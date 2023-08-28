التطوير القائم على الاختبار (TDD)

التطوير المبني على الاختبار (TDD) هو منهجية لتطوير البرمجيات تؤكد على أهمية إنشاء وتنفيذ اختبارات تلقائية قبل تنفيذ الوظيفة الفعلية لتطبيقك. يتم استخدام هذه التقنية على نطاق واسع من قبل المطورين لضمان برامج عالية الجودة وموثوقة، والأهم من ذلك، قابلة للصيانة. مع ظهور منصات التطوير no-code مثل AppMaster ، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الأدوات لإنشاء التطبيقات المرئية، فإن دمج TDD في سياق no-code يلعب دورًا محوريًا في تقديم تطبيقات ناجحة وخالية من الأخطاء.

في جوهره، يتطلب TDD من المطورين اتباع عملية بسيطة مكونة من ثلاث خطوات بشكل متكرر، والمعروفة باسم حلقة "Red-Green-Refactor":

الأحمر : اكتب اختبارًا فاشلًا يجسد السلوك أو الوظيفة المطلوبة للتطبيق. الأخضر : قم بتنفيذ الحد الأدنى من التعليمات البرمجية اللازمة لاجتياز الاختبار. Refactor : قم بتحسين التعليمات البرمجية للتخلص من التكرار وتحسين تصميمها دون تغيير الوظيفة التي تم اختبارها بواسطة حالة الاختبار الأولية.

تجبر هذه العملية الدورية المطورين على التفكير في السلوك المرغوب لتطبيقاتهم قبل تنفيذ التعليمات البرمجية، وتشجع بشكل فعال إنشاء مجموعة شاملة من الاختبارات التي توفر التحقق المستمر من صحة التطبيق وأدائه وموثوقيته.

إن تطبيق TDD في سياق no-code ، كما هو الحال في منصة AppMaster ، ليس ممكنًا فحسب، بل مفيدًا أيضًا. غالبًا ما تقوم الأنظمة الأساسية No-code بإنشاء كود مصدر وثنائيات قابلة للتنفيذ بناءً على تصورات ومخططات وتصميمات سير العمل المعرفة من قبل المستخدم. من خلال الجمع بين هذه الإمكانات ومبادئ TDD، يمكنك تحديد حالات الاختبار كجزء من عملية تصميم التطبيق الخاص بك وجعل منصة AppMaster تقوم تلقائيًا بإنشاء مجموعات الاختبار الآلية المقابلة إلى جانب رمز التطبيق الفعلي. نظرًا لأن AppMaster يقوم بإعادة إنشاء التطبيقات من الصفر مع كل تغيير، فإن تنفيذ TDD يضمن بقاء اختباراتك محدثة، مما يقلل من مخاطر إدخال الأخطاء أو التراجعات مع تطور تطبيقك.

علاوة على ذلك، يمكن لـ TDD تحسين التعاون بين أعضاء الفريق، بغض النظر عن خبراتهم الفنية. من خلال تحديد حالات الاختبار أثناء مرحلة التصميم، يمكن لأصحاب المصلحة غير التقنيين مثل محللي الأعمال أو خبراء المجال أو مالكي المنتجات توصيل متطلباتهم بشكل واضح لا لبس فيه. ولا يؤدي هذا إلى سد الفجوة بين أعضاء الفريق الفني وغير الفني فحسب، بل يعمل أيضًا على تبسيط عملية التطوير، مما يجعلها أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

تتميز منصة AppMaster no-code بقدرتها على إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال (عمليات الأعمال) عبر مصمم BP المرئي، وREST API، ونقاط نهاية WSS لتطبيقات الواجهة الخلفية؛ إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop ومنطق الأعمال الخاص بالمكونات لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. تضمن المجموعة الشاملة من الميزات أن تطبيقك بأكمله يمكن أن يستفيد من مبادئ TDD، مما يضمن وجود برامج قوية وقابلة للصيانة.

يمكن أن يؤدي دمج TDD مع الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster إلى فوائد كبيرة:

الجودة المحسنة : التحديد المبكر للعيوب وحلها مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء وتحسين استقرار التطبيق.

: التحديد المبكر للعيوب وحلها مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء وتحسين استقرار التطبيق. تقليل وقت التطوير : تسمح الطبيعة التكرارية لـ TDD بحلقات ردود فعل أسرع، مما يؤدي إلى دورات تطوير أسرع واستجابة تكيفية للمتطلبات المتغيرة.

: تسمح الطبيعة التكرارية لـ TDD بحلقات ردود فعل أسرع، مما يؤدي إلى دورات تطوير أسرع واستجابة تكيفية للمتطلبات المتغيرة. تحسين التعاون : تواصل أفضل وفهم مشترك للمتطلبات بين أعضاء الفريق، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى عملية تطوير أكثر تماسكًا وكفاءة.

في الختام، يعد التطوير المبني على الاختبار (TDD) المطبق في سياق no-code منهجية قوية يمكنها تحسين جودة التطبيقات التي تم إنشاؤها على منصات مثل AppMaster وقابلية صيانتها وموثوقيتها. من خلال دمج مبادئ TDD في عملية تطوير التطبيقات no-code ، يمكنك ضمان حل برمجي عالي الجودة وقابل للتطوير وفعال يلبي احتياجات العملاء والمستخدمين وأصحاب المصلحة.