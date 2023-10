Billet convertible

Une note convertible, également connue sous le nom de dette convertible, est une forme de dette à court terme qui est souvent utilisée par les startups comme mécanisme initial de collecte de fonds. Il est généralement émis par des entreprises en démarrage à des investisseurs en échange de capitaux. La principale caractéristique d'un titre convertible est qu'il peut être converti en actions de la société à un stade ultérieur, généralement à la suite d'une levée de fonds ultérieure, telle qu'un événement de financement par actions, ou de la réalisation de certaines étapes par la société. Ces titres convertibles offrent aux investisseurs un potentiel de hausse en cas de succès de l'entreprise, tout en offrant également une protection contre les baisses grâce à la composante dette du billet.

Les billets convertibles sont populaires parmi les startups et les investisseurs en raison de leur relative simplicité et flexibilité par rapport au financement par actions traditionnel. Pour les startups, l’émission de billets convertibles peut contribuer à différer le processus d’établissement d’une valorisation de l’entreprise, évitant ainsi d’éventuels désaccords et complexités à un stade précoce. Cela permet aux startups de lever des capitaux rapidement. Pour les investisseurs, la structure d'une obligation convertible leur offre certaines caractéristiques avantageuses qui ne sont généralement pas disponibles via les investissements en actions, comme une réduction sur le prix par action ou un plafond de valorisation lors de la conversion en actions, ainsi que des intérêts sur le montant principal prêté. .

Les billets convertibles ont généralement une date d'échéance, qui est la date à laquelle les prêts doivent être remboursés ou convertis en capitaux propres de l'entreprise. Généralement, la date d'échéance est fixée entre 18 et 36 mois à compter de l'émission du titre convertible. Les taux d'intérêt sur les billets convertibles sont généralement inférieurs à ceux des prêts traditionnels, car ils prennent en compte la conversion potentielle en actions. Les intérêts courus sur les billets convertibles sont généralement ajoutés au montant principal et peuvent également être convertis en capitaux propres au moment de la conversion.

L'un des termes clés d'une obligation convertible est le mécanisme de conversion en actions. Cela peut se produire de deux manières : une conversion automatique et une conversion volontaire. La conversion automatique se produit lorsqu'un événement déclencheur prédéfini a lieu, tel qu'un tour de financement en fonds propres, et que la valeur des actions émises dépasse un certain seuil. La conversion volontaire implique que le détenteur du billet convertible choisisse de convertir le billet en actions à une valorisation prédéterminée. Dans les deux cas, la conversion comprend généralement un facteur d'actualisation ou un plafond de valorisation, offrant aux détenteurs de billets un meilleur taux lors de la conversion en actions par rapport aux nouveaux investisseurs lors du cycle de financement ultérieur.

Certaines startups à succès ont utilisé des billets convertibles dans leurs premières efforts de collecte de fonds. Par exemple, la célèbre société de covoiturage Uber a levé son financement initial de 200 000 $ grâce à un billet convertible émis à son premier investisseur providentiel. De nombreuses autres sociétés en démarrage ont également profité des avantages qu'offrent les billets convertibles, notamment leur potentiel d'augmentation de la valorisation grâce à la croissance continue de l'entreprise.

En conclusion, une note convertible est un instrument financier polyvalent qui offre aux startups un moyen flexible de lever des capitaux dans leurs premières étapes de croissance. En différant le processus d'évaluation de l'entreprise et en offrant aux investisseurs la possibilité de participer à la hausse potentielle de l'entreprise par le biais de la conversion en actions, les billets convertibles constituent une alternative de financement précieuse pour les entreprises en démarrage. Alors que les clients travaillent avec la plateforme AppMaster pour développer leurs activités et faire évoluer leurs solutions, les billets convertibles peuvent constituer un outil puissant pour obtenir le capital nécessaire pour propulser leurs entreprises vers des sommets de réussite encore plus élevés.