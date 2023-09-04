البرمجة المعيارية هي نموذج لتصميم البرمجيات يتم فيه فصل الوظائف الأساسية لتطبيق برمجي إلى وحدات أو مكونات متميزة ومنفصلة ويمكن التحكم فيها بسهولة. تركز كل وحدة على تحقيق غرض واحد واضح المعالم، وهي مصممة لتكون متماسكة للغاية وقابلة لإعادة الاستخدام ومقترنة بشكل غير محكم بوحدات أخرى. يسمح هذا النموذج للمطورين ببناء تطبيقات معقدة وواسعة النطاق من خلال إنشاء أجزاء صغيرة مستقلة يمكن صيانتها وتحديثها وتكاملها بسهولة مع الوحدات النمطية الأخرى.

يعتمد مفهوم البرمجة المعيارية على فكرة التجريد والتغليف. يشير التجريد إلى عملية تقسيم المشكلة المعقدة إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة. يشير التغليف إلى دمج البيانات والوظائف ذات الصلة في وحدة نمطية واحدة، وبالتالي إخفاء التعقيد وتفاصيل التنفيذ عن الوحدات الأخرى. يتمتع أسلوب البرمجة المعيارية بالعديد من الفوائد، بما في ذلك تحسين إمكانية صيانة التعليمات البرمجية، ومستويات أعلى من إعادة استخدام التعليمات البرمجية، وتسهيل تصحيح الأخطاء والاختبار، وزيادة إنتاجية المطورين.

في سياق نماذج البرمجة، تعود جذور البرمجة المعيارية إلى حركة البرمجة المنظمة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والتي دعت إلى اتباع أساليب أكثر انضباطًا وتنظيمًا لتصميم البرمجيات. بمرور الوقت، تبنت لغات البرمجة والمنهجيات والأدوات المختلفة مبادئ البرمجة المعيارية، بما في ذلك لغات البرمجة الشيئية مثل Java وC++ وPython وC#. تتضمن هذه اللغات والأدوات ميزات مثل مساحات الأسماء ومعدلات الوصول وآليات الاستيراد لتسهيل التصميم المعياري وفرض التغليف.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تجسد فوائد نموذج البرمجة المعيارية. من خلال تقديم واجهة مرئية لإنشاء نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات المستخدم، يمكّن AppMaster المطورين من إنشاء التطبيقات بسرعة باستخدام نهج معياري. عندما ينشر أحد المطورين تطبيقه، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر في Go (الواجهة الخلفية)، أو Vue3 (الويب)، أو Kotlin وJetpack Compose/ SwiftUI (الجوال) لكل وحدة، باستخدام التغليف بشكل فعال والسماح بالتكامل السهل للمكونات المختلفة.

علاوة على ذلك، يتيح AppMaster إنشاء وثائق آلية، بما في ذلك وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، لكل وحدة. وهذا يعزز بيئة تطوير موحدة ومنظمة تعمل على تبسيط عملية تحديث الوحدات وصيانتها مع تغير المتطلبات. ونتيجة لذلك، يصبح من الأسهل على المطورين التكيف بسرعة وإعادة إنشاء التطبيقات الكاملة دون تكبد ديون فنية أو المساس بالكفاءة.

يمكن رؤية مثال على البرمجة المعيارية أثناء العمل في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP). عادةً ما تكون أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) كبيرة ومعقدة، وتتكون من وحدات متعددة تتعامل مع العمليات التنظيمية المختلفة مثل التمويل والمبيعات والموارد البشرية وإدارة المخزون. من خلال اعتماد نموذج البرمجة المعيارية، يمكن صيانة هذه الأنظمة وتحديثها بسهولة، مع السماح بتبادل الوحدات الفردية أو تعديلها بأقل تأثير على النظام بأكمله.

في الأبحاث، لوحظ أن البرمجة المعيارية تؤدي إلى تحسين جودة البرامج وأداء التطبيقات. وجدت دراسة أجريت في عام 2020 حول تأثير البرمجة المعيارية على جودة البرمجيات أن التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام هذا النهج سجلت درجات أعلى من حيث قابلية الصيانة والكفاءة وقابلية النقل مقارنة بالتطبيقات غير المعيارية. يسلط هذا الدليل التجريبي الضوء على فعالية البرمجة المعيارية في تعزيز عمليات تطوير البرمجيات.

علاوة على ذلك، عند التخطيط لتطوير نظام برمجي، يواجه المطورون التحدي الحتمي المتمثل في تحقيق قابلية التوسع. وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 حول تأثير البرمجة المعيارية على قابلية تطوير أنظمة البرمجيات، يمكن أن يحقق هذا النهج فوائد كبيرة حيث تعمل الوحدات النمطية على تحسين القدرة على التكيف وقابلية تطوير أنظمة البرمجيات. وافترضت الدراسة نفسها أن البرمجة المعيارية تسخر إمكانية التطوير الموازي عبر وحدات مختلفة، وبالتالي تقليل وقت التطوير والتكلفة.

في الختام، البرمجة المعيارية هي نموذج تصميم برمجي مثبت وفعال يركز على تجريد التعليمات البرمجية وتغليفها في وحدات منفصلة ومتماسكة. تقدم العديد من المزايا مثل إمكانية الصيانة المحسنة وإمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية وقابلية التوسع، وتعد البرمجة المعيارية جزءًا لا يتجزأ من ممارسات وأدوات تطوير البرامج الحديثة مثل AppMaster. من خلال توفير أساليب فعالة لبناء تطبيقات متناغمة وفعالة وقابلة للتكيف، يظل نموذج البرمجة المعيارية حجر الزاوية في عالم هندسة البرمجيات.