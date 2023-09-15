يشير التفويض، في سياق تطوير موقع الويب، إلى عملية منح أو رفض الوصول إلى موارد التطبيق ووظائفه بناءً على أذونات المستخدم وأدواره. يعد هذا جانبًا مهمًا لتأمين تطبيقات الويب، مما يضمن أنه لا يمكن للمستخدمين التفاعل مع التطبيق إلا بطرق تتوافق مع امتيازاتهم. ويساعد ذلك في حماية المعلومات الحساسة والحفاظ على سلامة البيانات والحفاظ على وظائف التطبيق.

أثناء الترخيص، يتخذ التطبيق قرارات بشأن منح الوصول إلى موارد أو وظائف محددة. عادةً ما يتم ذلك عن طريق التحقق من الأذونات والأدوار المعينة للمستخدم. تصف الأذونات الإجراءات التي يُسمح للمستخدم بتنفيذها، بينما تحدد الأدوار مجموعة من الأذونات التي تنطبق على مجموعة من المستخدمين الذين يتشاركون مسؤولية أو وظيفة مشتركة.

يعد التفويض طبقة أساسية من الأمان في أي تطبيق ويب. وهذا مهم بشكل خاص في التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام النظام الأساسي AppMaster no-code ، حيث تُستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها غالبًا لإدارة البيانات الحساسة والعمليات التجارية. من خلال دمج آليات الترخيص القوية، تقدم AppMaster لعملائها بيئة تطوير آمنة وموثوقة.

هناك منهجيات وتقنيات مختلفة لتنفيذ الترخيص في تطبيقات الويب. تتضمن بعض الأساليب الشائعة قوائم التحكم في الوصول (ACLs)، والتحكم في الوصول المستند إلى الدور (RBAC)، والتحكم في الوصول المستند إلى السمات (ABAC)، والتحكم في الوصول المستند إلى السياسة. كل من هذه التقنيات لها مزاياها ومقايضاتها، ويحتاج المطورون إلى النظر بعناية في المتطلبات المحددة لتطبيقاتهم عند اختيار نهج الترخيص المناسب.

على سبيل المثال، يعد التحكم في الوصول المستند إلى الدور (RBAC) نموذج ترخيص يقيد الوصول إلى الموارد والوظائف بناءً على أدوار المستخدم. يتم تعيين أدوار للمستخدمين تمثل مسؤولياتهم الوظيفية أو مجالات خبرتهم، ويتم تعيين مجموعة من الأذونات لكل دور. يعد RBAC مناسبًا بشكل خاص لتطبيقات الويب ذات أدوار مستخدم محددة بوضوح وعدد يمكن التحكم فيه من الأذونات. وهو يوفر نموذج ترخيص مباشر وقابل للتطوير بسهولة.

في المقابل، يمنح التحكم في الوصول المستند إلى السمات (ABAC) الوصول إلى الموارد بناءً على السمات المرتبطة بالمستخدم أو المورد أو البيئة. يسمح ABAC بالتحكم الدقيق في الوصول، مما يجعله مفيدًا للتطبيقات التي تكون فيها قواعد الوصول أكثر تعقيدًا وديناميكية. ومع ذلك، قد يكون تنفيذ ABAC أكثر صعوبة نظرًا للحاجة إلى تقييم سمات متعددة في الوقت الفعلي أثناء عملية الترخيص.

من ناحية أخرى، يتضمن التحكم في الوصول المستند إلى السياسة تحديد وتنفيذ سياسات الوصول عالية المستوى على مستوى المؤسسة والتي تحكم الموارد والمستخدمين. يمكن أن تغطي هذه السياسات تطبيقات متعددة ويتم تعريفها عادةً باستخدام لغة أو تنسيق موحد. يتيح التحكم في الوصول المستند إلى السياسة إدارة ترخيص مركزية ومتسقة عبر مشهد التطبيقات الخاص بالمؤسسة، ولكنه قد يتطلب المزيد من التخطيط والتكوين المسبق.

يعتمد تنفيذ الترخيص في التطبيقات التي تم تطويرها بواسطة AppMaster على إنشاء وتنفيذ ضوابط الوصول المناسبة بناءً على أدوار المستخدم وأذوناته. تتيح أدوات النظام الأساسية القوية no-code ، مثل مصمم BP المرئي، للمطورين إمكانية تحديد وإدارة قواعد الوصول والأذونات، دون كتابة أي تعليمات برمجية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح AppMaster للعملاء بإنشاء تطبيقات باستخدام endpoints REST API وWSS، مما يجعل من السهل التكامل مع أنظمة المصادقة والترخيص الخارجية عند الضرورة.

تتميز تطبيقات AppMaster التي تم إنشاؤها بأنها قابلة للتطوير بشكل كبير ومتوافقة مع أي قاعدة بيانات أساسية متوافقة مع PostgreSQL. وهذا يوفر للمطورين مرونة كبيرة لتكييف استراتيجيات الترخيص الخاصة بهم مع المتطلبات المتغيرة بسرعة لتطبيقات الويب الحديثة. علاوة على ذلك، تدعم تطبيقات AppMaster نهجًا يعتمد على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، مما يسمح للمطورين بإجراء تحديثات على مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى إعادة إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market.

باختصار، يعد الترخيص جانبًا أساسيًا لأمن تطبيقات الويب، مما يضمن أنه لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى الموارد والوظائف إلا وفقًا للأذونات والأدوار المخصصة لهم. من خلال دمج نماذج وتقنيات الترخيص المتقدمة، يمكّن AppMaster المطورين من إنشاء تطبيقات آمنة وقابلة للتطوير تلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات والمؤسسات اليوم. تسمح إمكانيات النظام الأساسي no-code وأدواته القوية بتنفيذ وإدارة قواعد الترخيص بسهولة، بينما تضمن بنيته المرنة التوافق مع مجموعة واسعة من أنظمة قواعد البيانات وموفري المصادقة.