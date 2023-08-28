SAML (لغة ترميز تأكيد الأمان)

SAML، أو لغة ترميز تأكيد الأمان، هي معيار يستند إلى XML لتبادل بيانات المصادقة والترخيص بين الأطراف، وتحديدًا بين مزود الخدمة (SP) وموفر الهوية (IdP). يعد SAML أمرًا بالغ الأهمية في تمكين تسجيل الدخول الأحادي الآمن (SSO) في تطبيقات الويب والهاتف المحمول. ويتم اعتماده على نطاق واسع في العديد من الصناعات، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، ويلعب دورًا رئيسيًا في ضمان تجارب مستخدم آمنة وسلسة أثناء الوصول إلى خدمات متعددة باستخدام مجموعة واحدة من بيانات الاعتماد. في سياق no-code ، يتيح تكامل SAML للمطورين المواطنين إمكانية دمج إجراءات الأمان على مستوى المؤسسة بسهولة في التطبيقات التي يطورونها.

في حين أن التطبيقات التقليدية تتطلب معرفة خلفية واسعة في هندسة البرمجيات لدمج عمليات المصادقة والترخيص الآمنة، فإن الأنظمة no-code مثل AppMaster تعمل على تبسيط هذه العملية بشكل كبير. يمكن لمستخدمي AppMaster دمج SAML بسهولة في تطبيقاتهم، مما يسمح لهم بحماية خدماتهم من الوصول غير المصرح به، والحفاظ على خصوصية المستخدم، وضمان تجارب مستخدم سلسة. ومن خلال القيام بذلك، يلغي AppMaster الحاجة إلى تعليمات برمجية مخصصة ويساعد المطورين المواطنين على إنشاء تطبيقات آمنة للغاية بأقل جهد.

في تطبيق SAML النموذجي، يقوم موفر الهوية (IdP) بتخزين بيانات اعتماد المستخدم وإدارتها ويعمل بمثابة السلطة المركزية للتحقق من هويات المستخدمين. من ناحية أخرى، يقوم مزود الخدمة (SP) بتسليم التطبيق أو الخدمة التي يسعى المستخدم للوصول إليها. عندما يحاول المستخدمون الوصول إلى الخدمة المحمية، يطلب مقدم الخدمة تأكيدًا من IdP، والذي يحتوي على معلومات حول هوية المستخدم وحالة المصادقة. إذا كان التأكيد صالحًا، فإن مقدم الخدمة يمنح حق الوصول للمستخدم، مما يتيح تجربة تسجيل دخول موحّد (SSO) سلسة.

تتضمن تأكيدات SAML، التي تشكل جوهر اتصال SAML، عادةً ثلاثة أنواع من البيانات: المصادقة، والسمة، والتفويض. تثبت بيانات المصادقة أنه تمت مصادقة المستخدم بواسطة IdP باستخدام طريقة محددة في وقت معين. توفر بيانات السمات معلومات إضافية حول المستخدم، مثل عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف أو أدوار المستخدم، إلى مزود الخدمة (SP). وأخيرًا، تحدد بيانات التفويض ما يُسمح للمستخدم بالقيام به داخل الخدمة التي يتم الوصول إليها.

يعمل AppMaster ، بفضل إمكاناته القوية no-code ، على تمكين المستخدمين من دمج SAML بسهولة في تطبيقاتهم. من خلال اتباع عملية بسيطة خطوة بخطوة لتكوين تكامل SAML داخل AppMaster ، يمكن للمطورين المواطنين إنشاء تطبيق آمن شامل يستفيد من فوائد تسجيل الدخول الموحد (SSO) وإدارة الهوية المركزية. يضمن AppMaster أن تكون تطبيقات SAML في التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام النظام الأساسي متوافقة مع معايير الصناعة وأفضل الممارسات، مما يزيل أي مخاطر أمنية محتملة.

هناك العديد من الخيارات المتاحة في AppMaster لتعزيز توافق SAML داخل التطبيقات المطورة. يمكن للمستخدمين تخصيص المصادقة وتعيين السمات، مما يساعد على تصميم تجربة SAML وفقًا للمتطلبات المحددة لتطبيقاتهم. يوفر AppMaster أيضًا دعمًا جاهزًا لموفري الهوية المشهورين مثل Okta وAuth0 وMicrosoft Azure Active Directory، مما يضمن التوافق السلس مع سيناريوهات المؤسسة المختلفة.

تعد قابلية التوسع ميزة مهمة أخرى لتكامل SAML في النظام الأساسي AppMaster. يسمح الدعم المدمج لـ SAML للتطبيقات التي تم تطويرها باستخدام AppMaster بالتوسع بسهولة مع الحفاظ على الأداء الأمثل والأمان. توفر التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، والمدعومة بواسطة Go وVue3 وKotlin وJetpack Compose/ SwiftUI ، أداءً لا مثيل له، مما يجعل النظام الأساسي خيارًا مثاليًا لمعالجة حالات الاستخدام عالية التحميل على مستوى المؤسسات.

يمكن لتطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster التفاعل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كوحدة تخزين أساسية توفر مخزن بيانات قابل للتطوير وموجه نحو الأداء. من خلال استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة، يضمن AppMaster قابلية التوسع بسلاسة، مما يرضي حتى حالات الاستخدام الأكثر تطلبًا.

في الختام، يعد SAML معيارًا قويًا ومعتمدًا على نطاق واسع يتيح تسجيل الدخول الأحادي الآمن وإدارة الهوية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. تساعد إمكانات AppMaster no-code المطورين على تسخير قوة SAML لإنشاء تطبيقات آمنة وقابلة للتطوير، وتحريرهم من تعقيدات تنفيذ الإجراءات الأمنية المطلوبة يدويًا. من خلال تمكين التكامل السهل لـ SAML داخل نظامها الأساسي، برز AppMaster كأداة أساسية للمطورين المواطنين لبناء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير وآمنة لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام.