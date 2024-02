Dans un contexte sans code , un tableau de bord fait référence à une interface visuelle hautement configurable et interactive qui offre aux utilisateurs une vue et un contrôle centralisés sur plusieurs aspects d'une application. Les tableaux de bord font partie intégrante de la plate no-code AppMaster, qui exploite la puissance de la fonctionnalité visuelle drag-and-drop, la modélisation des données, la création de logique métier et l'intégration d'API pour simplifier le processus de création d'applications complexes.

Les tableaux de bord des plates no-code comme AppMaster consolident divers composants d'application, permettant aux utilisateurs de gérer les sources de données, de surveiller les mesures de performances, de suivre l'activité des utilisateurs et d'ajuster les paramètres, à la fois pendant le processus de développement et après le déploiement. Ils sont conçus pour faciliter la prise de décision rapide et l'optimisation tout en réduisant la complexité de la gestion des applications.

En tant qu'élément essentiel du processus de développement d' AppMaster, le tableau de bord a plusieurs objectifs : conception, développement, déploiement, gestion et surveillance d'applications. Via le tableau de bord, les utilisateurs peuvent accéder aux composants suivants :

Modèles de données : les utilisateurs peuvent créer visuellement des schémas de base de données sur la plate-forme AppMaster , ce qui facilite la définition et la structuration des entités et des relations pour leurs applications. Cela simplifie le processus de conception des modèles de données d'application et d'application de la cohérence, de l'intégrité et de la précision des données dans l'ensemble de l'application. Processus métier : le concepteur visuel de processus métier (BP) d' AppMaster aide les utilisateurs à concevoir des workflows complexes, des règles métier et une logique événementielle via une simple interface drag-and-drop . Les utilisateurs peuvent créer, modifier et tester ces processus à la volée, en validant leur exécution sans nécessiter de modifications manuelles du code. Cela réduit considérablement le temps de développement et garantit que la logique métier reste cohérente et efficace tout au long de la durée de vie d'une application. Intégration de l'API REST et des terminaux WebSocket : AppMaster permet aux utilisateurs de créer et de gérer facilement des API REST et endpoints WebSocket au sein de leurs applications. Cela permet une communication et un échange de données transparents entre les composants de l'application, qu'ils soient hébergés sur site ou dans le cloud. De plus, AppMaster génère automatiquement une documentation swagger (API ouverte) pour tous endpoints de serveur, facilitant davantage la gestion et l'intégration des API. Conception d'interface utilisateur : grâce à la fonctionnalité drag-and-drop d' AppMaster , les utilisateurs peuvent rapidement créer des interfaces utilisateur visuellement attrayantes et fonctionnelles pour les applications Web et mobiles. Cela permet un prototypage et une itération rapides de l'apparence de l'application, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la création d'une expérience utilisateur attrayante et intuitive. Surveillance et métriques des performances : via le tableau de bord, les utilisateurs peuvent surveiller diverses métriques de performances pour identifier les goulots d'étranglement, analyser les tendances et optimiser les performances des applications. Les outils d'analyse intégrés d' AppMaster offrent des informations en temps réel sur les modèles d'utilisation des applications et la consommation des ressources, ce qui facilite l'identification des domaines d'amélioration et la prise de décisions basées sur les données. Publication et déploiement d'applications : AppMaster simplifie le processus de déploiement d'applications en générant des exécutables, du code source et des conteneurs Docker (pour les applications backend) lorsque les utilisateurs appuient sur le bouton "Publier". La plate-forme prend en charge le déploiement direct sur les plates-formes cloud populaires et prend en charge les mises à jour sans nécessiter de nouvelles versions dans les magasins d'applications, permettant aux utilisateurs de maintenir les applications efficacement et avec un minimum de temps d'arrêt. Sécurité et contrôle d'accès : le tableau de bord d' AppMaster fournit aux utilisateurs les outils essentiels pour gérer le contrôle d'accès et assurer la sécurité des applications. Les paramètres de contrôle d'accès basés sur les rôles peuvent être configurés facilement, permettant aux utilisateurs de contrôler qui a accès à des fonctions et des données d'application spécifiques.

Les tableaux de bord AppMaster sont hautement personnalisables, ce qui permet aux utilisateurs de les personnaliser en fonction de leurs besoins et de leurs préférences. En intégrant des fonctionnalités telles que les mises à jour, les alertes et les notifications en temps réel, les tableaux de bord AppMaster deviennent des outils essentiels pour les décideurs à tous les niveaux d'une organisation. Avec leur conception facile à utiliser et leurs fonctionnalités puissantes, les tableaux de bord permettent même aux utilisateurs non techniques de prendre le contrôle du développement et de la gestion des applications sur la plate no-code d' AppMaster.

Les tableaux de bord dans un contexte No-Code, comme AppMaster, sont des composants essentiels de développement et de gestion d'applications. Ils fournissent aux utilisateurs une interface centralisée pour concevoir, développer, déployer et surveiller les applications, rationalisant le processus de développement et réduisant la complexité généralement associée à la création d'applications évolutives et hautes performances. Associés aux puissantes fonctionnalités de la plate no-code d' AppMaster, les tableaux de bord ont le potentiel de révolutionner la façon dont les organisations créent et gèrent des applications, rendant le développement d'applications plus rapide, plus rentable et accessible à un plus large éventail d'utilisateurs.