Dönüştürülebilir Not

Dönüştürülebilir Borç olarak da bilinen Dönüştürülebilir Senet, yeni kurulan şirketler tarafından genellikle ilk fon toplama mekanizması olarak kullanılan bir kısa vadeli borç biçimidir. Genellikle erken aşamadaki şirketler tarafından yatırımcılara sermaye karşılığında verilir. Dönüştürülebilir bir tahvilin temel özelliği, daha sonraki bir aşamada, genellikle bir öz sermaye finansmanı olayı gibi sonraki bir fon toplama turunun veya şirket tarafından belirli kilometre taşlarının başarılmasının ardından şirkette öz sermayeye dönüştürülebilmesidir. Bu dönüştürülebilir menkul kıymetler, şirketin başarılı olması durumunda yatırımcılara potansiyel bir yükseliş sağlarken, aynı zamanda tahvilin borç bileşeni aracılığıyla aşağı yönlü koruma da sağlıyor.

Dönüştürülebilir tahviller, geleneksel özsermaye finansmanına kıyasla göreceli basitlikleri ve esneklikleri nedeniyle yeni başlayanlar ve yatırımcılar arasında popülerdir. Startup'lar için dönüştürülebilir senetler çıkarmak, şirket için değerleme belirleme sürecini ertelemeye, olası anlaşmazlıkları ve karmaşıklıkları erken bir aşamada önlemeye yardımcı olabilir. Bu, startupların sermayeyi hızlı bir şekilde artırmasına olanak tanır. Yatırımcılar için, dönüştürülebilir tahvilin yapısı onlara, hisse başına fiyatta indirim veya öz sermayeye dönüştürülürken değerleme tavanı ve ayrıca ödünç verilen anapara tutarına faiz gibi öz sermaye yatırımlarında tipik olarak elde edilemeyen bazı avantajlı özellikler sunar. .

Dönüştürülebilir tahvillerin genellikle bir vade tarihi vardır; bu, kredilerin geri ödenmesi veya şirkette öz sermayeye dönüştürülmesi gereken tarihtir. Genellikle vade tarihi, dönüştürülebilir tahvilin ihracından itibaren 18 ila 36 ay arasında belirlenir. Dönüştürülebilir tahvillerdeki faiz oranları, potansiyel özsermaye dönüşümünü dikkate aldıkları için genellikle geleneksel kredilerden daha düşüktür. Dönüştürülebilir senetlere tahakkuk eden faiz genellikle anapara tutarına eklenir ve dönüştürme anında özkaynağa da dönüştürülebilir.

Dönüştürülebilir bir tahvilin temel koşullarından biri, öz sermayeye dönüştürme mekanizmasıdır. Bu iki şekilde gerçekleşebilir: otomatik dönüşüm ve gönüllü dönüşüm. Otomatik dönüşüm, özsermaye finansmanı turu gibi önceden tanımlanmış bir tetikleme olayı gerçekleştiğinde ve ihraç edilen hisselerin değeri belirli bir eşiği aştığında gerçekleşir. Gönüllü dönüştürme, dönüştürülebilir tahvilin sahibinin, tahvili önceden belirlenmiş bir değerleme üzerinden özkaynağa dönüştürmeyi seçmesini içerir. Her iki durumda da, dönüşüm tipik olarak bir indirim faktörü veya bir değerleme tavanı içerir ve bu da senet sahiplerine sonraki finansman turunda yeni yatırımcılarla karşılaştırıldığında hisseye dönüşürken daha iyi bir oran sunar.

AppMaster platformu bağlamında bir müşteri, kapsamlı, ölçeklenebilir bir yazılım çözümünün geliştirilmesini finanse etmek için başlangıç ​​sermayesini artırmanın bir yolu olarak dönüştürülebilir bir banknot kullanmayı seçebilir. Dönüştürülebilir bir tahvilin kullanılması, ilk yatırımcılara, iş büyüdükçe ve belirli dönüm noktalarına veya fon toplama etkinliklerine ulaştıkça müşterinin şirketinde hisse sahibi olma fırsatını sağlayacaktır. AppMaster güçlü no-code platformunu kullanan müşteri, arka uç uygulamalarını, web uygulamalarını ve mobil uygulamaları hızla geliştirerek başarılı bir işin temelini oluşturabilir ve şirketin değerlemesinde artış sağlayabilir.

Bazı başarılı girişimler, ilk bağış toplama çabalarında dönüştürülebilir banknotlardan yararlandı. Örneğin, tanınmış araç paylaşım şirketi Uber, ilk melek yatırımcısına verdiği dönüştürülebilir senet aracılığıyla ilk 200.000 dolarlık finansmanını artırdı. Diğer birçok erken aşamadaki şirket de, şirketin sürekli büyümesi yoluyla artan değerleme potansiyelleri de dahil olmak üzere, dönüştürülebilir tahvillerin sunduğu avantajlardan yararlandı.

Sonuç olarak, dönüştürülebilir bir senet, yeni kurulan şirketlere, büyümenin ilk aşamalarında sermaye artırma konusunda esnek bir araç sunan çok yönlü bir finansal araçtır. Dönüştürülebilir senetler, şirket değerleme sürecini erteleyerek ve yatırımcılara öz sermayeye dönüştürme yoluyla şirketin potansiyel yükselişine katılma fırsatı sunarak, erken aşamadaki şirketler için değerli bir finansman alternatifi sağlar. Müşteriler, işlerini geliştirmek ve çözümlerini ölçeklendirmek için AppMaster platformuyla çalışırken, dönüştürülebilir banknotlar, girişimlerini daha da yüksek başarı seviyelerine taşımak için gerekli sermayeyi güvence altına almada güçlü bir araç olarak hizmet edebilir.