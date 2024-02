In un contesto No-Code , un dashboard si riferisce a un'interfaccia visiva altamente configurabile e interattiva che fornisce agli utenti una vista centralizzata e il controllo su più aspetti di un'applicazione. I dashboard sono particolarmente parte integrante della piattaforma no-code AppMaster, che sfrutta la potenza della funzionalità visiva drag-and-drop, modellazione dei dati, creazione di logica aziendale e integrazione API per semplificare il processo di creazione di applicazioni complesse.

I dashboard in piattaforme no-code come AppMaster consolidano vari componenti dell'applicazione, consentendo agli utenti di gestire le origini dati, monitorare le metriche delle prestazioni, tenere traccia dell'attività degli utenti e regolare le impostazioni, sia durante il processo di sviluppo che dopo l'implementazione. Sono progettati per facilitare un rapido processo decisionale e l'ottimizzazione, riducendo al contempo la complessità della gestione delle applicazioni.

In quanto elemento critico del processo di sviluppo di AppMaster, il dashboard ha molteplici scopi: progettazione, sviluppo, implementazione, gestione e monitoraggio dell'applicazione. Attraverso la Dashboard, gli utenti possono accedere ai seguenti componenti:

Modelli di dati : gli utenti possono creare visivamente schemi di database sulla piattaforma AppMaster , semplificando la definizione e la struttura di entità e relazioni per le loro applicazioni. Ciò semplifica il processo di progettazione dei modelli di dati delle applicazioni e di applicazione della coerenza, dell'integrità e dell'accuratezza dei dati in tutta l'applicazione. Processi aziendali : il Visual Business Process (BP) Designer di AppMaster aiuta gli utenti a progettare flussi di lavoro complessi, regole aziendali e logica guidata dagli eventi attraverso una semplice interfaccia drag-and-drop . Gli utenti possono creare, modificare e testare questi processi al volo, convalidandone l'esecuzione senza richiedere modifiche manuali al codice. Ciò riduce notevolmente i tempi di sviluppo e garantisce che la logica aziendale rimanga coerente ed efficiente per tutta la durata di un'applicazione. API REST e integrazione di endpoint WebSocket : AppMaster consente agli utenti di creare e gestire facilmente API REST e endpoints WebSocket all'interno delle loro applicazioni. Ciò consente una comunicazione e uno scambio di dati senza soluzione di continuità tra i componenti dell'applicazione, indipendentemente dal fatto che siano ospitati on-premise o nel cloud. Inoltre, AppMaster genera automaticamente la documentazione di spavalderia (API aperta) per tutti endpoints del server, facilitando ulteriormente la gestione e l'integrazione delle API. Progettazione dell'interfaccia utente : utilizzando la funzionalità drag-and-drop di AppMaster , gli utenti possono creare rapidamente interfacce utente visivamente accattivanti e funzionali per applicazioni Web e mobili. Ciò consente la prototipazione rapida e l'iterazione dell'aspetto dell'applicazione, consentendo agli utenti di concentrarsi sulla creazione di un'esperienza utente coinvolgente e intuitiva. Monitoraggio delle prestazioni e metriche : attraverso il dashboard, gli utenti possono monitorare varie metriche delle prestazioni per identificare i colli di bottiglia, analizzare le tendenze e ottimizzare le prestazioni delle applicazioni. Gli strumenti di analisi integrati di AppMaster offrono approfondimenti in tempo reale sui modelli di utilizzo delle applicazioni e sul consumo delle risorse, facilitando l'identificazione delle aree di miglioramento e l'adozione di decisioni basate sui dati. Pubblicazione e distribuzione delle applicazioni : AppMaster semplifica il processo di distribuzione delle applicazioni generando file eseguibili, codice sorgente e contenitori Docker (per le applicazioni back-end) quando gli utenti premono il pulsante "Pubblica". La piattaforma supporta l'implementazione diretta sulle piattaforme cloud più diffuse e supporta gli aggiornamenti senza richiedere nuove versioni negli app store, consentendo agli utenti di mantenere le applicazioni in modo efficiente e con tempi di inattività minimi. Sicurezza e controllo degli accessi : la dashboard di AppMaster fornisce agli utenti strumenti essenziali per gestire il controllo degli accessi e garantire la sicurezza delle applicazioni. Le impostazioni di controllo degli accessi basate sui ruoli possono essere configurate facilmente, consentendo agli utenti di controllare chi ha accesso a funzioni e dati specifici dell'applicazione.

I dashboard AppMaster sono altamente personalizzabili, consentendo agli utenti di personalizzarli in base alle proprie esigenze e preferenze. Integrando funzionalità come aggiornamenti in tempo reale, avvisi e notifiche, i dashboard AppMaster diventano strumenti essenziali per i responsabili delle decisioni a tutti i livelli di un'organizzazione. Con il loro design di facile utilizzo e le potenti funzionalità, i dashboard consentono anche agli utenti non tecnici di assumere il controllo dello sviluppo e della gestione delle applicazioni sulla piattaforma no-code di AppMaster.

I dashboard in un contesto No-Code, come AppMaster, sono componenti essenziali per lo sviluppo e la gestione delle applicazioni. Forniscono agli utenti un'interfaccia centralizzata per progettare, sviluppare, distribuire e monitorare le applicazioni, semplificando il processo di sviluppo e riducendo la complessità solitamente associata alla creazione di applicazioni scalabili e ad alte prestazioni. Insieme alle potenti funzionalità della piattaforma no-code di AppMaster, i dashboard hanno il potenziale per rivoluzionare il modo in cui le organizzazioni creano e gestiscono le applicazioni, rendendo lo sviluppo delle applicazioni più veloce, più conveniente e accessibile a una più ampia gamma di utenti.