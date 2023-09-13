Angular هو إطار عمل لتطبيقات الويب الأمامية مفتوح المصدر وديناميكي وقابل للتوسيع، ويتم الحفاظ عليه وتطويره بشكل أساسي بواسطة Google. يتم استخدامه على نطاق واسع في صناعة تطوير الويب لإنشاء تطبيقات صفحة واحدة قوية وفعالة وعالية الأداء (SPA). تم بناء Angular على TypeScript، وهي مجموعة شاملة مكتوبة بشكل ثابت من JavaScript، والتي تضمن فحصًا صارمًا للنوع وجودة أفضل للتعليمات البرمجية. يتضمن Angular بناء جملة قويًا يعتمد على القالب، وبرمجة تعريفية، وربطًا ثنائي الاتجاه لإنشاء واجهات مستخدم معقدة ومتفاعلة.

تم تقديم Angular لأول مرة باسم AngularJS في عام 2010. وقد اكتسب إطار العمل شعبية كبيرة بسبب تكامله السهل مع الأدوات والمكتبات الأخرى، وميزاته المدمجة الشاملة، ودعم المجتمع المتميز. ومع ذلك، مع مرور الوقت، أصبح من الواضح أن AngularJS لديها قيود شديدة على الأداء والتحسين. وبالتالي، قررت Google تجديد إطار العمل بالكامل، مما أدى إلى إصدار Angular 2+ في سبتمبر 2016. Angular 2+ عبارة عن إعادة كتابة كاملة لـ AngularJS، حيث تعالج العديد من العيوب الأولية وتقدم تحسينات واسعة النطاق. بفضل التحديثات الدورية، أصبحت Angular منذ ذلك الحين خيارًا بارزًا للتطبيقات واسعة النطاق على مستوى المؤسسات.

تكمن إحدى المزايا الرئيسية لـ Angular في نظام حقن التبعية (DI) الرائع. إنه يفصل بين المكونات المختلفة، مما يتيح تكاملًا أفضل وقابلية إعادة الاستخدام بشكل أفضل، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين قابلية الاختبار وقابلية الصيانة. علاوة على ذلك، تستفيد Angular من RxJS (الامتدادات التفاعلية لجافا سكريبت) لتوظيف أنماط البرمجة التفاعلية. يتيح ذلك لتطبيقات Angular التعامل مع الأحداث غير المتزامنة، وتدفقات البيانات، وسيناريوهات معالجة البيانات الأكثر تعقيدًا، والتي تعتبر ضرورية لبناء منتجعات SPA سريعة الاستجابة وعالية الأداء.

تستخدم Angular بنية معيارية مع نهج قائم على المكونات، مما يشجع على الفصل الواضح بين الاهتمامات داخل بنية التطبيق. يُسهّل نمط التصميم هذا إدارة التطبيقات وتوسيع نطاقها وتطويرها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأجزاء الفردية من البرنامج أو ترحيلها. يأتي Angular أيضًا مزودًا بآلية توجيه مرنة للغاية، مما يسمح للمطورين بإنشاء تجارب تنقل سلسة ومعالجة سجل المتصفح بسهولة

كإطار عمل شامل، يقدم Angular العديد من التوجيهات والأنابيب وميزات التحقق من صحة النماذج المضمنة التي تبسط مهام تطوير واجهة المستخدم الشائعة. باستخدام Angular CLI (واجهة سطر الأوامر)، يمكن للمطورين تبسيط سير عمل التطوير الخاص بهم من خلال دعم المشاريع الجديدة، وإنشاء المكونات، وبناء التطبيقات أو اختبارها بسرعة وكفاءة أكبر. علاوة على ذلك، توفر Angular دعمًا مكثفًا للعرض من جانب الخادم (SSR) عبر Angular Universal، مما يعمل على تحسين الأداء العام للموقع، وتحسين محرك البحث (SEO)، وقدرات مشاركة الوسائط الاجتماعية.

عندما يتعلق الأمر بدمج Angular في منصة AppMaster ، يمكن للتطبيقات الناتجة التفاعل بسلاسة مع الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها باستخدام Golang. إنها ميزة إضافية لعملاء AppMaster الذين يحتاجون إلى تكامل سلس بين مكونات الواجهة الأمامية والخلفية لتطبيقات الويب الخاصة بهم. يضمن توافق Angular مع خدمات RESTful API التواصل بسهولة مع الخادم لجلب البيانات وتخزينها ومعالجتها.

يمكن لمنهج AppMaster no-code في تطوير التطبيقات أن يستفيد بشكل كبير من تضمين Angular كإطار ويب أمامي، حيث أنه يوفر نطاقًا واسعًا من الأدوات والإمكانات القوية. من خلال دمج Angular في مجموعة أدوات AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات ويب مذهلة بصريًا وغنية بالميزات بسرعة، مع الحفاظ على الجودة والأداء المتوقع من حلول البرامج الاحترافية.

ومن الجدير بالذكر أن Angular تفتخر بمجتمع كبير ونشط من المطورين، مما يساعد على ضمان التحسين المستمر والتكيف مع ممارسات تطوير الويب الحديثة والموارد المتاحة بسهولة مثل الوثائق والبرامج التعليمية والدعم المجتمعي. تتجلى شعبيتها بين مجتمع المطورين من خلال الشركات الكبرى مثل Microsoft وAutodesk وMcDonald's التي تستخدم Angular لمواقعها وتطبيقاتها.

في الختام، Angular هو إطار تطبيق ويب متعدد الاستخدامات وقابل للتطوير وغني بالميزات ومناسب تمامًا لنهج AppMaster no-code لتطوير الويب. من خلال الاستفادة من ميزات Angular القوية والمبتكرة، يمكن لعملاء AppMaster إنشاء تطبيقات عالمية المستوى بشكل أسرع وأكثر كفاءة وبأقل قدر ممكن من الديون التقنية. مع لعب Angular دورًا أساسيًا في تطوير الواجهة الأمامية، تصبح منصة AppMaster حلاً أكثر قوة وشمولاً للشركات والمطورين المواطنين والمؤسسات على حدٍ سواء.