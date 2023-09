Computação de borda

Edge Computing é um paradigma de computação distribuída que visa aproximar a computação e o armazenamento de dados das fontes de geração de dados, muitas vezes referidas como a “borda” da rede. Essa abordagem otimiza os tempos de resposta, reduz a latência, melhora a eficiência da largura de banda e fornece maior segurança de dados. Ao permitir a descentralização das tarefas de computação, a Edge Computing gerencia com eficiência as quantidades crescentes de dados gerados pelos dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e outras aplicações modernas. Consequentemente, suporta processamento de dados em tempo real e reduz a carga em data centers centralizados e serviços baseados em nuvem, ao mesmo tempo que minimiza os custos de transferência de dados.

No contexto de Arquitetura e Padrões de Software, Edge Computing desempenha um papel crítico no projeto e implementação de sistemas de software escaláveis, de desempenho e responsivos. Isso inclui a incorporação de microsserviços, computação sem servidor e arquiteturas orientadas a eventos que podem ser implantadas em nós de borda e interagir efetivamente com componentes baseados em nuvem e centrais. Através do uso da conteinerização, os desenvolvedores podem alcançar níveis mais elevados de escalabilidade e portabilidade para seus aplicativos. Por exemplo, AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, emprega a linguagem de programação Go (golang) para seus aplicativos back-end sem estado compilados, o que demonstra excelente escalabilidade para casos de uso corporativos e de alta carga.

Edge Computing oferece inúmeros benefícios que são particularmente relevantes para aplicações de software que exigem baixa latência, alta disponibilidade e processamento de dados em tempo real. Alguns exemplos de tais aplicações incluem veículos autônomos, cidades inteligentes, automação industrial e realidade aumentada. Nestes cenários, a implantação de recursos computacionais na borda permite uma tomada de decisão mais rápida e reduz o potencial de falhas catastróficas que podem ter consequências significativas.

De acordo com pesquisa da Allied Market Research, o mercado global de edge computing deverá atingir US$ 16,55 bilhões até 2025, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 32,8% de 2018 a 2025. Este crescimento substancial no mercado de Edge Computing pode ser atribuído à proliferação de dispositivos IoT, à crescente necessidade de centros de processamento de dados eficazes e à crescente adoção de estratégias de tomada de decisão baseadas em dados em todos os setores.

Outro fator importante que impulsiona a adoção da Edge Computing é o maior foco na privacidade e segurança dos dados. Ao processar e armazenar dados no edge, as organizações podem controlar melhor as suas informações confidenciais e reduzir a necessidade de transmitir grandes volumes de dados através de redes, o que introduz inerentemente riscos de segurança. Edge Computing também proporciona maior resiliência de dados, uma vez que serviços localizados podem continuar a operar em caso de interrupções na rede.

A Edge Computing pode ser integrada com outras tecnologias emergentes, como redes 5G, inteligência artificial e aprendizagem automática, para fornecer conectividade contínua e permitir casos de utilização mais sofisticados. À medida que as redes 5G oferecem maior velocidade e capacidade, facilitam a comunicação de baixa latência, essencial para veículos autónomos, operações de fábrica inteligentes e aplicações de missão crítica. Quando combinados com tecnologias de IA e ML, os nós de borda podem ser equipados com recursos analíticos avançados para processar e analisar dados em tempo real, melhorando ainda mais o desempenho geral e a capacidade de resposta do sistema.

A plataforma no-code da AppMaster pode ajudar organizações de todos os tamanhos a acelerar o desenvolvimento e a implantação de aplicativos habilitados para Edge Computing em vários domínios. AppMaster permite que os clientes criem aplicativos visualmente atraentes e altamente funcionais sem a necessidade de amplo conhecimento de codificação. Ao gerar arquivos binários executáveis ​​e código-fonte, AppMaster permite que os desenvolvedores hospedem aplicativos no local, mantendo controle total sobre seus dados e infraestrutura.

Através da geração automática de ativos cruciais, como documentação endpoint de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, AppMaster garante que os aplicativos gerados permaneçam atualizados e otimizados à medida que os requisitos evoluem. Além disso, a sua ênfase na eliminação da dívida técnica através da regeneração de aplicações a partir do zero garante que os sistemas de software permanecem altamente sustentáveis ​​e escaláveis, mesmo quando novas funcionalidades, tecnologias e otimizações são introduzidas.

Concluindo, Edge Computing tem um impacto significativo na Arquitetura e Padrões de Software, levando ao design e implementação de sistemas de software eficientes, seguros e responsivos. Ao permitir a computação descentralizada e o gerenciamento de dados, a Edge Computing contribui para a otimização dos tempos de resposta, utilização da largura de banda e privacidade de dados em diversas aplicações, como IoT, cidades inteligentes e veículos autônomos. Com a crescente adoção da Edge Computing, plataformas como AppMaster podem ajudar as organizações a desenvolver e implantar rapidamente aplicativos habilitados para borda que atendam aos requisitos modernos de desempenho e segurança.