البرمجة المعتمدة على الجلسة (SBP) هي نموذج برمجة في مجال تطوير البرمجيات يركز على البنية المتأصلة لجلسات الاتصال بين المكونات الموزعة والعملاء. وهو مفيد بشكل خاص في تصميم وتطوير الأنظمة المتزامنة والموزعة، والتي يتزايد الطلب عليها مع تزايد تعقيد التطبيقات الحديثة وكثيفة البيانات. يعزز هذا النموذج إمكانية صيانة التعليمات البرمجية وإمكانية إعادة الاستخدام والنمطية من خلال التركيز على أنماط أو بروتوكولات اتصال محددة جيدًا بين الأطراف المتفاعلة.

في SBP، يتبع التفاعل بين المكونات نوع جلسة محدد مسبقًا، والذي يصف بنية تبادل الرسائل بين الأطراف المشاركة في الجلسة. يمكن النظر إلى نوع الجلسة على أنها عقد يؤكد للأطراف أنه سيتم الالتزام بأنماط محددة من الاتصال أثناء الجلسة، مما يقلل من احتمالية حدوث مشكلات في المزامنة وأخطاء الاتصال، مثل حالات التوقف التام وعدم تطابق الرسائل. وهذا يساعد المطورين على تجنب الأخطاء الخطيرة ويسهل تصحيح الأخطاء واختبار التطبيقات، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة البرامج.

إحدى أهم مزايا البرمجة المبنية على الجلسة هي القدرة على نمذجة التفاعلات على مستوى عالٍ من التجريد، مما يسمح للمطورين بالتركيز على البنية العامة ومنطق النظام بدلاً من تفاصيل الاتصال ذات المستوى المنخفض. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى تطوير أنظمة معقدة تغطي مكونات وطبقات متعددة، مثل بنية الخدمات الصغيرة، حيث يمكن أن يكون لكل خدمة نوع الجلسة الخاص بها لإدارة الاتصال بين الخدمات بشكل أفضل. علاوة على ذلك، يمكن لأنواع الجلسات المحددة جيدًا تحسين إمكانية قراءة التعليمات البرمجية، مما يسهل على المطورين فهم النظام وصيانته أثناء تطوره مع متطلبات العمل.

غالبًا ما يتم تحقيق البرمجة المعتمدة على الجلسة من خلال لغات البرمجة المكتوبة بشكل ثابت مع أنظمة كتابة قوية وأنواع جلسات مضمنة مباشرة في اللغة. تعد لغات مثل Haskell وScala وامتداد نوع الجلسة التجريبية لـ Java أمثلة على الأدوات الموجودة التي تدعم SBP. بالإضافة إلى ذلك، تركز بعض مكتبات وأطر البرامج الموجودة بشكل واضح على تحقيق أنواع الجلسات للغات معينة أو حالات استخدام، مثل البرنامج الوسيط Syndicate للأنظمة الموزعة والمتزامنة.

يمكن AppMaster ، باعتباره نظامًا أساسيًا متعدد no-code ، المساعدة في تنفيذ SBP من خلال توفير مكونات وأدوات جاهزة للاستخدام لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول مع هياكل الاتصال المناسبة القائمة على الجلسة. باستخدام مخطط قاعدة البيانات المرئية drag-and-drop وأدوات تصميم عمليات الأعمال، يمكن للمطورين تخطيط جلسات الاتصال وتنفيذ البروتوكولات بشكل أكثر كفاءة. وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يضمن أيضًا أنماط اتصال دقيقة عبر المكونات، مما يزيل الاختناقات المحتملة ويقلل الحاجة إلى تعليمات برمجية واسعة النطاق لمعالجة الأخطاء.

يتضمن تنفيذ البرمجة المستندة إلى الجلسة باستخدام AppMaster إنشاء التطبيقات والتحقق منها باستخدام أنواع الجلسات المناسبة، والاستفادة من endpoints الخادم التي تم إنشاؤها، والوصول إلى مجموعة غنية من الأدوات التي تتيح إجراء تغييرات وتحسينات سريعة دون التسبب في ديون فنية. يضمن AppMaster أيضًا تكاملًا سلسًا للتطبيقات مع أنظمة الواجهة الخلفية القابلة للتطوير والفعالة المكتوبة بلغة Go، وأنظمة الواجهة الأمامية المبنية باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول التي تم تطويرها باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS.

في عصر الأنظمة الموزعة والتزامن عالي المستوى، توفر البرمجة المعتمدة على الجلسات فرصة لنمذجة وتقييد هياكل الاتصال، مما يقلل من مخاطر الأخطاء والجمود والمشكلات الأخرى التي تنشأ من التفاعلات غير الحتمية. تم تجهيز منصة AppMaster no-code بشكل فريد لتسهيل تطوير وصيانة الأنظمة المتزامنة والموزعة باستخدام SBP. من خلال إنشاء التطبيقات من الصفر، وتوفير الوصول إلى الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ والتعليمات البرمجية المصدرية، ودعم قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql، وضمان قابلية التوسع العالية، يسمح AppMaster للشركات بالتكيف مع المتطلبات المتغيرة والحفاظ على برامج عالية الجودة بغض النظر عن حجم التطبيق أو تعقيده.

في الختام، تمثل البرمجة المبنية على الجلسة نموذجًا يعالج تحديات بناء وصيانة أنظمة معقدة ومتزامنة وموزعة من خلال التركيز على دلالات وبنية جلسات الاتصال. من خلال الاستفادة من منصة AppMaster no-code ومجموعة أدوات التطوير، يمكن للمطورين الاستفادة الكاملة من هذا النموذج لإنشاء تطبيقات قوية وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير مع تقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالاتصالات وتحسين جودة البرامج بشكل عام. وبالتالي، يعد SBP تقنية قيمة يمكن أن تساهم بشكل كبير في التطوير الناجح للحلول والأنظمة البرمجية الحديثة.