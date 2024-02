Painel de controlo

Em um contexto No-Code , um Dashboard refere-se a uma interface visual altamente configurável e interativa que fornece aos usuários uma visão centralizada e controle sobre vários aspectos de um aplicativo. Os painéis são particularmente essenciais para a plataforma no-code AppMaster, que aproveita o poder da funcionalidade visual drag-and-drop, modelagem de dados, criação de lógica de negócios e integração de API para simplificar o processo de criação de aplicativos complexos.

Painéis em plataformas no-code como o AppMaster, consolidam vários componentes de aplicativos, permitindo que os usuários gerenciem fontes de dados, monitorem métricas de desempenho, rastreiem a atividade do usuário e ajustem as configurações durante o processo de desenvolvimento e após a implantação. Eles são projetados para facilitar a tomada de decisões e a otimização rápidas, ao mesmo tempo em que reduzem a complexidade do gerenciamento de aplicativos.

Como um elemento crítico do processo de desenvolvimento do AppMaster, o Dashboard atende a várias finalidades: design, desenvolvimento, implantação, gerenciamento e monitoramento de aplicativos. Através do Dashboard, os usuários podem acessar os seguintes componentes:

Modelos de Dados : Os usuários podem criar esquemas de banco de dados visualmente na plataforma AppMaster , tornando mais fácil definir e estruturar entidades e relacionamentos para seus aplicativos. Isso simplifica o processo de projetar modelos de dados de aplicativos e aplicar consistência, integridade e precisão de dados em todo o aplicativo. Processos de negócios : O designer visual de processos de negócios (BP) do AppMaster ajuda os usuários a projetar fluxos de trabalho complexos, regras de negócios e lógica orientada a eventos por meio de uma interface simples drag-and-drop . Os usuários podem criar, modificar e testar esses processos em tempo real, validando sua execução sem a necessidade de alterações manuais no código. Isso reduz muito o tempo de desenvolvimento e garante que a lógica de negócios permaneça consistente e eficiente durante toda a vida útil de um aplicativo. API REST e WebSocket Endpoint Integration : AppMaster permite que os usuários criem e gerenciem facilmente a API REST e endpoints WebSocket em seus aplicativos. Isso permite a comunicação perfeita e a troca de dados entre os componentes do aplicativo, independentemente de estarem hospedados no local ou na nuvem. Além disso, AppMaster gera automaticamente a documentação do swagger (API aberta) para todos endpoints do servidor, facilitando ainda mais o gerenciamento e a integração da API. Design de interface do usuário : usando a funcionalidade drag-and-drop do AppMaster , os usuários podem construir rapidamente interfaces de usuário visualmente atraentes e funcionais para aplicativos da Web e móveis. Isso permite a prototipagem rápida e a iteração da aparência do aplicativo, permitindo que os usuários se concentrem na criação de uma experiência de usuário envolvente e intuitiva. Monitoramento e métricas de desempenho : por meio do painel, os usuários podem monitorar várias métricas de desempenho para identificar gargalos, analisar tendências e otimizar o desempenho de aplicativos. As ferramentas analíticas integradas do AppMaster oferecem insights em tempo real sobre padrões de uso de aplicativos e consumo de recursos, facilitando a identificação de áreas de melhoria e a tomada de decisões baseadas em dados. Publicação e implantação de aplicativos : AppMaster simplifica o processo de implantação de aplicativos gerando executáveis, código-fonte e contêineres Docker (para aplicativos de back-end) quando os usuários pressionam o botão "Publicar". A plataforma oferece suporte à implantação direta em plataformas de nuvem populares e oferece suporte a atualizações sem a necessidade de novas versões nas lojas de aplicativos, permitindo que os usuários mantenham os aplicativos com eficiência e com o mínimo de tempo de inatividade. Segurança e controle de acesso : o painel do AppMaster fornece aos usuários ferramentas essenciais para gerenciar o controle de acesso e garantir a segurança do aplicativo. As configurações de controle de acesso baseado em função podem ser configuradas facilmente, permitindo que os usuários controlem quem tem acesso a funções e dados específicos do aplicativo.

Os painéis AppMaster são altamente personalizáveis, permitindo que os usuários os ajustem de acordo com seus requisitos e preferências. Ao integrar recursos como atualizações em tempo real, alertas e notificações, os painéis AppMaster tornam-se ferramentas essenciais para tomadores de decisão em todos os níveis de uma organização. Com seu design fácil de usar e funcionalidade poderosa, os Dashboards capacitam até mesmo usuários não técnicos a assumir o controle do desenvolvimento e gerenciamento de aplicativos na plataforma no-code do AppMaster.

