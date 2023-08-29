الأدوار والمسؤوليات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

في سياق تطوير low-code ، تشير "أدوار ومسؤوليات Low-code " إلى الأدوار والمهام المختلفة التي ينطوي عليها تنفيذ وإدارة الأنظمة الأساسية والأدوات والمنهجيات ذات التعليمات low-code ، بالإضافة إلى التعاون مع الفرق لبناء وصيانة وتحسين التطبيقات ضمن هذا الإطار. نظرًا لأن المؤسسات تقوم بدمج أدوات low-code مثل AppMaster في عمليات تطوير التطبيقات الخاصة بها، فمن الضروري توضيح أدوار ومسؤوليات أولئك الذين يعملون على هذه الأنظمة الأساسية لضمان كفاءة العمليات وبالتالي تحقيق نتائج أفضل.

تشمل الأدوار Low-code مستويات مختلفة من المهارات ومجالات الخبرة، بدءًا من مستخدمي الأعمال غير التقنيين (يُطلق عليهم غالبًا "المطورون المواطنون") إلى المهنيين التقنيين ذوي المهارات العالية. قد تشمل هذه الأدوار، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

مطورو التطبيقات Low-code : هؤلاء المحترفون مسؤولون عن إنشاء التطبيقات وصيانتها باستخدام منصات low-code . إنهم يضمنون التنفيذ السليم لمنطق العمل ومتطلباته باستخدام الأدوات المرئية، مثل مصمم عمليات الأعمال (BP) الخاص بـ AppMaster ، لتطوير نماذج البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وواجهات المستخدم. بشكل عام، يتمتع مطورو التطبيقات low-code على الأقل بفهم أساسي لمفاهيم البرمجة ويمكنهم العمل بشكل مستقل أو بالتعاون مع مطورين آخرين لإكمال المشاريع بسرعة وكفاءة أكبر.

هؤلاء المحترفون مسؤولون عن إنشاء التطبيقات وصيانتها باستخدام منصات . إنهم يضمنون التنفيذ السليم لمنطق العمل ومتطلباته باستخدام الأدوات المرئية، مثل مصمم عمليات الأعمال (BP) الخاص بـ ، لتطوير نماذج البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وواجهات المستخدم. بشكل عام، يتمتع مطورو التطبيقات على الأقل بفهم أساسي لمفاهيم البرمجة ويمكنهم العمل بشكل مستقل أو بالتعاون مع مطورين آخرين لإكمال المشاريع بسرعة وكفاءة أكبر. مهندسو الحلول: يستخدم مهندسو الحلول معرفتهم المتعمقة بالمنصة low-code لتصميم البنية العامة للتطبيق، بما في ذلك هياكل البيانات والتكاملات ومتطلبات الأمان. وهم يشرفون على التنفيذ، ويتأكدون من توافق التطبيق مع المعايير الفنية للمنظمة وأهداف العمل. يقوم المهندسون المعماريون أيضًا بإنشاء مسرعات ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها عبر مشاريع مختلفة داخل المؤسسة.

يستخدم مهندسو الحلول معرفتهم المتعمقة بالمنصة لتصميم البنية العامة للتطبيق، بما في ذلك هياكل البيانات والتكاملات ومتطلبات الأمان. وهم يشرفون على التنفيذ، ويتأكدون من توافق التطبيق مع المعايير الفنية للمنظمة وأهداف العمل. يقوم المهندسون المعماريون أيضًا بإنشاء مسرعات ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها عبر مشاريع مختلفة داخل المؤسسة. محللو الأعمال: يلعب محللو الأعمال دورًا حاسمًا في تحديد وتحليل وتوثيق متطلبات وعمليات العمل. فهي تعمل على سد الفجوة بين مستخدمي الأعمال والمطورين low-code ، مما يضمن أن التطبيق المطور مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسة. يتعاون محللو الأعمال أيضًا مع مختلف أصحاب المصلحة، مثل مالكي المنتجات والمستخدمين النهائيين، لجمع التعليقات وتحسين التطبيق وفقًا لذلك.

يلعب محللو الأعمال دورًا حاسمًا في تحديد وتحليل وتوثيق متطلبات وعمليات العمل. فهي تعمل على سد الفجوة بين مستخدمي الأعمال والمطورين ، مما يضمن أن التطبيق المطور مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسة. يتعاون محللو الأعمال أيضًا مع مختلف أصحاب المصلحة، مثل مالكي المنتجات والمستخدمين النهائيين، لجمع التعليقات وتحسين التطبيق وفقًا لذلك. أصحاب المنتجات: أصحاب المنتجات مسؤولون عن تحديد خارطة الطريق ورؤية التطبيق. إنهم يعطون الأولوية للميزات والتحسينات اللازمة لنجاح التطبيق، ويوازنون بين متطلبات المستخدمين والقيود الفنية وأهداف العمل. يعمل مالكو المنتجات بشكل وثيق مع فرق تطوير low-code لضمان ترجمة رؤيتهم بدقة إلى التطبيق نفسه.

أصحاب المنتجات مسؤولون عن تحديد خارطة الطريق ورؤية التطبيق. إنهم يعطون الأولوية للميزات والتحسينات اللازمة لنجاح التطبيق، ويوازنون بين متطلبات المستخدمين والقيود الفنية وأهداف العمل. يعمل مالكو المنتجات بشكل وثيق مع فرق تطوير لضمان ترجمة رؤيتهم بدقة إلى التطبيق نفسه. مسؤولو النظام ومهندسو DevOps: يلعب هؤلاء المحترفون دورًا حيويًا في نشر وإدارة وتحسين البنية التحتية التي تدعم التطبيقات low-code . إنهم مسؤولون عن مهام مثل إدارة اتصالات قاعدة البيانات وتكوين الخدمات السحابية ومراقبة الأداء والحفاظ على معايير الأمان. في سياق منصة AppMaster ، يضمن هؤلاء المتخصصون نشر التطبيقات بكفاءة في السحابة أو البيئات المحلية، وأن ميزات قابلية التوسع الضرورية موجودة لحالات الاستخدام عالية التحميل.

يلعب هؤلاء المحترفون دورًا حيويًا في نشر وإدارة وتحسين البنية التحتية التي تدعم التطبيقات . إنهم مسؤولون عن مهام مثل إدارة اتصالات قاعدة البيانات وتكوين الخدمات السحابية ومراقبة الأداء والحفاظ على معايير الأمان. في سياق منصة ، يضمن هؤلاء المتخصصون نشر التطبيقات بكفاءة في السحابة أو البيئات المحلية، وأن ميزات قابلية التوسع الضرورية موجودة لحالات الاستخدام عالية التحميل. مهندسو ومختبرو ضمان الجودة: مهندسو ومختبرو ضمان الجودة مسؤولون عن تحديد العيوب في التطبيقات low-code والإبلاغ عنها وحلها. وهي تضمن أن التطبيقات تلبي متطلبات المستخدم وتوقعات الأداء وتلتزم بمعايير الجودة المعمول بها. يستخدمون أدوات الاختبار الآلية وطرق الاختبار اليدوية وملاحظات المستخدم لتقييم جودة التطبيق وتحسينها بشكل مستمر.

ومن خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات في سياق low-code ، يمكن للمؤسسات تسهيل التعاون بين الوظائف وتبسيط عمليات تطوير التطبيقات. تعمل الأنظمة الأساسية Low-code مثل AppMaster على تمكين المطورين ومحللي الأعمال والمستخدمين غير التقنيين من العمل معًا في بيئة موحدة، مما يعزز الابتكار وسرعة الحركة في مجال تطوير التطبيقات. وفي نهاية المطاف، يساعد هذا النهج التعاوني الشركات على الاستجابة بسرعة أكبر لديناميكيات السوق المتغيرة، وطلبات العملاء، والضغوط التنافسية، مع ضمان فعالية التكلفة وتقليل الديون الفنية.

وفقًا لأبحاث السوق الأخيرة التي أجرتها شركة Forrester، من المتوقع أن تنمو صناعة low-code بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 28.2% من عام 2021 إلى عام 2026، لتصل القيمة السوقية الإجمالية إلى 187.0 مليار دولار. ويدعم هذا النمو الطلب المتزايد على حلول تطوير التطبيقات المرنة والفعالة من حيث التكلفة عبر الصناعات. ونتيجة لذلك، يجب على المؤسسات التي تتبنى منصات low-code أن تحدد بوضوح وتعيين أدوار ومسؤوليات low-code للاستفادة من الإمكانات الكاملة لهذه الأدوات والتنقل بنجاح في المشهد الرقمي سريع التطور.