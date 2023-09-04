البرمجة العلائقية، والتي يشار إليها أيضًا باسم البرمجة المنطقية أو البرمجة المنطقية المقيدة، هي نموذج حسابي يتمحور حول حل المشكلات عن طريق تحديد العلاقات بين الأشياء والقيم. يختلف هذا النهج عن نماذج البرمجة الأخرى، مثل البرمجة الإجرائية أو الوظيفية، والتي تركز في المقام الأول على تنفيذ سلسلة من الخطوات لحل المشكلات. في البرمجة العلائقية، يتم التركيز على تحديد العلاقات أو القيود (المنطقية أو الرياضية أو غير ذلك) التي تربط بين الكيانات. والهدف هو استنتاج أو استنتاج المعلومات من هذه العلاقات لحل المشكلة المطلوبة.

في سياق نماذج البرمجة، تتبنى البرمجة العلائقية أسلوبًا تعريفيًا - يصف المبرمج المشكلة التي يتعين حلها دون تحديد بنيات تدفق التحكم الواضحة أو تعليمات خطوة بخطوة. يسمح هذا المستوى العالي من التجريد والتعبير للبرمجة العلائقية بنمذجة المشكلات المعقدة بإيجاز وأنيق. ومن خلال فصل تعريف المشكلة عن توليد الحلول الفعلية، فإنه يتيح التفكير والتحسين والتحقق من الحلول بطريقة موحدة وشاملة.

إحدى لغات البرمجة العلائقية الأكثر شيوعًا هي Prolog، والتي تعتمد على المنطق الرسمي والتوحيد. يستخدم Prolog مجموعة من القواعد والحقائق، المعبر عنها في شكل جمل هورن، لنموذج العلاقات وعقلها. تسمح هذه القوة التعبيرية لها بالتعامل مع المهام المعقدة مثل الحساب الرمزي، ومعالجة اللغة الطبيعية، وتمثيل المعرفة، والتفكير، من بين أمور أخرى. تشمل لغات البرمجة العلائقية الأخرى قواعد التعامل مع القيود (CHR) وMercury وOz.

توفر البرمجة العلائقية مزايا مختلفة في حل المشكلات التي تتضمن معلومات غير كاملة أو غير مؤكدة، أو تتطلب استدلالًا معقدًا وتمثيلًا للمعرفة، أو لديها ميل طبيعي نحو التعبير عن العلاقات. وتشمل فوائده ما يلي:

التعبير: بفضل تجريداتها القوية وتركيبها التعريفي، تتيح البرمجة العلائقية تشفيرًا موجزًا ​​وأنيقًا للمشكلات والقواعد والعلاقات المعقدة.

بفضل تجريداتها القوية وتركيبها التعريفي، تتيح البرمجة العلائقية تشفيرًا موجزًا ​​وأنيقًا للمشكلات والقواعد والعلاقات المعقدة. النمطية وقابلية إعادة الاستخدام: يؤدي فصل تعريف المشكلة عن التنفيذ إلى تمكين النمطية وإعادة الاستخدام على مستوى أعلى، حيث يمكن تعريف الأنماط والعلاقات المشتركة واستخدامها عبر مجالات المشكلة المختلفة.

يؤدي فصل تعريف المشكلة عن التنفيذ إلى تمكين النمطية وإعادة الاستخدام على مستوى أعلى، حيث يمكن تعريف الأنماط والعلاقات المشتركة واستخدامها عبر مجالات المشكلة المختلفة. الاستدلال والتفكير: تدعم لغات البرمجة العلائقية، وخاصة تلك القائمة على المنطق، آليات الاستدلال والاستدلال القوية التي تسهل حل المشكلات، حتى في ظل وجود معلومات غير كاملة أو معروفة جزئيًا.

تدعم لغات البرمجة العلائقية، وخاصة تلك القائمة على المنطق، آليات الاستدلال والاستدلال القوية التي تسهل حل المشكلات، حتى في ظل وجود معلومات غير كاملة أو معروفة جزئيًا. التحسين: غالبًا ما تكون صيغ المشكلة التصريحية قابلة للتحسين، مما يتيح بناء حلول أكثر كفاءة وفعالية، أو تقليل استخدام الموارد، أو تعظيم المعايير المطلوبة.

ومع ذلك، تطرح البرمجة العلائقية أيضًا بعض التحديات والقيود. أحد العوائق الملحوظة هو أدائها الأقل في كثير من الأحيان مقارنة بالنماذج الإجرائية أو الوظيفية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النفقات العامة المرتبطة بآليات البحث والاستدلال والاستدلال. قد تتمتع بعض لغات البرمجة العلائقية أيضًا بدعم محدود للبنيات الحتمية أو ذات الحالة ، مما يجعلها أقل ملاءمة لمجالات تطبيق معينة أو تتطلب حلولاً بديلة لتنفيذ الميزات المشتركة.

على الرغم من هذه التحديات، فقد تم تطبيق البرمجة العلائقية بنجاح في العديد من المجالات، مثل الحساب الرمزي، والذكاء الاصطناعي، وتمثيل المعرفة، والتخطيط، وحل القيود، وإثبات النظرية، من بين أمور أخرى. علاوة على ذلك، ظهرت نماذج البرمجة الهجينة التي تجمع بين البرمجة العلائقية والنماذج الأخرى، مثل البرمجة الشيئية أو الوظيفية أو القائمة على القيود، للتغلب على القيود وتوسيع نطاق التطبيق.

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في الختام، البرمجة العلائقية هي نموذج برمجة قوي ومعبر يركز على النمذجة والتفكير حول العلاقات بين الكيانات. إن طبيعته التصريحية، وقدراته التجريدية، والدعم المدمج للاستدلال والاستدلال تجعله مناسبًا بشكل خاص للمشكلات التي تتطلب حل المعرفة المعقدة والتلاعب والاستنتاج. إن الجمع بين البرمجة العلائقية مع النماذج الأخرى والتكامل مع الأنظمة الأساسية مثل AppMaster يضمن حلاً شاملاً ومتعدد الاستخدامات لمختلف متطلبات تطوير التطبيقات.