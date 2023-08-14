在无代码环境中，仪表板是指高度可配置和交互式的可视界面，它为用户提供对应用程序多个方面的集中视图和控制。仪表板是AppMaster no-code平台不可或缺的一部分，该平台利用可视化drag-and-drop功能、数据建模、业务逻辑创建和 API 集成的强大功能来简化构建复杂应用程序的过程。

AppMaster等no-code平台中的仪表板整合了各种应用程序组件，允许用户在开发过程中和部署后管理数据源、监控性能指标、跟踪用户活动和调整设置。它们旨在促进快速决策和优化，同时降低应用程序管理复杂性。

作为AppMaster开发流程的关键要素，仪表板具有多种用途：应​​用程序设计、开发、部署、管理和监控。通过仪表板，用户可以访问以下组件：

数据模型：用户可以在 AppMaster 平台上直观地创建数据库模式，从而更轻松地定义和构建应用程序的实体和关系。这简化了设计应用程序数据模型以及在整个应用程序中强制执行数据一致性、完整性和准确性的过程。 业务流程： AppMaster 的可视化业务流程（BP）设计器帮助用户通过简单的 drag-and-drop 界面设计复杂的工作流程、业务规则和事件驱动逻辑。用户可以即时创建、修改和测试这些流程，验证其执行情况，而无需手动更改代码。这大大减少了开发时间，并确保业务逻辑在应用程序的整个生命周期中保持一致和高效。 REST API 和 WebSocket 端点集成： AppMaster 允许用户在其应用程序中轻松创建和管理 REST API 和 WebSocket endpoints 。这使得应用程序组件之间能够实现无缝通信和数据交换，无论它们是托管在本地还是在云中。此外， AppMaster 自动为所有服务器 endpoints 生成swagger（开放API）文档，进一步促进API管理和集成。 UI设计：使用 AppMaster 的 drag-and-drop 功能，用户可以快速为Web和移动应用程序构建具有视觉吸引力和功能性的UI。这使得应用程序外观和感觉的快速原型设计和迭代成为可能，使用户能够专注于创建引人入胜且直观的用户体验。 性能监控和指标：通过仪表板，用户可以监控各种性能指标，以识别瓶颈、分析趋势并优化应用程序性能。 AppMaster 的内置分析工具可以实时洞察应用程序使用模式和资源消耗，从而更轻松地识别需要改进的领域并做出数据驱动的决策。 应用程序发布和部署：当用户按下“发布”按钮时， AppMaster 通过生成可执行文件、源代码和 Docker 容器（用于后端应用程序）来简化应用程序部署过程。该平台支持直接部署到流行的云平台，并支持更新，无需在应用商店中发布新版本，使用户能够高效地维护应用程序，并最大限度地减少停机时间。 安全和访问控制： AppMaster 的仪表板为用户提供了管理访问控制和确保应用程序安全的基本工具。基于角色的访问控制设置可以轻松配置，允许用户控制谁有权访问特定的应用程序功能和数据。

AppMaster仪表板是高度可定制的，允许用户根据自己的要求和偏好进行定制。通过集成实时更新、警报和通知等功能， AppMaster仪表板成为组织各级决策者的重要工具。凭借其易于使用的设计和强大的功能，仪表板甚至使非技术用户能够在AppMaster的no-code平台上控制应用程序开发和管理。

No-Code环境中的仪表板（如AppMaster ）是重要的应用程序开发和管理组件。它们为用户提供了一个集中式界面来设计、开发、部署和监控应用程序，简化了开发过程并降低了通常与构建可扩展的高性能应用程序相关的复杂性。结合AppMaster no-code平台的强大功能，Dashboards 有潜力彻底改变组织创建和管理应用程序的方式，使应用程序开发更快、更具成本效益，并可供更广泛的用户使用。