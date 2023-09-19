مذكرة قابلة للتحويل

المذكرة القابلة للتحويل، والمعروفة أيضًا باسم الديون القابلة للتحويل، هي شكل من أشكال الديون قصيرة الأجل التي غالبًا ما تستخدمها الشركات الناشئة كآلية أولية لجمع الأموال. وعادة ما يتم إصدارها من قبل الشركات في مرحلة مبكرة للمستثمرين مقابل رأس المال. السمة الأساسية للسندات القابلة للتحويل هي أنه يمكن تحويلها إلى أسهم في الشركة في مرحلة لاحقة، عادة بعد جولة لاحقة لجمع الأموال، مثل حدث تمويل الأسهم، أو تحقيق معالم معينة من قبل الشركة. توفر هذه الأوراق المالية القابلة للتحويل للمستثمرين اتجاهًا صعوديًا محتملاً إذا نجحت الشركة، بينما توفر أيضًا حماية من الجانب السلبي من خلال مكون الدين الموجود في الورقة.

تحظى السندات القابلة للتحويل بشعبية كبيرة بين الشركات الناشئة والمستثمرين بسبب بساطتها ومرونتها النسبية مقارنة بتمويل الأسهم التقليدية. بالنسبة للشركات الناشئة، يمكن أن يساعد إصدار سندات قابلة للتحويل في تأجيل عملية تحديد تقييم للشركة، وتجنب الخلافات والتعقيدات المحتملة في مرحلة مبكرة. وهذا يتيح للشركات الناشئة زيادة رأس المال بسرعة. بالنسبة للمستثمرين، يوفر لهم هيكل السندات القابلة للتحويل بعض الميزات المفيدة التي لا تتوفر عادة من خلال الاستثمارات في الأسهم، مثل الخصم على سعر السهم أو سقف التقييم عند التحويل إلى أسهم، وكذلك الفائدة على المبلغ الأصلي المقرض .

عادةً ما يكون للسندات القابلة للتحويل تاريخ استحقاق، وهو التاريخ الذي يجب فيه سداد القروض أو تحويلها إلى أسهم في الشركة. بشكل عام، يتم تحديد تاريخ الاستحقاق بين 18 إلى 36 شهرًا من تاريخ إصدار السند القابل للتحويل. عادة ما تكون أسعار الفائدة على السندات القابلة للتحويل أقل من القروض التقليدية، لأنها تأخذ في الاعتبار التحويل المحتمل للأسهم. تتم إضافة الفائدة المستحقة على السندات القابلة للتحويل بشكل عام إلى المبلغ الأصلي ويمكن أيضًا تحويلها إلى حقوق ملكية عند نقطة التحويل.

أحد الشروط الأساسية للسندات القابلة للتحويل هي آلية التحويل إلى حقوق ملكية. يمكن أن يحدث هذا بطريقتين: التحويل التلقائي والتحويل الطوعي. يحدث التحويل التلقائي عندما يقع حدث محفز محدد مسبقًا، مثل جولة تمويل الأسهم، وتتجاوز قيمة الأسهم المصدرة حدًا معينًا. يتضمن التحويل الطوعي اختيار حامل السند القابل للتحويل لتحويل السند إلى حقوق ملكية بتقييم محدد مسبقًا. في كلتا الحالتين، يتضمن التحويل عادةً عامل خصم أو سقف تقييم، مما يوفر لحاملي السندات سعرًا أفضل عند التحويل إلى أسهم مقارنةً بالمستثمرين الجدد في جولة التمويل اللاحقة.

في سياق منصة AppMaster ، قد يختار العميل استخدام مذكرة قابلة للتحويل كوسيلة لزيادة رأس المال الأولي لتمويل تطوير حل برمجي شامل وقابل للتطوير. إن استخدام السندات القابلة للتحويل من شأنه أن يوفر للمستثمرين الأوائل فرصة ليصبحوا أصحاب أسهم في شركة العميل مع نمو الأعمال ووصولها إلى معالم معينة أو أحداث لجمع التبرعات. ومن خلال استخدام منصة AppMaster القوية no-code ، يمكن للعميل تطوير التطبيقات الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسرعة، مما يوفر الأساس لنجاح الأعمال وزيادة في تقييم الشركة.

استخدمت بعض الشركات الناشئة الناجحة الأوراق النقدية القابلة للتحويل في جهودها المبكرة لجمع التبرعات. على سبيل المثال، قامت شركة أوبر الشهيرة لمشاركة وسائل النقل بجمع تمويلها الأولي بقيمة 200 ألف دولار من خلال سندات قابلة للتحويل تم إصدارها لأول مستثمر ملائكي لها. وقد استفادت العديد من الشركات الأخرى في المراحل المبكرة أيضًا من المزايا التي توفرها الأوراق المالية القابلة للتحويل، بما في ذلك إمكانية زيادة تقييمها من خلال النمو المستمر للشركة.

في الختام، تعتبر السندات القابلة للتحويل أداة مالية متعددة الاستخدامات توفر للشركات الناشئة وسيلة مرنة لزيادة رأس المال في المراحل الأولى من النمو. من خلال تأجيل عملية تقييم الشركة وتزويد المستثمرين بفرصة المشاركة في الاتجاه الصعودي المحتمل للشركة من خلال التحويل إلى أسهم، توفر السندات القابلة للتحويل بديلاً تمويليًا قيمًا للشركات في مرحلة مبكرة. بينما يعمل العملاء مع منصة AppMaster لتطوير أعمالهم وتوسيع نطاق حلولهم، يمكن أن تكون الأوراق النقدية القابلة للتحويل بمثابة أداة قوية في تأمين رأس المال اللازم لدفع مشاريعهم إلى مستويات أعلى من النجاح.