يشير اختبار الأجهزة المحمولة إلى عملية منهجية لاختبار تطبيقات الأجهزة المحمولة عبر منصات وأجهزة وأنظمة تشغيل مختلفة لضمان المستوى الأمثل من الوظائف والأداء والأمان وسهولة الاستخدام. في سياق تطوير No-Code ، يلعب اختبار الهاتف المحمول دورًا حاسمًا في التحقق مما إذا كان التطبيق الذي تم إنشاؤه باستخدام منصة no-code ، مثل AppMaster ، يلبي متطلبات المستخدم، ويلتزم بمعايير الصناعة، ويعمل على النحو المنشود في العالم الحقيقي سيناريوهات.

أدى الطلب المتزايد بسرعة على تطبيقات الهاتف المحمول إلى زيادة كبيرة في استخدام المنصات no-code لتطوير التطبيقات. وفقًا لشركة جارتنر، بحلول عام 2023، سيكون أكثر من 50% من المؤسسات المتوسطة والكبيرة قد اعتمدت منصة تطبيقات no-code. ويعود هذا الاتجاه في المقام الأول إلى الحاجة إلى الوصول إلى السوق بشكل أسرع، وخفض تكاليف التطوير، وزيادة المرونة في التكيف مع متطلبات الأعمال المتغيرة. ونتيجة لذلك، أصبح اختبار الأجهزة المحمولة جانبًا حيويًا في دورة حياة تطوير التطبيقات الشاملة، مما يضمن جودة ووظائف التطبيقات التي يتم إنشاؤها بواسطة المنصات no-code.

يمكن تصنيف الاختبارات المتنقلة في سياق no-code بشكل عام على النحو التالي:

الاختبار الوظيفي: التحقق من أن التطبيق يعمل وفقًا للمتطلبات المحددة، ويضمن التكامل السلس مع الواجهة الخلفية، وينفذ منطق العمل المتوقع.

التحقق من أن التطبيق يعمل وفقًا للمتطلبات المحددة، ويضمن التكامل السلس مع الواجهة الخلفية، وينفذ منطق العمل المتوقع. اختبار الأداء: تقييم وقت استجابة التطبيق واستخدام الموارد والاستقرار وقابلية التوسع لضمان تجربة مستخدم مثالية في ظل ظروف وأحمال مختلفة.

تقييم وقت استجابة التطبيق واستخدام الموارد والاستقرار وقابلية التوسع لضمان تجربة مستخدم مثالية في ظل ظروف وأحمال مختلفة. اختبار الأمان: تحديد نقاط الضعف المحتملة، ومعالجة مخاوف خصوصية البيانات، والتأكد من امتثال التطبيق للمعايير واللوائح الأمنية ذات الصلة.

تحديد نقاط الضعف المحتملة، ومعالجة مخاوف خصوصية البيانات، والتأكد من امتثال التطبيق للمعايير واللوائح الأمنية ذات الصلة. اختبار قابلية الاستخدام: تقييم واجهة مستخدم التطبيق وتصميمه وتجربة المستخدم الشاملة للتأكد من أن التطبيق سهل الاستخدام وجذاب بصريًا وسهل التنقل فيه.

تقييم واجهة مستخدم التطبيق وتصميمه وتجربة المستخدم الشاملة للتأكد من أن التطبيق سهل الاستخدام وجذاب بصريًا وسهل التنقل فيه. اختبار التوافق: التأكد من أن التطبيق يعمل بشكل صحيح عبر الأجهزة المختلفة وأحجام الشاشات والدقة وأنظمة التشغيل.

تعمل الأنظمة No-code مثل AppMaster على تبسيط عملية اختبار الأجهزة المحمولة من خلال إنشاء تطبيقات حقيقية بأقل قدر من التدخل اليدوي، مما يتيح التكامل السلس بين مكونات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، وتوفير مجموعة شاملة من الأدوات للنماذج الأولية السريعة والاختبار والنشر. علاوة على ذلك، يتم إنشاء تطبيقات AppMaster باستخدام أطر عمل وتقنيات متوافقة مع معايير الصناعة مثل Golang (الواجهة الخلفية)، وVue 3 (الويب)، وKotlin و Jetpack Compose (Android)، و SwiftUI (iOS)، مما يضمن التوافق وقابلية التشغيل البيني مع الأنظمة البيئية المتنقلة الحديثة.

إحدى المزايا الرئيسية لمنصة AppMaster في اختبار الأجهزة المحمولة هي النهج الذي يحركه الخادم والذي يسمح للمطورين بتحديث واجهة المستخدم ومنطق الأعمال ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. وهذا لا يقلل فقط من الوقت والجهد المبذول في صيانة التطبيق، ولكنه يتيح أيضًا تكرارات أسرع وعملية تطوير أكثر مرونة.

من المزايا الرئيسية الأخرى لاستخدام AppMaster للاختبار عبر الأجهزة المحمولة هو التخلص من الديون الفنية. نظرًا لأن النظام الأساسي يقوم بإنشاء تطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها تعديل المخططات، يمكن للمطورين التأكد من أن قاعدة التعليمات البرمجية تظل نظيفة ونموذجية وخالية من التعقيدات أو التكرار غير الضروري. وهذا بدوره يؤدي إلى تطبيقات جوال أكثر كفاءة وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير.

علاوة على ذلك، يقدم AppMaster مجموعة واسعة من أدوات الاختبار والبنية التحتية لدعم جهود الاختبار الشاملة عبر الهاتف المحمول، مثل:

الإنشاء التلقائي لوثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم.

الخادم. البرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات للتعامل مع التغييرات في نموذج البيانات.

تعبئة حاوية Docker لتطبيقات الواجهة الخلفية لتمكين بيئة تنفيذ داعمة.

التوافق مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كمخزن بيانات أساسي لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل.

في الختام، يعد اختبار الهاتف المحمول جزءًا لا يتجزأ من دورة حياة التطوير no-code ، مما يضمن أن تطبيقات الهاتف المحمول لا تلتزم فقط بالمتطلبات والمواصفات المطلوبة ولكنها توفر أيضًا تجربة مستخدم عالية الجودة وآمنة وجذابة. تم تصميم منصة AppMaster خصيصًا لتسهيل الاختبار عبر الهاتف المحمول من خلال مجموعتها الواسعة من الأدوات، والنهج الذي يعتمد على الخادم، والبنية التحتية الحديثة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للشركات التي تتطلع إلى إنشاء وصيانة تطبيقات الهاتف المحمول المتطورة والقابلة للتطوير على مستوى العالم. جزء صغير من وقت التطوير التقليدي والتكلفة.