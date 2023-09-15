عمليات التطوير

DevOps، أو التطوير والعمليات، هو نهج لتطوير البرمجيات وعمليات تكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تقصير دورة حياة التطوير من خلال إقامة تعاون قوي بين فرق التطوير وعمليات تكنولوجيا المعلومات. من خلال هذا التعاون، يتيح DevOps التنفيذ المستمر والتكامل والاختبار والنشر، مما يؤدي في النهاية إلى تطوير التطبيقات وتسليمها بشكل أسرع وأكثر كفاءة وموثوقية. في سياق تطوير مواقع الويب، تتضمن DevOps أتمتة المهام المتكررة، وتحسين جودة التعليمات البرمجية، وضمان الانتقال السلس من بيئات التطوير إلى بيئات الإنتاج لتطبيقات الويب، مما يؤدي إلى إصدارات أسرع للميزات وأداء أفضل لموقع الويب.

AppMaster ، وهو نظام no-code يسمح للعملاء بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات جوال من خلال واجهات مرئية، مثالًا رئيسيًا لكيفية تطبيق ممارسات DevOps في مجال تطوير مواقع الويب. يجسد نهج AppMaster ثقافة DevOps من خلال تمكين التطوير المستمر والتكامل وخطوط النشر لمستخدميه. تقوم المنصة تلقائيًا بدمج مراحل التطوير المختلفة، مثل التجميع والاختبار والتعبئة في حاويات Docker ونشر التطبيقات على السحابة.

من أجل تنفيذ DevOps بنجاح، يجب اتباع العديد من الممارسات الأساسية، مثل:

التكامل المستمر (CI): تتضمن هذه الممارسة دمج تغييرات التعليمات البرمجية من أعضاء الفريق المختلفين بانتظام، وبالتالي تقليل تعارضات التكامل وتحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر من دورة حياة التطوير. كما أنه يساعد في الحفاظ على مستودعات التعليمات البرمجية المصدر المحدثة وعمليات الإنشاء التلقائية لضمان إنشاءات متسقة عبر البيئات. النشر المستمر (CD): تأخذ هذه الممارسة التعليمات البرمجية المجمعة من مرحلة CI وتنشرها تلقائيًا إلى مراحل مختلفة من بيئة الإنتاج، بما في ذلك الاختبار والتدريج والإنتاج. يعمل القرص المضغوط على تبسيط عملية نقل التعليمات البرمجية من التطوير إلى الإنتاج ويضمن مسار نشر أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ به. الاختبار الآلي: يعد الاختبار الآلي جزءًا لا يتجزأ من مسار CI/CD، وهو يمكّن المطورين من تلقي تعليقات فورية حول جودة واستقرار تغييرات التعليمات البرمجية الخاصة بهم. من خلال دمج الاختبارات الآلية كجزء من عملية البناء، يمكن تحديد المشكلات المحتملة وتصحيحها في وقت مبكر من دورة حياة التطوير، مما يؤدي إلى منتج نهائي أكثر استقرارًا وموثوقية. إدارة التكوين: تركز هذه الممارسة على أتمتة عمليات إدارة التغييرات في تكوينات النظام أو التطبيق، مما يضمن الاتساق عبر البيئات. في DevOps، تساعد أدوات إدارة التكوين مثل Ansible وChef وPuppet في الحفاظ على بيئات تطبيقات محدثة ومتسقة، وبالتالي تبسيط عمليات النشر وتقليل الأخطاء البشرية. المراقبة والتسجيل: في بيئة DevOps، تقوم أنظمة المراقبة والتسجيل بجمع البيانات وتحليلها من خلال مجموعة التطبيقات بأكملها لتوفير رؤى حول صحة النظام بشكل عام وأدائه ومجالات التحسين المحتملة. تساعد المراقبة والتسجيل الفعالان الفرق على تحديد المشكلات وحلها بكفاءة أكبر، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تجربة المستخدم النهائي.

يوفر تطبيق DevOps في سياق تطوير الويب مجموعة متنوعة من المزايا ليس فقط لفرق التطوير وعمليات تكنولوجيا المعلومات ولكن أيضًا للأعمال بشكل عام. تشمل هذه الفوائد ما يلي:

السرعة: يمكن لممارسات DevOps مثل CI/CD والاختبار الآلي تسريع دورة حياة التطوير بشكل كبير وتمكين إصدارات الميزات الأكثر تكرارًا، مما يمكّن الشركات من البقاء في صدارة المنافسة في مشهد رقمي سريع التطور بشكل متزايد.

يمكن لممارسات DevOps مثل CI/CD والاختبار الآلي تسريع دورة حياة التطوير بشكل كبير وتمكين إصدارات الميزات الأكثر تكرارًا، مما يمكّن الشركات من البقاء في صدارة المنافسة في مشهد رقمي سريع التطور بشكل متزايد. الموثوقية: يساعد تنفيذ DevOps على ضمان الحفاظ على جودة التعليمات البرمجية واستقرارها طوال عملية التطوير، مما يقلل الأخطاء ووقت التوقف عن العمل والحاجة إلى إصلاحات الأخطاء المكلفة والمستهلكة للوقت.

يساعد تنفيذ DevOps على ضمان الحفاظ على جودة التعليمات البرمجية واستقرارها طوال عملية التطوير، مما يقلل الأخطاء ووقت التوقف عن العمل والحاجة إلى إصلاحات الأخطاء المكلفة والمستهلكة للوقت. قابلية التوسع: يتيح دمج ممارسات DevOps مع البنية التحتية السحابية للشركات توسيع نطاق تطبيقاتها دون عناء، واستيعاب حركة مرور المستخدمين المتزايدة، ومتطلبات تخزين البيانات، ومعالجة متطلبات الطاقة. وهذا مهم بشكل خاص في عصر البيانات الضخمة وقواعد المستخدمين المتنامية باستمرار.

من خلال دمج ممارسات DevOps ضمن نظامها no-code ، تتيح AppMaster لعملائها الاستفادة من قوة تطوير الويب المتطور ونشر تطبيقات موثوقة وقابلة للتطوير وغنية بالميزات بسرعة. من خلال تبني ثقافة DevOps، ساعد AppMaster في إحداث ثورة في مشهد تطوير مواقع الويب، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات للشركات من جميع الأحجام والقطاعات.

في الختام، تعد DevOps منهجية بالغة الأهمية في عالم تطوير مواقع الويب التي تسد الفجوة بين فرق التطوير وعمليات تكنولوجيا المعلومات، مما يعزز التعاون الأفضل والأتمتة والابتكار. من خلال استخدام ممارسات DevOps، يمكن للشركات تحقيق دورات تطوير ونشر أسرع، وتعزيز استقرار التطبيقات، وتحسين قابلية التوسع، وكل ذلك يساهم في تجربة مستخدم أكثر سلاسة وكفاءة ومتعة. تعمل منصة AppMaster no-code على الاستفادة بشكل فعال من قوة DevOps، مما يمكّن عملائها من تطوير أحدث التطبيقات مع الحد الأدنى من الديون التقنية والحد الأقصى من المرونة في مشهد رقمي دائم التطور.