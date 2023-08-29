حزم التعويض ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير حزم التعويضات Low-code إلى هياكل الأجور المصممة خصيصًا للمهنيين العاملين في النظام البيئي للتطوير low-code. تعمل منصات التطوير Low-code ، مثل AppMaster ، على تسهيل التطوير السريع للتطبيقات من خلال البرمجة المرئية وواجهات drag-and-drop والمكونات المعدة مسبقًا، وبالتالي تقليل الاعتماد على المبرمجين المهرة ولغات البرمجة التقليدية. ونتيجة لذلك، فإن تطوير low-code يعيد تشكيل طريقة مشاركة المطورين وتعويضهم.

مع ظهور تطوير low-code ، يتزايد الطلب على مطوري low-code بشكل مطرد، مما أدى إلى ظهور أدوار وظيفية جديدة والمسميات التي تشمل مجموعات مهارات متنوعة في تطوير low-code ، وتصميم التطبيقات، والنشر. عادةً ما يتضمن تطوير البرامج التقليدية فريقًا من المطورين عبر مجالات مختلفة، مثل مهندسي الواجهة الأمامية والخلفية ومهندسي قواعد البيانات، الذين يتعاونون لإنشاء تطبيق. ومع ذلك، فإن التطوير low-code يتيح سير عمل مبسط من خلال الواجهة المرئية والمكونات المعدة مسبقًا، وبالتالي تغيير ديناميكيات فرق تطوير البرمجيات.

نظرًا لأن بيئة التطوير low-code قد اكتسبت اعتماداً وجاذبية على نطاق واسع، فإن حزم التعويضات للمتخصصين في low-code تتطور وتتميز عادةً بالميزات التالية:

1. الرواتب الأساسية التنافسية: مقارنة بالرواتب المدفوعة لمطوري البرامج التقليديين، يحصل مطورو low-code أيضًا على رواتب أساسية تنافسية، مدفوعة في المقام الأول بالتوسع السريع في صناعة low-code. ويقدر تقرير صادر عن شركة Forrester Research أن سوق low-code سينمو من 6.5 مليار دولار في عام 2020 إلى 21.2 مليار دولار بحلول عام 2024، مما يعني زيادة الحاجة إلى المتخصصين المهرة low-code.

2. هياكل الأجور القائمة على المهارات: على عكس تطوير البرمجيات التقليدية، حيث تعتمد المكافآت في المقام الأول على الخبرة والخبرة في لغة البرمجة، تؤكد حزم التعويضات ذات التعليمات low-code على الكفاءة في استخدام منصات وأدوات محددة ذات low-code. على سبيل المثال، من المرجح أن تحظى الخبرة في منصة شعبية وقوية مثل AppMaster بميزة متميزة، نظرًا لمجموعة التطبيقات والصناعات التي يمكن تلبية احتياجاتها من خلال مجموعة الميزات الشاملة.

3. حوافز للتسليم السريع والأداء العالي: في النظام البيئي للتطوير low-code ، غالبًا ما يُترجم التركيز على دورات التطوير المتسارعة، والحد الأدنى من فترات التوقف عن العمل، وانخفاض الديون الفنية إلى حوافز للمطورين الذين يحققون هذه النتائج المرجوة. وقد تأخذ هذه الحوافز شكل مكافآت، أو خيارات أسهم، أو غيرها من المكافآت غير النقدية، المرتبطة بمؤشرات الأداء الرئيسية مثل التسليم في الوقت المحدد وأداء التطبيق.

4. الحوافز والتعاون متعدد الوظائف: نظرًا لقدرته على سد الفجوة بين غير المطورين ومطوري البرامج التقليديين، فإن تطوير low-code يعزز بيئة يعمل فيها الموظفون من مختلف المجالات معًا بشكل وثيق. قد تتضمن حزم التعويضات Low-code حوافز تعاونية تعزز تبادل المعرفة والمساهمات متعددة الوظائف، مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر تعاونية.

5. التعلم المستمر والتطوير المهني: مع استمرار تطور الأنظمة الأساسية والأدوات low-code ، تعد حاجة المطورين إلى مواكبة الميزات الجديدة وأفضل الممارسات وعمليات التكامل أمرًا بالغ الأهمية. غالبًا ما تشتمل حزم التعويضات Low-code على الموارد والدعم للتعلم المستمر والشهادات والتطوير المهني. ويضمن هذا أن يتمكن المطورون من صقل مهاراتهم والمساهمة بفعالية مع تقدم صناعة low-code.

في الختام، تعكس حزم التعويضات low-code المتطلبات المتغيرة لمشهد تطوير البرمجيات، مع زيادة التركيز على التطوير السريع للتطبيقات، والتعاون بين الوظائف، والخبرة الخاصة بالمنصة. توفر منصات مثل AppMaster للمطورين مجموعة أدوات شاملة لتسريع تطوير التطبيقات، ونتيجة لذلك، يمكن للمتخصصين ذوي الكفاءة المثبتة في مثل هذه الأدوات أن يتوقعوا حزم تعويضات جذابة تعترف بمجموعة مهاراتهم الفريدة وأدائهم وقدرتهم على التكيف في المشهد التكنولوجي المتطور اليوم.