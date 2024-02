Trong bối cảnh phát triển No-Code , MVP (Sản phẩm khả thi tối thiểu) là một sản phẩm phần mềm được sắp xếp hợp lý được xây dựng bằng các công cụ no-code như AppMaster, với các tính năng vừa đủ để cung cấp giá trị cốt lõi cho người dùng cuối và thu được phản hồi có giá trị của người dùng. MVP được thiết kế để xác thực khái niệm sản phẩm, kiểm tra mức độ chấp nhận của người dùng và thu thập dữ liệu để cải thiện hơn nữa. Nó cho phép các nhà phát triển sản phẩm và doanh nhân nhanh chóng đưa ý tưởng của họ vào cuộc sống, học hỏi từ việc sử dụng thực tế và lặp lại nó mà không cần đầu tư nguồn lực đáng kể trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Theo Báo cáo CHAOS của Standish Group, khoảng 64% tính năng phần mềm hiếm khi hoặc không bao giờ được sử dụng. Điều này ngụ ý rằng lộ trình lập kế hoạch trước truyền thống và cố gắng đưa vào nhiều tính năng có thể lãng phí tài nguyên và thời gian quý giá và có thể không nhất thiết dẫn đến một sản phẩm thành công. Bằng cách phát triển MVP, các nhóm có thể giảm thiểu rủi ro thất bại bằng cách tập trung vào các tính năng thiết yếu có khả năng cộng hưởng với thị trường mục tiêu nhất, sau đó từng bước xây dựng dựa trên nền tảng đó dựa trên phản hồi của người dùng và thông tin chi tiết về dữ liệu.

Các nền tảng No-code như AppMaster là công cụ hỗ trợ phương pháp phát triển MVP. Bằng cách cung cấp giao diện trực quan, drag-and-drop để thiết kế mô hình dữ liệu (lược đồ cơ sở dữ liệu), quy trình kinh doanh và giao diện người dùng, các nền tảng no-code đã giảm đáng kể các rào cản đối với việc phát triển phần mềm. Điều này đã dân chủ hóa quyền truy cập vào các phương tiện tạo phần mềm, trao quyền cho người dùng không có kỹ thuật phát triển các ứng dụng chức năng đồng thời giúp các nhà phát triển có kinh nghiệm tạo nguyên mẫu và lặp lại ý tưởng của họ dễ dàng và nhanh hơn.

Với các chức năng mở rộng của AppMaster phục vụ cho các ứng dụng phụ trợ, web và di động, các nhà phát triển có thể tạo một MVP chất lượng cao trong một khoảng thời gian ngắn so với các phương pháp phát triển truyền thống. Nền tảng này tạo mã nguồn cho các ứng dụng bằng cách sử dụng Go (golang) cho phần phụ trợ, khung Vue3 và JS/TS cho các ứng dụng web và các khung do máy chủ điều khiển dựa trên Kotlin và Jetpack Compose cho Android và SwiftUI cho iOS cho các ứng dụng di động, đảm bảo khả năng tương thích và hiệu suất trên các nền tảng khác nhau.

Cách tiếp cận dựa trên máy chủ của AppMaster dành cho ứng dụng di động cũng cho phép nhà phát triển cập nhật giao diện người dùng, logic và khóa API của ứng dụng mà không phải gửi phiên bản mới tới App Store hoặc Play Market. Điều này cho phép chu kỳ lặp lại nhanh hơn trong khi cập nhật MVP tương ứng. Ngoài ra, nền tảng tạo tài liệu API và tập lệnh di chuyển cho bất kỳ thay đổi nào trong lược đồ cơ sở dữ liệu, đảm bảo rằng các nhà phát triển có thể giữ cho ứng dụng của họ được ghi chép đầy đủ và có thể bảo trì trong suốt vòng đời phát triển.

Ngoài tốc độ và tính dễ phát triển, các ứng dụng được tạo từ AppMaster có thể dễ dàng xử lý các trường hợp sử dụng tải trọng lớn và doanh nghiệp. Điều này là do nền tảng sử dụng các ứng dụng phụ trợ không trạng thái được biên dịch tận dụng hiệu suất cao của Go, giúp các ứng dụng có thể mở rộng và chống lại nợ kỹ thuật.

Cuối cùng, cam kết của AppMaster trong việc tạo ứng dụng từ đầu với mọi thay đổi trong kế hoạch chi tiết sẽ loại bỏ rủi ro tích lũy nợ kỹ thuật, đảm bảo rằng MVP vẫn có thể duy trì được và có thể dễ dàng phát triển thành một sản phẩm có quy mô đầy đủ, giàu tính năng dựa trên phản hồi của người dùng và yêu cầu kinh doanh.

Khái niệm MVP (Sản phẩm khả thi tối thiểu) đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm hiện đại và càng được hỗ trợ bởi sự sẵn có của các nền tảng no-code như AppMaster. Các nền tảng này giúp các nhà phát triển tạo MVP một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí với các chức năng cốt lõi, cho phép họ xác thực ý tưởng của mình, tinh chỉnh lặp lại sản phẩm của họ và giảm thiểu lãng phí tài nguyên cho các tính năng không sử dụng hoặc không mong muốn. Các nền tảng No-code mang lại mức độ đơn giản và hiệu quả cho việc phát triển ứng dụng, không chỉ tiết kiệm thời gian và tiền bạc mà còn thúc đẩy một môi trường nơi sự đổi mới và sáng tạo có thể phát triển.