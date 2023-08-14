Kodsuz bir bağlamda Gösterge Tablosu, kullanıcılara bir uygulamanın birden çok yönü üzerinde merkezi bir görünüm ve kontrol sağlayan, yüksek düzeyde yapılandırılabilir ve etkileşimli bir görsel arabirim anlamına gelir. Panolar, karmaşık uygulamalar oluşturma sürecini basitleştirmek için görsel drag-and-drop işlevselliğinin, veri modellemenin, iş mantığı oluşturmanın ve API entegrasyonunun gücünden yararlanan AppMaster no-code platformun özellikle ayrılmaz bir parçasıdır.

AppMaster gibi no-code platformlardaki panolar, çeşitli uygulama bileşenlerini birleştirerek kullanıcıların hem geliştirme süreci sırasında hem de dağıtımdan sonra veri kaynaklarını yönetmesine, performans ölçümlerini izlemesine, kullanıcı etkinliğini izlemesine ve ayarları yapmasına olanak tanır. Uygulama yönetimi karmaşıklığını azaltırken hızlı karar vermeyi ve optimizasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

AppMaster geliştirme sürecinin kritik bir unsuru olan Gösterge Tablosu birden çok amaca hizmet eder: uygulama tasarımı, geliştirme, devreye alma, yönetim ve izleme. Gösterge Tablosu aracılığıyla, kullanıcılar aşağıdaki bileşenlere erişebilir:

Veri Modelleri : Kullanıcılar, AppMaster platformunda görsel olarak veritabanı şemaları oluşturarak, uygulamaları için varlıkları ve ilişkileri tanımlamayı ve yapılandırmayı kolaylaştırır. Bu, uygulama veri modellerini tasarlama ve uygulama genelinde veri tutarlılığını, bütünlüğünü ve doğruluğunu zorlama sürecini basitleştirir. İş Süreçleri : AppMaster görsel İş Süreci (BP) Tasarımcısı, kullanıcıların basit bir drag-and-drop arabirimi aracılığıyla karmaşık iş akışları, iş kuralları ve olaya dayalı mantık tasarlamasına yardımcı olur. Kullanıcılar bu süreçleri anında oluşturabilir, değiştirebilir ve test edebilir, manuel kod değişikliği gerektirmeden uygulamalarını doğrulayabilir. Bu, geliştirme süresini büyük ölçüde azaltır ve iş mantığının bir uygulamanın ömrü boyunca tutarlı ve verimli kalmasını sağlar. REST API ve WebSocket Uç Nokta Entegrasyonu : AppMaster kullanıcıların uygulamalarında kolayca REST API ve WebSocket endpoints oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu, ister şirket içinde ister bulutta barındırılsınlar, uygulama bileşenleri arasında sorunsuz iletişim ve veri alışverişi sağlar. Ek olarak, AppMaster tüm sunucu endpoints için otomatik olarak swagger (açık API) belgeleri oluşturarak API yönetimini ve entegrasyonunu daha da kolaylaştırır. Kullanıcı Arabirimi Tasarımı : AppMaster drag-and-drop işlevini kullanarak, kullanıcılar web ve mobil uygulamalar için görsel olarak çekici ve işlevsel kullanıcı arabirimlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir. Bu, hızlı prototip oluşturmaya ve uygulama görünümünün ve hissinin yinelenmesine olanak tanıyarak kullanıcıların ilgi çekici ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi oluşturmaya odaklanmasına olanak tanır. Performans İzleme ve Metrikler : Kullanıcılar, Dashboard aracılığıyla darboğazları belirlemek, trendleri analiz etmek ve uygulama performansını optimize etmek için çeşitli performans ölçümlerini izleyebilir. AppMaster yerleşik analiz araçları, uygulama kullanım modellerine ve kaynak tüketimine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sunarak iyileştirme alanlarını belirlemeyi ve veriye dayalı kararlar almayı kolaylaştırır. Uygulama Yayınlama ve Dağıtım : AppMaster kullanıcılar "Yayınla" düğmesine bastığında yürütülebilir dosyalar, kaynak kodu ve Docker kapsayıcıları (arka uç uygulamaları için) oluşturarak uygulamaları dağıtma sürecini basitleştirir. Platform, popüler bulut platformlarına doğrudan dağıtımı destekler ve uygulama mağazalarında yeni sürümler gerektirmeden güncellemeleri destekleyerek kullanıcıların uygulamaları verimli bir şekilde ve minimum kesinti süresiyle sürdürmesini sağlar. Güvenlik ve Erişim Kontrolü : AppMaster kontrol paneli, kullanıcılara erişim kontrolünü yönetmek ve uygulama güvenliğini sağlamak için gerekli araçları sağlar. Rol tabanlı erişim kontrolü ayarları, kullanıcıların belirli uygulama işlevlerine ve verilerine kimin erişimi olduğunu kontrol etmesine izin vererek kolayca yapılandırılabilir.

AppMaster Panoları son derece özelleştirilebilir ve kullanıcıların gereksinimlerine ve tercihlerine göre özelleştirmelerine olanak tanır. Gerçek zamanlı güncellemeler, uyarılar ve bildirimler gibi özellikleri entegre eden AppMaster Dashboard'lar, bir kuruluşun her seviyesinde karar vericiler için temel araçlar haline gelir. Kullanımı kolay tasarımı ve güçlü işlevselliği ile Panolar, teknik olmayan kullanıcıların bile AppMaster no-code platformunda uygulama geliştirme ve yönetimin kontrolünü ele almalarını sağlar.

AppMaster gibi No-Code bir bağlamdaki panolar, temel uygulama geliştirme ve yönetim bileşenleridir. Kullanıcılara uygulamaları tasarlamak, geliştirmek, dağıtmak ve izlemek için merkezi bir arabirim sağlayarak geliştirme sürecini kolaylaştırır ve genellikle ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamalar oluşturmayla ilişkili karmaşıklığı azaltır. AppMaster no-code platformunun güçlü yetenekleriyle birleştiğinde Panolar, kuruluşların uygulamaları oluşturma ve yönetme biçiminde devrim yaratma, uygulama geliştirmeyi daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha geniş bir kullanıcı yelpazesi için erişilebilir hale getirme potansiyeline sahiptir.