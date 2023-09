Edge Computing is een gedistribueerd computerparadigma dat tot doel heeft berekeningen en gegevensopslag dichter bij de bronnen van gegevensgeneratie te brengen, vaak de "rand" van het netwerk genoemd. Deze aanpak optimaliseert de responstijden, vermindert de latentie, verbetert de bandbreedte-efficiëntie en biedt verbeterde gegevensbeveiliging. Door decentralisatie van computertaken mogelijk te maken, beheert Edge Computing efficiënt de toenemende hoeveelheden gegevens die worden gegenereerd door Internet of Things (IoT)-apparaten en andere moderne toepassingen. Bijgevolg ondersteunt het realtime gegevensverwerking en vermindert het de belasting van gecentraliseerde datacenters en cloudgebaseerde diensten, terwijl de kosten voor gegevensoverdracht worden geminimaliseerd.

In de context van Software Architecture & Patterns speelt Edge Computing een cruciale rol bij het ontwerpen en implementeren van schaalbare, performante en responsieve softwaresystemen. Dit omvat het integreren van microservices, serverloos computergebruik en gebeurtenisgestuurde architecturen die kunnen worden ingezet op edge-nodes en effectief kunnen communiceren met cloud- en centrumgebaseerde componenten. Door het gebruik van containerisatie kunnen ontwikkelaars hogere niveaus van schaalbaarheid en draagbaarheid voor hun applicaties bereiken. AppMaster, een krachtig platform no-code voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties, maakt bijvoorbeeld gebruik van de programmeertaal Go (golang) voor de gecompileerde staatloze backend-applicaties, wat een uitstekende schaalbaarheid demonstreert voor zakelijke toepassingen en gebruiksscenario's met hoge belasting.

Edge Computing biedt tal van voordelen die vooral relevant zijn voor softwaretoepassingen die een lage latentie, hoge beschikbaarheid en realtime gegevensverwerking vereisen. Enkele voorbeelden van dergelijke toepassingen zijn autonome voertuigen, slimme steden, industriële automatisering en augmented reality. In deze scenario's maakt het inzetten van computerresources aan de edge een snellere besluitvorming mogelijk en wordt de kans op catastrofale storingen, die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben, verkleind.

Volgens onderzoek van Allied Market Research zal de mondiale markt voor edge computing in 2025 naar verwachting een omvang van 16,55 miljard dollar bereiken, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 32,8% tussen 2018 en 2025. Deze substantiële groei in de Edge Computing-markt kan toegeschreven aan de proliferatie van IoT-apparaten, de toenemende behoefte aan effectieve gegevensverwerkingscentra en de toenemende acceptatie van datagestuurde besluitvormingsstrategieën in alle sectoren.

Een andere belangrijke factor die de acceptatie van Edge Computing stimuleert, is de toegenomen aandacht voor gegevensprivacy en -beveiliging. Door gegevens aan de rand te verwerken en op te slaan, kunnen organisaties hun gevoelige informatie beter controleren en de noodzaak verminderen om grote hoeveelheden gegevens over netwerken te verzenden, wat inherent beveiligingsrisico's met zich meebrengt. Edge Computing zorgt ook voor een verbeterde datatolerantie, aangezien gelokaliseerde services kunnen blijven functioneren in geval van netwerkstoringen.

Edge Computing kan worden geïntegreerd met andere opkomende technologieën, zoals 5G-netwerken, kunstmatige intelligentie en machinaal leren, om naadloze connectiviteit te bieden en meer geavanceerde gebruiksscenario's mogelijk te maken. Omdat 5G-netwerken een hogere snelheid en capaciteit bieden, faciliteren ze communicatie met lage latentie die essentieel is voor autonome voertuigen, slimme fabrieksoperaties en bedrijfskritische toepassingen. In combinatie met AI- en ML-technologieën kunnen edge-nodes worden uitgerust met geavanceerde analysemogelijkheden om gegevens in realtime te verwerken en analyseren, waardoor de algehele prestaties en het reactievermogen van het systeem verder worden verbeterd.

Het no-code platform van AppMaster kan organisaties van elke omvang helpen de ontwikkeling en implementatie van Edge Computing-compatibele applicaties in meerdere domeinen te versnellen. AppMaster kunnen klanten visueel aantrekkelijke en zeer functionele applicaties creëren zonder dat er uitgebreide kennis van coderen nodig is. Door uitvoerbare binaire bestanden en broncode te genereren, stelt AppMaster ontwikkelaars in staat applicaties op locatie te hosten, terwijl ze de volledige controle over hun gegevens en infrastructuur behouden.

Door het automatisch genereren van cruciale assets zoals server- endpoint en databaseschema-migratiescripts, zorgt AppMaster ervoor dat de gegenereerde applicaties up-to-date en geoptimaliseerd blijven naarmate de vereisten evolueren. Bovendien zorgt de nadruk die wordt gelegd op het elimineren van technische schulden door het opnieuw genereren van applicaties vanaf het begin ervoor dat softwaresystemen zeer onderhoudbaar en schaalbaar blijven, zelfs als er nieuwe functies, technologieën en optimalisaties worden geïntroduceerd.

Concluderend heeft Edge Computing een aanzienlijke impact op de softwarearchitectuur en -patronen, wat leidt tot het ontwerp en de implementatie van efficiënte, veilige en responsieve softwaresystemen. Door gedecentraliseerde berekeningen en gegevensbeheer mogelijk te maken, draagt ​​Edge Computing bij aan de optimalisatie van responstijden, bandbreedtegebruik en gegevensprivacy in verschillende toepassingen zoals IoT, slimme steden en autonome voertuigen. Met de toenemende adoptie van Edge Computing kunnen platforms als AppMaster organisaties helpen snel edge-enabled applicaties te ontwikkelen en te implementeren die voldoen aan de hedendaagse prestatie- en beveiligingsvereisten.