В контексте no-code панель мониторинга относится к гибко настраиваемому и интерактивному визуальному интерфейсу, который предоставляет пользователям централизованное представление и контроль над несколькими аспектами приложения. Панели мониторинга являются неотъемлемой частью платформы no-code AppMaster, которая использует возможности визуального drag-and-drop, моделирования данных, создания бизнес-логики и интеграции API для упрощения процесса создания сложных приложений.

Панели мониторинга на платформах no-code таких как AppMaster, объединяют различные компоненты приложений, позволяя пользователям управлять источниками данных, отслеживать показатели производительности, отслеживать действия пользователей и настраивать параметры как в процессе разработки, так и после развертывания. Они предназначены для облегчения быстрого принятия решений и оптимизации при одновременном снижении сложности управления приложениями.

Являясь важнейшим элементом процесса разработки AppMaster, информационная панель служит нескольким целям: проектирование приложений, разработка, развертывание, управление и мониторинг. Через панель инструментов пользователи могут получить доступ к следующим компонентам:

Модели данных : пользователи могут визуально создавать схемы баз данных на платформе AppMaster , что упрощает определение и структурирование сущностей и отношений для своих приложений. Это упрощает процесс проектирования моделей данных приложений и обеспечения согласованности, целостности и точности данных во всем приложении. Бизнес-процессы : визуальный конструктор бизнес-процессов (BP) AppMaster помогает пользователям разрабатывать сложные рабочие процессы, бизнес-правила и логику, управляемую событиями, с помощью простого интерфейса drag-and-drop . Пользователи могут создавать, изменять и тестировать эти процессы «на лету», проверяя их выполнение без необходимости внесения изменений в код вручную. Это значительно сокращает время разработки и гарантирует, что бизнес-логика останется согласованной и эффективной на протяжении всего жизненного цикла приложения. Интеграция REST API и конечных точек WebSocket : AppMaster позволяет пользователям легко создавать и управлять REST API и endpoints WebSocket в своих приложениях. Это обеспечивает бесперебойную связь и обмен данными между компонентами приложения, независимо от того, размещены ли они локально или в облаке. Кроме того, AppMaster автоматически создает документацию swagger (открытый API) для всех endpoints сервера, что еще больше упрощает управление API и интеграцию. Дизайн пользовательского интерфейса . Используя функцию drag-and-drop AppMaster , пользователи могут быстро создавать визуально привлекательные и функциональные пользовательские интерфейсы для веб-приложений и мобильных приложений. Это позволяет быстро создавать прототипы и повторять внешний вид приложения, позволяя пользователям сосредоточиться на создании привлекательного и интуитивно понятного пользовательского интерфейса. Мониторинг производительности и показатели . С помощью панели мониторинга пользователи могут отслеживать различные показатели производительности, чтобы выявлять узкие места, анализировать тенденции и оптимизировать производительность приложений. Встроенные инструменты аналитики AppMaster позволяют в режиме реального времени получать представление о шаблонах использования приложений и потреблении ресурсов, упрощая определение областей улучшения и принятие решений на основе данных. Публикация и развертывание приложений : AppMaster упрощает процесс развертывания приложений, создавая исполняемые файлы, исходный код и контейнеры Docker (для серверных приложений), когда пользователи нажимают кнопку «Опубликовать». Платформа поддерживает прямое развертывание на популярных облачных платформах и поддерживает обновления, не требуя новых версий в магазинах приложений, что позволяет пользователям эффективно поддерживать приложения с минимальным временем простоя. Безопасность и контроль доступа : панель инструментов AppMaster предоставляет пользователям необходимые инструменты для управления контролем доступа и обеспечения безопасности приложений. Параметры управления доступом на основе ролей можно легко настроить, что позволяет пользователям контролировать, кто имеет доступ к определенным функциям и данным приложения.

Панели мониторинга AppMaster легко настраиваются, что позволяет пользователям настраивать их в соответствии со своими требованиями и предпочтениями. Интегрируя такие функции, как обновления в режиме реального времени, оповещения и уведомления, панели AppMaster Dashboards становятся важными инструментами для лиц, принимающих решения, на всех уровнях организации. Благодаря простому в использовании дизайну и мощным функциональным возможностям Dashboards позволяют даже нетехническим пользователям контролировать разработку и управление приложениями на платформе AppMaster no-code.

Панели мониторинга в контексте No-Code, такие как AppMaster, являются важными компонентами разработки приложений и управления ими. Они предоставляют пользователям централизованный интерфейс для проектирования, разработки, развертывания и мониторинга приложений, оптимизируя процесс разработки и снижая сложность, обычно связанную с созданием масштабируемых высокопроизводительных приложений. В сочетании с мощными возможностями платформы AppMaster no-code, Dashboards могут революционизировать способы создания и управления приложениями в организациях, делая разработку приложений более быстрой, экономичной и доступной для более широкого круга пользователей.