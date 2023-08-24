لا توجد تعليمات برمجية لإدارة سلسلة التوريد

تعد إدارة سلسلة التوريد بدون كود (SCM) أسلوبًا معاصرًا لإدارة وتحسين العمليات المختلفة المشاركة في إنتاج المنتجات أو الخدمات وتوزيعها وتسليمها. تتضمن هذه الطريقة إمكانات الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، لإحداث ثورة في سير عمل سلسلة التوريد التقليدية من خلال أتمتة العمليات، وتقليل التدخل اليدوي، وتسريع دورة حياة تطوير البرامج الشاملة. يُمكّن No Code SCM المؤسسات من تصميم تطبيقات سلسلة التوريد المعقدة وتطويرها وصيانتها دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة أو خبرة فنية.

ينبع الدافع الأساسي وراء اختيار نهج No Code SCM من التعقيد المتزايد لسلاسل التوريد الحديثة، الأمر الذي يتطلب حلولاً فعالة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير يمكنها التكيف بسلاسة مع متطلبات العملاء المتغيرة باستمرار وتقلبات السوق. وفقًا لأبحاث حديثة، يمكن للمؤسسات التي تستفيد من منصات التطوير no-code تقليل تكاليف التطوير بنسبة تصل إلى 75% وتسريع الجداول الزمنية للمشروع بنسبة تصل إلى 85%. تنتج هذه الإحصائيات الرائعة من الميزات والإمكانيات الفريدة للمنصات التي no-code ، مثل AppMaster ، والتي تسهل عملية تطوير برمجيات سريعة ومبسطة.

باستخدام منصة AppMaster no-code ، يمكن للمطورين إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم عمليات الأعمال، وتطوير REST API endpoints WSS، وإنشاء تطبيقات قائمة على الويب وتطبيقات الهاتف المحمول بكفاءة، كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يتم تحقيق ذلك من خلال استخدام مصممي BP المرئيين، وواجهات مستخدم drag-and-drop ، وإطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم والذي يقوم بإنشاء كود مصدر لمختلف التطبيقات باستخدام تقنيات متوافقة مع معايير الصناعة مثل Go (golang)، وVue3، وKotlin، و أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل نهج No Code SCM على تمكين المؤسسات من تصميم ونشر التطبيقات المخصصة بسرعة، وذلك بفضل الإنشاء التلقائي لوثائق Open API والبرامج النصية للترحيل لمخطط قاعدة البيانات. من خلال الاستفادة من ميزات AppMaster no-code ، يمكن لفرق SCM إنشاء تطبيقات في أقل من 30 ثانية، مما يسمح بزيادة السرعة والمرونة عند الاستجابة للاحتياجات المتطورة لسلسلة التوريد.

في جوهره، يهدف نظام إدارة سلسلة التوريد بدون كود إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز الرؤية عبر دورة حياة الإنتاج بأكملها من خلال تزويد المؤسسات بالأدوات والميزات المتقدمة التي تم تصميمها لمواجهة تحديات سلسلة التوريد الحديثة. يشمل هذا التحول النموذجي التكامل السلس بين مختلف الأنشطة الأولية والنهائية، بما في ذلك المشتريات والتصنيع وإدارة المخزون والخدمات اللوجستية وإدارة علاقات العملاء. وبالتالي، فإن نهج No Code SCM يفتح فرصًا غير مسبوقة للمؤسسات للاستفادة من عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات وتعزيز ثقافة التحسين المستمر في سلسلة التوريد الخاصة بها.

أحد الأمثلة البارزة على التنفيذ الناجح لـ No Code SCM هي الشركة المصنعة العالمية التي استفادت من منصة AppMaster no-code لبناء تطبيق متكامل لإدارة المشتريات والمخزون، مما مكن الشركة من تبسيط عملية تحديد المصادر، وتحسين مستويات المخزون، وتقليل المهلة الزمنية لمعالجة أوامر الشراء. من خلال الاستفادة من إمكانات التطوير السريع للتطبيقات في AppMaster ، تمكنت الشركة المصنعة من تحقيق فوائد تشغيلية ومالية كبيرة، بما في ذلك انخفاض بنسبة 30% في جهود معالجة البيانات اليدوية وتحسين بنسبة 20% في تتبع أداء الموردين.

علاوة على ذلك، يتيح نهج No Code SCM للمؤسسات إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير ويمكن الاعتماد عليها وعالية الأداء ويمكن دمجها بسهولة مع أنظمة المؤسسات الأخرى الأفضل في فئتها، مثل تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة تنفيذ التصنيع (MES). ويضمن ذلك بقاء النظام البيئي لسلسلة التوريد بأكمله متماسكًا وقابلًا للتكيف وجاهزًا للمستقبل، دون تكبد الديون الفنية المرتبطة غالبًا بمشاريع تطوير البرمجيات المخصصة.

في الختام، تعد إدارة سلسلة التوريد بدون رمز نهجًا مبتكرًا وتحويليًا لبناء وصيانة وتحسين حلول سلسلة التوريد التي توفر سرعة ومرونة وفعالية غير مسبوقة من حيث التكلفة في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم. من خلال اعتماد نموذج No Code SCM المدعوم بمنصات متقدمة مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات تعزيز قدرات إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها بشكل كبير، وزيادة الكفاءة الشاملة، وإطلاق الإمكانات الكاملة لمبادرات التحول الرقمي الخاصة بها.