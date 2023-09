L'Edge Computing è un paradigma di calcolo distribuito che mira ad avvicinare il calcolo e l'archiviazione dei dati alle fonti di generazione dei dati, spesso definite "edge" della rete. Questo approccio ottimizza i tempi di risposta, riduce la latenza, migliora l'efficienza della larghezza di banda e fornisce una maggiore sicurezza dei dati. Consentendo la decentralizzazione delle attività informatiche, l'Edge Computing gestisce in modo efficiente la crescente quantità di dati generati dai dispositivi Internet of Things (IoT) e da altre applicazioni moderne. Di conseguenza, supporta l'elaborazione dei dati in tempo reale e riduce il carico sui data center centralizzati e sui servizi basati su cloud, riducendo al minimo i costi di trasferimento dei dati.

Nel contesto dell'architettura e dei modelli software, l'Edge Computing svolge un ruolo fondamentale nella progettazione e implementazione di sistemi software scalabili, performanti e reattivi. Ciò include l’integrazione di microservizi, elaborazione serverless e architetture guidate dagli eventi che possono essere implementati su nodi periferici e interagire in modo efficace con componenti cloud e basati su centri. Attraverso l'uso della containerizzazione, gli sviluppatori possono raggiungere livelli più elevati di scalabilità e portabilità per le loro applicazioni. Ad esempio, AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, utilizza il linguaggio di programmazione Go (golang) per le sue applicazioni backend stateless compilate, che dimostra un'eccellente scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico.

L'Edge Computing offre numerosi vantaggi particolarmente rilevanti per le applicazioni software che richiedono bassa latenza, elevata disponibilità ed elaborazione dei dati in tempo reale. Alcuni esempi di tali applicazioni includono veicoli autonomi, città intelligenti, automazione industriale e realtà aumentata. In questi scenari, l’implementazione delle risorse di elaborazione all’edge consente un processo decisionale più rapido e riduce il rischio di guasti catastrofici che potrebbero avere conseguenze significative.

Secondo una ricerca condotta da Allied Market Research, si prevede che il mercato globale dell’edge computing raggiungerà i 16,55 miliardi di dollari entro il 2025, crescendo a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 32,8% dal 2018 al 2025. Questa crescita sostanziale nel mercato dell’edge computing può essere spiegata. attribuito alla proliferazione di dispositivi IoT, alla crescente necessità di centri di elaborazione dati efficaci e alla crescente adozione di strategie decisionali basate sui dati in tutti i settori.

Un altro fattore chiave che guida l’adozione dell’Edge Computing è la maggiore attenzione alla privacy e alla sicurezza dei dati. Elaborando e archiviando i dati all’edge, le organizzazioni possono controllare meglio le proprie informazioni sensibili e ridurre la necessità di trasmettere grandi volumi di dati attraverso le reti, il che introduce intrinsecamente rischi per la sicurezza. L'Edge Computing fornisce inoltre una migliore resilienza dei dati, dato che i servizi localizzati possono continuare a funzionare in caso di interruzioni della rete.

L’Edge Computing può essere integrato con altre tecnologie emergenti, come le reti 5G, l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, per fornire connettività senza soluzione di continuità e consentire casi d’uso più sofisticati. Poiché le reti 5G offrono maggiore velocità e capacità, facilitano la comunicazione a bassa latenza che è essenziale per i veicoli autonomi, le operazioni di fabbrica intelligente e le applicazioni mission-critical. Se combinati con le tecnologie AI e ML, i nodi edge possono essere dotati di funzionalità di analisi avanzate per elaborare e analizzare i dati in tempo reale, migliorando ulteriormente le prestazioni complessive e la reattività del sistema.

La piattaforma no-code di AppMaster può aiutare le organizzazioni di tutte le dimensioni ad accelerare lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni abilitate all'Edge Computing su più domini. AppMaster consente ai clienti di creare applicazioni visivamente accattivanti e altamente funzionali senza la necessità di una conoscenza approfondita della codifica. Generando file binari eseguibili e codice sorgente, AppMaster consente agli sviluppatori di ospitare applicazioni in locale mantenendo il controllo completo sui propri dati e sulla propria infrastruttura.

Attraverso la generazione automatica di risorse cruciali come la documentazione endpoint del server e gli script di migrazione dello schema del database, AppMaster garantisce che le applicazioni generate rimangano aggiornate e ottimizzate man mano che i requisiti evolvono. Inoltre, l’enfasi posta sull’eliminazione del debito tecnico attraverso la rigenerazione delle applicazioni da zero garantisce che i sistemi software rimangano altamente manutenibili e scalabili anche quando vengono introdotte nuove funzionalità, tecnologie e ottimizzazioni.

In conclusione, l’Edge Computing ha un impatto significativo sull’architettura e sui modelli software, portando alla progettazione e all’implementazione di sistemi software efficienti, sicuri e reattivi. Abilitando il calcolo e la gestione dei dati decentralizzati, l'Edge Computing contribuisce all'ottimizzazione dei tempi di risposta, dell'utilizzo della larghezza di banda e della privacy dei dati in varie applicazioni come IoT, città intelligenti e veicoli autonomi. Con la crescente adozione dell’Edge Computing, piattaforme come AppMaster possono aiutare le organizzazioni a sviluppare e distribuire rapidamente applicazioni abilitate all’edge che soddisfano i moderni requisiti di prestazioni e sicurezza.