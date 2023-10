Una nota convertibile, nota anche come debito convertibile, è una forma di debito a breve termine che viene spesso utilizzata dalle startup come meccanismo di raccolta fondi iniziale. Viene generalmente emesso da società in fase iniziale agli investitori in cambio di capitale. La caratteristica principale di un titolo convertibile è che può essere convertito in azioni della società in una fase successiva, solitamente a seguito di un successivo round di raccolta fondi, come un evento di finanziamento azionario, o il raggiungimento di determinati traguardi da parte della società. Questi titoli convertibili offrono agli investitori un potenziale rialzo in caso di successo della società, offrendo allo stesso tempo protezione dai ribassi attraverso la componente di debito della nota.

Le obbligazioni convertibili sono popolari tra le startup e gli investitori grazie alla loro relativa semplicità e flessibilità rispetto al tradizionale finanziamento azionario. Per le startup, l’emissione di titoli convertibili può aiutare a rinviare il processo di definizione della valutazione dell’azienda, evitando potenziali disaccordi e complessità in una fase iniziale. Ciò consente alle startup di raccogliere rapidamente capitali. Per gli investitori, la struttura di un titolo convertibile offre alcune caratteristiche vantaggiose che normalmente non sono disponibili attraverso investimenti azionari, come uno sconto sul prezzo per azione o un limite massimo di valutazione in caso di conversione in azioni, nonché interessi sull'importo del capitale prestato .

Le obbligazioni convertibili hanno solitamente una data di scadenza, che è la data in cui i prestiti devono essere rimborsati o convertiti in azioni della società. Generalmente, la data di scadenza è fissata tra 18 e 36 mesi dall'emissione del titolo convertibile. I tassi di interesse sui titoli convertibili sono generalmente inferiori rispetto ai prestiti tradizionali, poiché tengono in considerazione la potenziale conversione azionaria. Gli interessi maturati sui titoli convertibili vengono generalmente aggiunti all'importo del capitale e possono anche essere convertiti in azioni al momento della conversione.

Uno dei termini chiave di un titolo convertibile è il meccanismo di conversione in azioni. Ciò può avvenire in due modi: una conversione automatica e una conversione volontaria. La conversione automatica avviene quando si verifica un evento trigger predefinito, come un round di finanziamento azionario, e il valore delle azioni emesse supera una determinata soglia. La conversione volontaria prevede che il detentore del titolo convertibile scelga di convertire il titolo in azioni a una valutazione predeterminata. In entrambi i casi, la conversione include generalmente un fattore di sconto o un limite massimo di valutazione, offrendo ai detentori dei titoli un tasso migliore al momento della conversione in azioni rispetto ai nuovi investitori nel successivo round di finanziamento.

Alcune startup di successo hanno utilizzato note convertibili nei loro primi sforzi di raccolta fondi. Ad esempio, la nota società di ride-sharing Uber ha raccolto il suo finanziamento iniziale di 200.000 dollari attraverso una nota convertibile emessa al suo primo angel investor. Anche molte altre società in fase iniziale hanno approfittato dei vantaggi offerti dalle obbligazioni convertibili, compreso il loro potenziale di aumento della valutazione attraverso la continua crescita della società.

In conclusione, una nota convertibile è uno strumento finanziario versatile che offre alle startup un mezzo flessibile per raccogliere capitali nelle loro fasi iniziali di crescita. Rimandando il processo di valutazione aziendale e offrendo agli investitori l'opportunità di partecipare al potenziale rialzo della società attraverso la conversione in azioni, le obbligazioni convertibili forniscono una preziosa alternativa di finanziamento per le società in fase iniziale. Mentre i clienti lavorano con la piattaforma AppMaster per sviluppare le loro attività e ampliare le loro soluzioni, le banconote convertibili possono fungere da potente strumento per garantire il capitale necessario per spingere le loro iniziative verso livelli di successo ancora maggiori.