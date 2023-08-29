معايير الصناعة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير معايير الصناعة Low-code إلى مجموعة من أفضل الممارسات والإرشادات والاتفاقيات التي تحكم التطوير والوظائف وسهولة الاستخدام وأداء الأنظمة الأساسية والأدوات والتطبيقات low-code no-code. تحدد هذه المعايير معايير الجودة والأمان والموثوقية في النظام البيئي low-code ، مما يتيح تطوير برمجيات فعال وفعال، ويضمن أن التطبيقات الناتجة تلبي توقعات المستخدمين النهائيين، فضلاً عن مجتمع تطوير البرمجيات الأوسع.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت صناعة low-code نموًا كبيرًا، حيث تتوقع مؤسسة جارتنر أنه بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65٪ من نشاط تطوير التطبيقات. أدت هذه الشعبية المتزايدة إلى ظهور العديد من المنصات والأدوات low-code ، بما في ذلك AppMaster ، وهي منصة no-code تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي وبأقل جهد في البرمجة. للتأكد من أن هذه المنصات توفر تجربة عالية الجودة باستمرار وتنتج تطبيقات موثوقة، من الضروري الالتزام بمعايير الصناعة low-code ، والتي يمكن تجميعها في عدة مجالات رئيسية:

1. الوظيفة والقابلية للتوسعة: يجب أن تكون الأنظمة الأساسية Low-code مجهزة بمجموعة من المكونات والقوالب والوحدات النمطية المعدة مسبقًا والتي تلبي مجموعة واسعة من متطلبات التطبيق، مع توفير الوسائل اللازمة للتخصيص والتوسعة أيضًا. وهذا يسمح للمطورين ليس فقط بوضع نماذج أولية واختبار الأفكار بسرعة، ولكن أيضًا بتوسيع وظائف تطبيقاتهم وتخصيصها وفقًا لاحتياجات العمل المحددة. قد تتضمن أمثلة هذه الملحقات القدرة على التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات أو المكونات الإضافية أو المكتبات التابعة لجهات خارجية، بالإضافة إلى إنشاء تعليمات برمجية مخصصة عند الحاجة.

2. سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول: يجب أن تعطي الأنظمة الأساسية Low-code الأولوية لسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول لضمان أن المستخدمين، بغض النظر عن خبراتهم وأدوارهم، يمكنهم التنقل بسهولة واستخدام النظام الأساسي لإنشاء التطبيقات وإدارتها. قد يتضمن ذلك تنفيذ واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام، وتوثيق شامل، وبرامج تعليمية، وميزات مساعدة سياقية، وتقليل منحنى التعلم وجعل النظام الأساسي في متناول نطاق أوسع من المستخدمين، بما في ذلك المطورين المواطنين وغير المتخصصين. أصحاب المصلحة الفنيين.

3. الأداء وقابلية التوسع: يجب أن تكون التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام منصات low-code قادرة على التعامل مع أحمال المستخدم وأحمال العمل المتوقعة بمستويات الأداء المثلى. للوفاء بهذا المعيار، يجب أن توفر الأنظمة الأساسية low-code إنشاء تعليمات برمجية فعالة، بالإضافة إلى دمج أفضل الممارسات المعمارية وتقنيات التحسين لضمان إمكانية توسيع نطاق التطبيقات الناتجة لتلبية المتطلبات بسلاسة. تعتمد منصة AppMaster ، على سبيل المثال، على لغة البرمجة Go (Golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لتطبيقات الهاتف المحمول، مما يضمن الأداء الأمثل وقابلية التوسع للتطبيقات التي تم إنشاؤها.

4. الأمان والامتثال: يجب أن تلتزم الأنظمة الأساسية والتطبيقات Low-code التي تم تطويرها عليها بمعايير الأمان والامتثال الصارمة. ويغطي ذلك جوانب متعددة، مثل حماية البيانات والخصوصية، والتشفير والاتصالات الآمنة، والتحكم في الوصول ومصادقة المستخدم، والامتثال للوائح والمعايير الصناعية ذات الصلة. ينبغي دمج التدابير الأمنية الفعالة في قلب النظام الأساسي low-code ، وبالتالي التطبيقات التي ينشئها.

5. التعاون والتحكم في الإصدار: لتسهيل العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في تطوير التطبيقات، يجب أن تدعم الأنظمة الأساسية ذات low-code ميزات التعاون، مثل التحكم في الوصول وأدوات الاتصال والقدرة على إدارة وتتبع التغييرات التي تم إجراؤها أثناء عملية التطوير . يمكن أن يساعد تنفيذ أنظمة التحكم في الإصدار ومسارات التدقيق في حماية عملية تطوير التطبيق من خلال تمكين العودة إلى الإصدارات السابقة وتتبع المساهمات الفردية وضمان اتساق المشروع وتكامله بشكل عام.

6. التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD): يجب على الأنظمة Low-code تبسيط وأتمتة عملية إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها لتقليل التدخل البشري وضمان التسليم السريع للتطبيقات عالية الجودة. على سبيل المثال، يقوم AppMaster بإنشاء التطبيقات تلقائيًا باستخدام الكود المصدري، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وتجميع تطبيقات الواجهة الخلفية في حاويات Docker، والتي يمكن بعد ذلك نشرها على السحابة. تعد خطوط أنابيب CI/CD المؤتمتة أمرًا ضروريًا لتسريع دورة حياة تطوير التطبيق وضمان حلقات ردود الفعل السريعة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الجودة وسرعة الحركة.

في الختام، تعد معايير الصناعة low-code أمرًا حيويًا للحفاظ على الجودة والأداء والموثوقية للمنصات والتطبيقات low-code التي تم تطويرها باستخدام مثل هذه الأدوات. من خلال الالتزام بهذه المعايير، تمكن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster المستخدمين من تطوير ونشر حلول برمجية مبتكرة وشاملة بسرعة وكفاءة وبجزء صغير من تكلفة أساليب التطوير التقليدية كثيفة التعليمات البرمجية، مما يجعل الأنظمة الأساسية low-code شائعة وضرورية بشكل متزايد في عالم اليوم سريع الخطى والمبني على التكنولوجيا.