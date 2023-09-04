البرمجة المبنية على البيانات هي نموذج يؤكد على دور البيانات في قيادة هيكل التطبيقات البرمجية وسلوكها وتطورها. يعطي هذا النهج الأولوية للبيانات باعتبارها العامل الأساسي الذي يؤثر على تصميم البرنامج، مع تركيز أقل على الخوارزميات الواضحة أو هياكل التحكم. يمكن أن توفر البرمجة المبنية على البيانات مزايا كبيرة من حيث المرونة وقابلية التوسع وقابلية الصيانة للتطبيقات التي تتعامل مع كميات كبيرة من البيانات المتغيرة والمتنوعة والمعقدة باستمرار. وهو ذو أهمية خاصة في سياق البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تعد البيانات عنصرًا أساسيًا يقود وظائف الأنظمة وأدائها.

في جوهرها، تتضمن البرمجة المبنية على البيانات تلخيص وتعميم سلوك مكونات البرامج بناءً على مدخلات البيانات، على عكس الأساليب الإجرائية التقليدية أو الأساليب الموجهة للكائنات، والتي تميل إلى التأكيد على استخدام الخوارزميات والهياكل المحددة مسبقًا. من خلال التركيز على البيانات باعتبارها المحرك الأساسي لسلوك البرنامج، يمكن للبرمجة المبنية على البيانات تمكين المطورين من إنشاء أنظمة برمجية معيارية وقابلة للتكيف بدرجة عالية وقادرة على التعامل مع البيانات المتنوعة والمتطلبات المتطورة وقواعد العمل المعقدة.

تتضمن إحدى التقنيات الرئيسية المستخدمة في البرمجة المبنية على البيانات لغات معالجة البيانات (DMLs) ولغات البرمجة التعريفية، مثل SQL وXSLT وJSON. تسمح هذه اللغات للمطورين بتحديد النتيجة أو النتيجة المطلوبة لعملية معينة، بدلاً من تفصيل التعليمات خطوة بخطوة اللازمة لتحقيق تلك النتيجة. توفر اللغات التصريحية مستوى أعلى من التجريد ويمكن أن تكون أكثر تعبيرًا وإيجازًا من اللغات الإجرائية، مما يجعلها مناسبة تمامًا لإدارة كميات كبيرة من البيانات المعقدة.

هناك أسلوب بارز آخر مرتبط بالبرمجة المبنية على البيانات وهو استخدام الأنظمة القائمة على القواعد، مثل الأنظمة الخبيرة وأنظمة قواعد الإنتاج ومحركات الاستدلال. يمكن للأنظمة القائمة على القواعد أن تمثل المعرفة المعقدة وإجراءات اتخاذ القرار كمجموعة من القواعد الرسمية والتصريحية، والتي يمكن معالجتها وتقييمها باستخدام خوارزميات عالية الكفاءة. يسمح هذا النهج للمطورين بتشفير معرفة المجال والمنطق والاستدلال بطريقة مرنة وقابلة للتوسيع، مما يسهل تعديل النظام وتحديثه مع تغير البيانات والمتطلبات الأساسية.

يمكن الاستفادة من البرمجة المبنية على البيانات بنجاح باستخدام منهجيات تطوير البرمجيات المختلفة، بما في ذلك Agile، والتطوير المبني على الاختبار (TDD)، والتطوير المبني على النماذج (MDD). تؤكد هذه المنهجيات على أهمية عمليات التطوير التكرارية التي تركز على البيانات والتي تسهل الاستجابة السريعة للبيانات والمتطلبات المتغيرة، بالإضافة إلى الاختبار القوي والتحقق من صحة ومراقبة سلوك النظام وأدائه.

تعد البرمجة المبنية على البيانات ذات أهمية خاصة في سياق تطوير الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية الحديثة، حيث تعد القدرة على إدارة كميات كبيرة من البيانات غير المتجانسة متطلبًا أساسيًا للتطبيقات الناجحة. AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تجسد قيمة البرمجة المبنية على البيانات في هذا السياق. يوفر AppMaster بيئة تطوير متكاملة (IDE) تمكن المستخدمين من إنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال وواجهات المستخدم باستخدام أسلوب تصميم مرئي بديهي للغاية، دون الحاجة إلى الترميز اليدوي.

تتمثل إحدى الفوائد الأساسية لـ AppMaster في قدرته على إنشاء كود المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول من الصفر، مما يضمن عدم وجود أي ديون فنية يتم تكبدها أثناء عملية التطوير. تتميز التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها بأداء عالٍ وقابل للتطوير وملتزمة تمامًا بأفضل الممارسات، مما يجعلها مناسبة تمامًا لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى عمليات النشر على مستوى المؤسسة.

وبالنظر إلى الوضع الحالي للتكنولوجيا والأهمية المتزايدة للبيانات في قيادة استراتيجية الأعمال وصنع القرار، أصبحت البرمجة المبنية على البيانات أكثر أهمية لتطوير البرمجيات الحديثة. من خلال الاستثمار في تقنيات وأدوات ومنصات البرمجة المبنية على البيانات مثل AppMaster ، يمكن للمطورين التأكد من أنهم مستعدون جيدًا لمواجهة التحديات والفرص التي يوفرها المشهد الرقمي سريع التطور.

في الختام، توفر البرمجة المبنية على البيانات نهجًا قويًا ومرنًا لإدارة تعقيدات وديناميكيات تطوير البرمجيات الحديثة، لا سيما في سياق البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. من خلال التأكيد على دور البيانات في قيادة سلوك البرنامج وبنيته، يمكن للبرمجة المبنية على البيانات تمكين المطورين من إنشاء أنظمة قابلة للتكيف بدرجة عالية وقابلة للتطوير وقادرة على التعامل مع البيانات المتنوعة والمتطلبات المتطورة وقواعد العمل المعقدة. إن اعتماد مثل هذه التقنيات والمنهجيات والمنصات مثل AppMaster ، التي تعطي الأولوية لمبادئ البرمجة المبنية على البيانات، يمهد الطريق لمساعي تطوير برمجيات أكثر نجاحًا وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة في العصر الرقمي.