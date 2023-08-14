روبوت المحادثة هو تطبيق برمجي يحاكي المحادثات التي تشبه المحادثات البشرية مع المستخدمين من خلال التفاعلات النصية أو الصوتية. في سياق الأنظمة الأساسية التي no-code مثل AppMaster ، تعد روبوتات الدردشة أدوات قوية يمكن تصميمها دون معرفة برمجية واسعة. غالبًا ما يتم تنفيذ هؤلاء المساعدين الافتراضيين في مجالات مختلفة مثل دعم العملاء والمبيعات والتسويق وتجارب المستخدم الغامرة لتعزيز العمليات التجارية ومشاركة العملاء.

مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) ، تطورت روبوتات المحادثة بشكل كبير على مر السنين. تمتلك روبوتات المحادثة الحديثة قدرات متقدمة ، مثل فهم السياق والتعلم من المحادثات وتقديم توصيات وتفاعلات مخصصة بناءً على تفضيلات المستخدم. تمكّن هذه الوظيفة المحسّنة الشركات من تقديم تجارب مستخدم سلسة ومؤتمتة ومتطورة باستمرار ، مما يزيد من رضا المستخدم والولاء ومعدلات الاحتفاظ.

تقليديًا ، يتطلب تطوير روبوت محادثة مهارات تشفير واسعة ومعرفة عميقة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وفهم قوي لمفاهيم البرمجة اللغوية العصبية. ومع ذلك ، مع ظهور الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster ، أصبح إنشاء روبوت محادثة ونشره أكثر سهولة بالنسبة لغير المبرمجين. تمكّن هذه الأنظمة الأساسية المستخدمين من إنشاء روبوتات محادثة واختبارها ونشرها باستخدام واجهات مرئية وقوالب مسبقة الصنع ومحررات drag-and-drop بديهية تتطلب خبرة قليلة أو معدومة في الترميز. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح نهج AppMaster القوي المستند إلى الخادم بإجراء تحديثات سلسة لواجهة مستخدم chatbot ومنطقها ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون التأثير على التطبيقات الحية.

وفقًا لـ Gartner ، بحلول عام 2022 ، سيتفاعل 70٪ من العاملين ذوي الياقات البيضاء مع منصات المحادثة يوميًا ، مما يؤدي إلى تبني روبوتات المحادثة عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام. على سبيل المثال ، يمكن للشركات استخدام روبوتات المحادثة لأتمتة مهام دعم العملاء الروتينية ، والإجابة على الأسئلة المتداولة ، والتعامل مع الحجوزات والحجوزات ، وتوجيه المستخدمين من خلال مسارات تحويل المبيعات ، وتقديم توصيات منتجات مخصصة ، من بين العديد من التطبيقات الأخرى. علاوة على ذلك ، توفر روبوتات الدردشة توفرًا على مدار الساعة ، مما يقلل من أوقات الاستجابة ويخفف العبء على فرق الدعم.

في سياق النظام الأساسي no-code في AppMaster ، يمكن للمستخدمين دمج روبوتات المحادثة في الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال من خلال وسائل مختلفة مثل REST API و WebSockets وحتى الوظائف التي لا تحتوي على خادم. من خلال الاستفادة من نماذج البيانات التي تم إنشاؤها بصريًا والعمليات التجارية والمكونات الأخرى سابقة الإنشاء ، يمكن للمستخدمين تضمين روبوتات المحادثة بسرعة في تطبيقاتهم دون أي تعقيدات. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر AppMaster تكاملاً سلسًا مع منصات وخدمات chatbot الشائعة ، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال بالأدوات التي يفضلونها وتقديم تجارب محادثة فعالة وقابلة للتطوير وغامرة.

من خلال دمج روبوتات المحادثة في تطبيقات الويب والجوال ، ستستفيد الشركات من العديد من الفوائد. بصرف النظر عن تحسين الكفاءة التشغيلية ، توفر روبوتات المحادثة بيانات ورؤى للمستخدم لا تقدر بثمن ، والتي يمكن أن تقود إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتنفيذ الإستراتيجية. يمكن أن يساعد تحليل البيانات التي تم جمعها والاستفادة منها الشركات على تحسين عروضها وفهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وتطوير حملات تسويقية مخصصة. وبالتالي ، فإن روبوتات المحادثة محورية في تحسين رضا المستخدم وزيادة نتائج الأعمال الإجمالية.

برزت روبوتات الدردشة كمكونات أساسية في مشهد البرامج الحديثة ، حيث تقدم تجارب مستخدم محسّنة وكفاءة تشغيلية ورؤى قيمة قائمة على البيانات. مع ظهور الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، لم يكن إنشاء روبوتات الدردشة ونشرها أسهل من أي وقت مضى ، حتى بالنسبة للأفراد الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة. من خلال الاستفادة من الأدوات والميزات القوية التي يوفرها AppMaster ، يمكن للشركات دمج روبوتات المحادثة بشكل سريع في تطبيقات الويب والجوّال والخلفية الخاصة بهم والبقاء في الطليعة في مشهد رقمي سريع التطور.