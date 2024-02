Im Kontext der No-Code Entwicklung ist ein MVP (Minimum Viable Product) ein optimiertes Softwareprodukt, das mit no-code Tools wie AppMaster erstellt wurde und gerade genug Funktionen bietet, um den Endbenutzern einen Kernwert zu bieten und wertvolles Benutzerfeedback zu erhalten. Das MVP dient dazu, ein Produktkonzept zu validieren, die Benutzerakzeptanz zu testen und Daten für weitere Verbesserungen zu sammeln. Es ermöglicht Produktentwicklern und Unternehmern, ihre Ideen schnell zum Leben zu erwecken, aus der tatsächlichen Nutzung zu lernen und sie zu iterieren, ohne dass in den frühen Entwicklungsstadien erhebliche Ressourcen investiert werden müssen.

Laut dem CHAOS-Bericht der Standish Group werden rund 64 % der Softwarefunktionen selten oder nie genutzt. Dies bedeutet, dass der traditionelle Weg der Vorabplanung und des Versuchs, viele Funktionen einzubeziehen, wertvolle Ressourcen und Zeit verschwenden kann und nicht unbedingt zu einem erfolgreichen Produkt führt. Durch die Entwicklung eines MVP können Teams das Risiko eines Scheiterns minimieren, indem sie sich auf die wesentlichen Funktionen konzentrieren, die beim Zielmarkt am ehesten Anklang finden, und dann basierend auf Benutzerfeedback und Dateneinblicken schrittweise auf dieser Grundlage aufbauen.

No-code Plattformen wie AppMaster haben maßgeblich dazu beigetragen, den MVP-Entwicklungsansatz zu ermöglichen. Durch die Bereitstellung einer visuellen drag-and-drop Schnittstelle zum Entwerfen von Datenmodellen (Datenbankschema), Geschäftsprozessen und Benutzeroberflächen haben no-code Plattformen die Eintrittsbarrieren für die Softwareentwicklung erheblich gesenkt. Dies hat den Zugang zu den Mitteln zur Softwareerstellung demokratisiert und technisch nicht versierte Benutzer in die Lage versetzt, funktionale Anwendungen zu entwickeln, während es erfahrenen Entwicklern gleichzeitig einfacher und schneller gemacht wurde, Prototypen zu erstellen und ihre Ideen zu iterieren.

Mit den umfangreichen Funktionalitäten von AppMaster für Backend-, Web- und mobile Anwendungen können Entwickler in einem Bruchteil der Zeit, die für die Anwendung herkömmlicher Entwicklungsmethoden erforderlich wäre, ein hochwertiges MVP erstellen. Die Plattform generiert Quellcode für die Anwendungen mithilfe von Go (golang) für das Backend, dem Vue3- Framework und JS/TS für Webanwendungen sowie servergesteuerten Frameworks auf Basis von Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS für mobile Anwendungen Kompatibilität und Leistung auf verschiedenen Plattformen.

Der servergesteuerte Ansatz von AppMaster für mobile Anwendungen ermöglicht es Entwicklern außerdem, die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel der Anwendung zu aktualisieren, ohne neue Versionen im App Store oder Play Market einreichen zu müssen. Dies ermöglicht einen schnelleren Iterationszyklus beim Aktualisieren des entsprechenden MVP. Darüber hinaus generiert die Plattform API-Dokumentation und Migrationsskripte für alle Änderungen im Datenbankschema und stellt so sicher, dass Entwickler ihre Anwendungen während des gesamten Entwicklungslebenszyklus gut dokumentiert und wartbar halten können.

Zusätzlich zur Geschwindigkeit und Einfachheit der Entwicklung können die von AppMaster generierten Anwendungen problemlos Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle bewältigen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Plattform kompilierte, zustandslose Backend-Anwendungen verwendet, die die hohe Leistung von Go nutzen und die Anwendungen skalierbar und resistent gegen technische Schulden machen.

Schließlich eliminiert das Engagement von AppMaster, bei jeder Änderung im Blueprint Anwendungen von Grund auf neu zu generieren, das Risiko der Anhäufung technischer Schulden und stellt sicher, dass das MVP wartbar bleibt und sich auf der Grundlage von Benutzerfeedback leicht zu einem vollwertigen, funktionsreichen Produkt weiterentwickeln kann Geschäftsanforderungen.

Das MVP-Konzept (Minimum Viable Product) spielt eine entscheidende Rolle in der modernen Softwareentwicklung und wird durch die Verfügbarkeit von no-code Plattformen wie AppMaster noch weiter erleichtert. Diese Plattformen helfen Entwicklern, schnell und kostengünstig ein MVP mit Kernfunktionen zu erstellen, sodass sie ihre Ideen validieren, ihr Produkt iterativ verfeinern und Ressourcenverschwendung für ungenutzte oder unerwünschte Funktionen minimieren können. No-code Plattformen bringen ein Maß an Einfachheit und Effizienz in die Anwendungsentwicklung, das nicht nur Zeit und Geld spart, sondern auch ein Umfeld fördert, in dem Innovation und Kreativität gedeihen können.