عمليات الدمج والاستحواذ ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير عمليات الاندماج والاستحواذ Low-code (M&A) إلى العملية الإستراتيجية للجمع بين كيانات الأعمال، جزئيًا أو كليًا، حيث يستخدم واحد على الأقل من الكيانات المعنية منصات تطوير low-code لتلبية احتياجات تطوير البرمجيات الخاصة بهم. لقد أدى ظهور الأنظمة الأساسية low-code ، مثل AppMaster ، إلى تغيير جذري في الطريقة التي تقوم بها المؤسسات بتطوير وصيانة الحلول البرمجية، وبالتالي التأثير على ديناميكيات واعتبارات أنشطة الاندماج والاستحواذ.

مع اعتماد الشركات في مختلف الصناعات بشكل متزايد على منصات low-code لأغراض تطوير البرمجيات الخاصة بها، أصبح دور هذه المنصات في سياق عمليات الاندماج والاستحواذ أكثر أهمية. تتضمن عملية الاندماج والاستحواذ عدة جوانب: التخطيط الاستراتيجي، وتحديد مصادر الصفقات، والتقييم، والعناية الواجبة، والتفاوض، والتكامل، وإدارة ما بعد الاندماج. وفي المشهد التكنولوجي اليوم، تلعب المنصات ذات low-code دورًا حيويًا في العديد من هذه الجوانب، وأبرزها العناية الواجبة، والتكامل، وإدارة ما بعد الاندماج.

أثناء مرحلة العناية الواجبة في عمليات الاندماج والاستحواذ، يجب على الشركة المستحوذة تقييم أصول برمجيات الشركة المستهدفة وعمليات تطوير البرمجيات وقدرات فريق التكنولوجيا. تصبح هذه العملية مبسطة بشكل كبير عندما تستخدم الشركة المستهدفة منصة low-code مثل AppMaster لتطوير برامجها. نظرًا لأن اعتماد التعليمات low-code يتيح عملية تطوير أكثر شفافية وكفاءة، فإنه من الأسهل على الشركة المستحوذة تقييم حالة وجودة أصول البرامج المستهدفة، بالإضافة إلى إمكاناتها للنمو المستقبلي وقابلية التوسع.

أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات أثناء عملية الاندماج والاستحواذ هو دمج أنظمة وتطبيقات البرامج المختلفة. ومع الاعتماد المتزايد لمنصات التطوير low-code ، أصبح لدى الشركات الآن القدرة على بناء التطبيقات أو تعديلها بسرعة للتكامل مع أنظمة البرامج الحالية. تسمح المرونة والقدرة على التكيف للمنصات low-code بتكامل أكثر سلاسة لأنظمة البرمجيات، وبالتالي المساهمة في عملية اندماج واستحواذ أكثر سلاسة.

تعد إدارة ما بعد الاندماج جانبًا مهمًا آخر يتأثر بعمليات الاندماج والاستحواذ ذات low-code. غالبًا ما تواجه المؤسسات تحديات في إدارة أصول البرامج المكتسبة أثناء عمليات الدمج والاستحواذ، خاصة إذا تم إنشاء حلول البرامج المكتسبة باستخدام تقنيات الترميز التقليدية. ومع ذلك، مع الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster ، تصبح إدارة حلول البرامج المكتسبة أسهل بكثير. يمكّن نهج التطوير المرئي لهذه المنصات المؤسسات من فهم أصول البرامج وتحديثها وصيانتها بسهولة، وبالتالي تقليل التعقيد العام والتكاليف المرتبطة بإدارة ما بعد الاندماج.

وفقًا لأبحاث حديثة، من المتوقع أن ينمو اعتماد المنصات low-code بمعدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب يبلغ 28.1% من عام 2020 إلى عام 2025. ومع تزايد انتشار المنصات low-code ، تبرز أهمية أخذ هذه المنصات في الاعتبار في عمليات الاندماج والاستحواذ سوف تزيد الأنشطة. تشمل الفوائد الرئيسية لعمليات الاندماج والاستحواذ التي تتضمن منصات low-code البرمجية بذل العناية الواجبة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وتكامل أسهل لأنظمة البرامج، وتحسين إدارة ما بعد الاندماج.

من الأمثلة على سيناريو عمليات الاندماج والاستحواذ low-code حصول شركة خدمات مالية على شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تستخدم منصة low-code مثل AppMaster لتطوير برمجياتها. يمكن للشركة المستحوذة تقييم أصول البرمجيات المستهدفة وعمليات التطوير بسرعة، مما يضمن استيفائها للمتطلبات التنظيمية ومعايير الصناعة. بعد الاستحواذ، يمكن للشركة المستحوذة الاستفادة من النظام الأساسي low-code لدمج أنظمة برمجيات التكنولوجيا المالية المكتسبة مع بنيتها التحتية الحالية، مما يجعل عملية الاندماج والاستحواذ الشاملة أكثر بساطة وفعالية من حيث التكلفة.

في الختام، تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ low-code جانبًا متزايد الأهمية في مشهد الاندماج والاستحواذ، حيث تستمر الشركات في التحول نحو منصات تطوير low-code لتلبية احتياجاتها البرمجية. يوفر استخدام منصات low-code مثل AppMaster فوائد عديدة لكل من الشركات المستحوذة والمستهدفة المشاركة في أنشطة الاندماج والاستحواذ، في المقام الأول من حيث العناية الواجبة والتكامل وإدارة ما بعد الاندماج. مع استمرار تزايد اعتماد الأنظمة الأساسية low-code ، سيتزايد أيضًا تأثير وأهمية اعتبارات low-code في عمليات الاندماج والاستحواذ.