Uma nota conversível, também conhecida como dívida conversível, é uma forma de dívida de curto prazo frequentemente utilizada por startups como mecanismo inicial de arrecadação de fundos. Normalmente é emitido por empresas em estágio inicial para investidores em troca de capital. A principal característica de uma nota conversível é que ela pode ser convertida em capital da empresa em um estágio posterior, geralmente após uma rodada subsequente de arrecadação de fundos, como um evento de financiamento de capital ou o alcance de determinados marcos pela empresa. Esses títulos conversíveis proporcionam aos investidores uma vantagem potencial se a empresa tiver sucesso, ao mesmo tempo que oferecem proteção contra perdas por meio do componente de dívida da nota.

As notas conversíveis são populares entre startups e investidores devido à sua relativa simplicidade e flexibilidade em comparação com o financiamento de capital tradicional. Para as startups, a emissão de notas conversíveis pode ajudar a adiar o processo de definição de avaliação da empresa, evitando potenciais desentendimentos e complexidades numa fase inicial. Isso permite que as startups levantem capital rapidamente. Para os investidores, a estrutura de uma nota conversível oferece certas características vantajosas que normalmente não estão disponíveis em investimentos de capital, como desconto no preço por ação ou limite de avaliação na conversão em capital, bem como juros sobre o valor principal emprestado .

As notas conversíveis geralmente têm uma data de vencimento, que é a data em que os empréstimos devem ser reembolsados ​​ou convertidos em patrimônio da empresa. Geralmente, a data de vencimento é definida entre 18 e 36 meses a partir da emissão da nota conversível. As taxas de juros sobre notas conversíveis são normalmente mais baixas do que os empréstimos tradicionais, pois levam em consideração a potencial conversão de capital. Os juros acumulados sobre as notas conversíveis são geralmente adicionados ao valor principal e também podem ser convertidos em patrimônio no momento da conversão.

Um dos termos-chave de uma nota conversível é o mecanismo de conversão em patrimônio líquido. Isto pode ocorrer de duas maneiras: uma conversão automática e uma conversão voluntária. A conversão automática ocorre quando ocorre um evento desencadeador predefinido, como uma rodada de financiamento de capital, e o valor das ações emitidas excede um determinado limite. A conversão voluntária envolve o titular da nota conversível optando por converter a nota em patrimônio líquido a uma avaliação predeterminada. Em ambos os casos, a conversão normalmente inclui um fator de desconto ou um limite de avaliação, oferecendo aos detentores de notas uma taxa melhor na conversão em ações em comparação com novos investidores na rodada de financiamento subsequente.

Algumas startups de sucesso utilizaram notas conversíveis em seus primeiros esforços de arrecadação de fundos. Por exemplo, a conhecida empresa de partilha de viagens Uber levantou o seu financiamento inicial de 200.000 dólares através de uma nota convertível emitida ao seu primeiro investidor anjo. Muitas outras empresas em fase inicial também tiraram partido dos benefícios que as notas convertíveis oferecem, incluindo o seu potencial para aumentar a valorização através do crescimento contínuo da empresa.

Concluindo, uma nota conversível é um instrumento financeiro versátil que oferece às startups um meio flexível de captação de capital em seus estágios iniciais de crescimento. Ao adiar o processo de avaliação da empresa e proporcionar aos investidores a oportunidade de participar no potencial crescimento da empresa através da conversão em capital, as notas convertíveis proporcionam uma alternativa de financiamento valiosa para empresas em fase inicial.