-code. من خلال تسخير قوة webhooks ، يمكن للمطورين فتح مستويات جديدة من الكفاءة وقابلية التوسع والأداء في تطبيقاتهم مع تقليل التدخل اليدوي والحفاظ على التزامن في الوقت الفعلي بين المكونات المختلفة للنظام البيئي لبرامجهم.