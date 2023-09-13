يشير إطار عمل الويب إلى بنية تحتية تتكون من أدوات ومكتبات وحلول برمجية تعمل على تبسيط وتبسيط عملية تطوير تطبيقات الويب وصيانتها وتوسيع نطاقها. تم تصميم أطر الويب لدعم التطوير في لغة برمجة معينة ووضع معايير لضمان الاتساق والكفاءة في تصميم التطبيقات. من خلال توفير بنية قابلة لإعادة الاستخدام ومكونات مبنية مسبقًا، تعالج أطر الويب التحديات الشائعة في تطوير الويب، مثل تحليل HTML أو التعامل مع إدخال المستخدم والتحقق من صحته.

أصبحت أطر الويب جزءًا أساسيًا من تطوير الويب الحديث، مما يسمح للمطورين بإعادة استخدام التعليمات البرمجية وتحسين الإنتاجية بشكل كبير. تتضح شعبية أطر الويب من حقيقة أن Stack Overflow Developer Survey 2020 يذكر أن أفضل أطر الويب يتم استخدامها من قبل أكثر من 50٪ من المطورين المشاركين. يمكن تصنيف هذه الأطر إلى نوعين: أطر الواجهة الأمامية وأطر الواجهة الخلفية.

تهتم أطر عمل الواجهة الأمامية، والمعروفة أيضًا بأطر عمل جانب العميل، بكيفية ظهور تطبيقات الويب وتشغيلها داخل متصفح المستخدم. وهي تعمل على تعزيز الاتساق في واجهات المستخدم من خلال استغلال مكونات واجهة المستخدم القابلة لإعادة الاستخدام، مثل الأزرار والنماذج وأشرطة التنقل. تتضمن أطر عمل الويب الأمامية الشائعة Bootstrap وMaterial-UI وReactJS وAngularJS وVue.js، والتي توفر مجموعة كبيرة من مكونات واجهة المستخدم المعدة مسبقًا، مما يسمح للمطورين بإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة وجذابة بصريًا بسرعة وكفاءة.

تتعامل أطر العمل الخلفية، والمعروفة أيضًا باسم أطر عمل جانب الخادم، مع منطق جانب الخادم والتفاعل مع قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات الخارجية الأخرى. إنهم يديرون المنطق الخاص بالأعمال، ويضمنون الأمان، وينسقون معاملات البيانات - وهي عوامل أساسية في تطوير تطبيقات ويب قابلة للتطوير وعالية الأداء. بعض أطر عمل الويب الخلفية المستخدمة على نطاق واسع هي Express.js (Node.js) لـ JavaScript، وDjango (Python)، وRuby on Rails (Ruby)، وLaravel (PHP).

القليل من أطر عمل الويب مثل AppMaster لا تسهل التطوير فحسب، بل تدعم أيضًا الحلول no-code لإنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول بسهولة. AppMaster ، أداة قوية no-code ، تمكن المستخدمين من تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة النطاق. يمكن للعملاء إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API endpoints WSS باستخدام مصمم BP المرئي. بالنسبة لتطبيقات الويب، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهة مستخدم باستخدام واجهة drag-and-drop بسيطة، وبناء منطق الأعمال، وتنفيذ التفاعل، كل ذلك ضمن مصمم Web BP.

عند تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يكون الأسلوب مشابهًا لتطبيقات الويب: يستخدم المستخدمون واجهة drag-and-drop ومصمم Mobile BP لتصميم مكونات واجهة المستخدم وإنشاء منطق الأعمال. باستخدام الزر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وإجراء الاختبارات، ونشرها على السحابة. تضمن تقنية Go (golang) القوية من جانب الخادم، إمكانية التوسع العالية والأداء على مستوى المؤسسة في هذه التطبيقات.

أحد الجوانب البارزة لأطر الويب مثل AppMaster هو سرعة وكفاءة التطوير. من خلال أتمتة العديد من العمليات الشاقة، مثل إنشاء التعليمات البرمجية المصدر واختبارات التنفيذ، يسمح AppMaster بالتكرار السريع وتقليل أوقات التطوير بشكل كبير، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات. علاوة على ذلك، يضمن مبدأ عدم وجود ديون فنية إنشاء التطبيقات من الصفر في كل تغيير، مما يجعل التطبيقات أكثر قابلية للصيانة وتحديثًا.

من وجهة نظر أمنية، تم تصميم أطر الويب للحماية من نقاط الضعف الشائعة مثل البرمجة النصية عبر المواقع (XSS)، وهجمات الحقن (SQL، أو LDAP، أو XPath)، واختطاف الجلسة. تتضمن العديد من أطر العمل ميزات أمان مضمنة وتوفر ممارسات تشفير آمنة، مما يساعد المطورين على تجنب المخاطر وتنفيذ تطبيقات قوية.

بشكل عام، يعد إطار عمل الويب عنصرًا أساسيًا في مشهد تطوير الويب الحديث، حيث يوفر عملية تطوير مبسطة وزيادة الإنتاجية والخبرة التكنولوجية. تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على توسيع هذه المزايا للمستخدمين غير التقنيين، مما يؤدي إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير البرامج للشركات بجميع أحجامها. مع تزايد أهمية التطبيقات والخدمات المستندة إلى الويب، أصبحت أطر الويب أداة لا غنى عنها بشكل متزايد لتطوير تطبيقات قوية وآمنة وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة.