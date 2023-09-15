في عالم تطوير مواقع الويب، يعد Kubernetes منصة رائدة ومفتوحة المصدر لتنسيق الحاويات تعمل على أتمتة نشر التطبيقات الموجودة في حاويات وتوسيع نطاقها وإدارتها. هذا الحل القوي، الذي طورته Google في الأصل، تتم صيانته الآن بواسطة Cloud Native Computing Foundation (CNCF)، وهو يلعب دورًا حاسمًا في تبسيط التحديات التشغيلية لتشغيل التطبيقات المعقدة على نطاق واسع، مما يجعله لا غنى عنه للمؤسسات التي تسعى إلى تلبية المتطلبات المتزايدة. متطلبات تطوير البرمجيات الفعالة والموثوقة.

يوفر Kubernetes إطارًا موحدًا للتعامل مع مجموعات الحاويات عبر مضيفين متعددين، مما يسمح للمطورين بتقسيم التطبيقات إلى مكونات أصغر تسمى الخدمات الصغيرة ونشرها كوحدات قائمة على الحاويات. ويضمن هذا النهج درجة أعلى من المرونة وقابلية التوسع والمرونة لكل من التطبيق ومكونات البنية التحتية الخاصة به. تتمثل الفوائد الأساسية لـ Kubernetes في قدرته على إدارة دورات حياة الحاوية، وتقديم عمليات الطرح والتراجع التلقائية للحاويات، والحفاظ على التوفر العالي لخدمات الحاويات، وتسهيل الاستخدام الفعال لموارد الحوسبة من خلال تحسين توزيع الأحمال بين مثيلات الحاوية.

تتضمن اللبنات الأساسية لـ Kubernetes ما يلي:

العقد: الوحدة الأساسية لمجموعة Kubernetes، العقدة هي جهاز فعلي أو افتراضي يقوم بتشغيل الحاويات. يمكن إضافة العقد أو إزالتها بسهولة من المجموعة بناءً على متطلبات عبء العمل.

البودات: أصغر وأبسط وحدة في نموذج كائن Kubernetes، تمثل الكبسولة نسخة واحدة من عملية قيد التشغيل ويمكن أن تحتوي على حاوية واحدة أو أكثر. تشترك الحاويات الموجودة في الكبسولة في مساحة اسم الشبكة وأحجام التخزين المشتركة.

الخدمات: خدمة Kubernetes عبارة عن تجريد يحدد مجموعة منطقية من القرون وسياسة الشبكة للوصول إليها. توفر الخدمات عنوان IP ثابتًا واسم DNS، مما يتيح الاتصال السلس بين المكونات المختلفة للتطبيق.

الدخول: الدخول هو كائن واجهة برمجة التطبيقات (API) الذي يحدد القواعد للسماح لحركة المرور الخارجية بالوصول إلى الخدمات التي تعمل داخل مجموعة Kubernetes. يتيح ذلك موازنة التحميل وإنهاء SSL والتوجيه المستند إلى المضيف أو المسار لحركة المرور الواردة.

ConfigMaps وSecrets: ConfigMaps وSecrets عبارة عن كائنات تقوم بتخزين بيانات التكوين والمعلومات الحساسة، على التوالي، مما يسمح للمطورين بإدارة الإعدادات الخاصة بالتطبيقات وبيانات الاعتماد بشكل منفصل عن صور الحاوية.

ومن خلال الاستفادة من هذه المكونات، يمكّن Kubernetes مطوري التطبيقات من نشر التطبيقات الموجودة في حاويات وإدارتها دون القلق بشأن البنية التحتية الأساسية، والتي يمكن إدارتها بواسطة DevOps وفرق البنية التحتية. ويعزز هذا الفصل بين الاهتمامات دورات تطوير أسرع ويقلل الوقت اللازم لطرح التطبيقات في السوق.

على سبيل المثال، تعمل منصة AppMaster no-code على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة من خلال إنشاء نماذج بيانات ومنطق أعمال بشكل مرئي كمخططات. عند نشر هذه المخططات، يتم تحويلها إلى تطبيقات حاوية تعمل بكامل طاقتها ومبنية باستخدام تقنيات متطورة مثل Go وVue.js وKotlin، مغلفة في حاويات Docker، ويتم نشرها على السحابة. من خلال استخدام Kubernetes كمنصة أساسية لتنسيق الحاويات، يضمن AppMaster أن تظل التطبيقات قابلة للتطوير ومرنة وعالية الأداء، حتى في ظل أعباء العمل وسيناريوهات الاستخدام الأكثر تطلبًا. يوفر هذا النهج الشامل للمؤسسات طريقة أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات لتطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها، دون تراكم الديون الفنية.

وفقًا لاستطلاع أجرته CNCF مؤخرًا، أفاد ما يقرب من 83% من المشاركين باستخدام Kubernetes في بيئات الإنتاج، مما يعكس الاعتماد المتزايد لمنصة التنسيق القوية هذه. علاوة على ذلك، تسمح الطبيعة الموسعة لـ Kubernetes بدمجها مع مجموعة متنوعة من المنصات والأدوات، بما في ذلك موفري الخدمات السحابية مثل AWS وAzure وGoogle Cloud Platform، بالإضافة إلى خطوط أنابيب CI/CD وأنظمة المراقبة.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن Kubernetes يقدم العديد من الفوائد، إلا أنه يأتي أيضًا بمنحنى تعليمي حاد. ومع ذلك، قامت شركات مثل AppMaster بتبسيط تعقيدات Kubernetes من خلال توفير منصات متطورة تستخلص التكنولوجيا الأساسية، مما يسمح للمطورين والشركات بالتركيز على كفاءاتهم الأساسية.

باختصار، أحدث Kubernetes ثورة في الطريقة التي تتم بها إدارة التطبيقات المعبأة في حاويات ونشرها وتوسيع نطاقها، مما يوفر منصة قوية وقابلة للتوسيع لتنسيق الحاويات لمحترفي تطوير مواقع الويب. من خلال الاستفادة من قوة Kubernetes وتسخير بساطة الحلول مثل النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن للمؤسسات تطوير ونشر وإدارة التطبيقات المرنة والقابلة للتطوير بكفاءة في جزء صغير من الوقت والتكلفة التي تنطوي عليها تقليديًا عمليات تطوير البرمجيات.