البنية المبنية على الأحداث

الهندسة المعمارية المبنية على الأحداث (EDA) هي نمط معماري برمجي يركز على تدفق الأحداث أو الرسائل أو الإشارات بين المكونات المتفاعلة المختلفة. وهو يعتمد على مبادئ الاقتران غير المتزامن والاتصال غير المتزامن، مما يتيح مستويات عالية من قابلية التوسع والمرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات. يساعد EDA الأنظمة على التفاعل مع الأحداث أو التغييرات في الحالة في الوقت الفعلي، وإدارة الأنظمة الموزعة بشكل فعال، والالتزام بمبادئ التصميم المعيارية والقابلة للتوسيع.

في البنية المستندة إلى الحدث، تتكون المكونات الأساسية من منتجي الأحداث ومستهلكي الأحداث وقناة الأحداث. يتحمل منتجو الأحداث مسؤولية إنشاء الأحداث المصدرية وإرسالها إلى قناة الحدث. تعمل قناة الحدث كوسيط، حيث تقوم بتوجيه الأحداث من المنتجين إلى المستهلكين، بناءً على اشتراكهم أو اهتماماتهم. يتلقى مستهلكو الأحداث الأحداث ويعالجونها، مما قد يؤدي إلى إثارة أحداث أو إجراءات إضافية استجابةً لذلك.

أصبح EDA نمطًا شائعًا بشكل متزايد في تطوير البرمجيات الحديثة نظرًا لقدرته على التعامل مع الأنظمة المعقدة والموزعة. مع ظهور إنترنت الأشياء (IoT)، ومعالجة البيانات الضخمة، والتطبيقات السحابية الأصلية، اكتسبت البنى المبنية على الأحداث اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. وفقًا للأسواق والأسواق، من المتوقع أن ينمو سوق الهندسة المعمارية العالمية القائمة على الأحداث من 25.0 مليار دولار في عام 2020 إلى 42.0 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 10.9٪ خلال الفترة المتوقعة.

هناك العديد من الفوائد المرتبطة بالبنى المبنية على الأحداث، بما في ذلك:

قابلية التوسع: يسمح الاتصال غير المتزامن والاقتران السائب بإضافة المكونات أو إزالتها دون التأثير على النظام ككل. وهذا يمكّن النظام من التوسع أو التخفيض استجابةً لأعباء العمل أو المتطلبات المتغيرة.

يسمح الاتصال غير المتزامن والاقتران السائب بإضافة المكونات أو إزالتها دون التأثير على النظام ككل. وهذا يمكّن النظام من التوسع أو التخفيض استجابةً لأعباء العمل أو المتطلبات المتغيرة. المرونة: تعمل EDA على تعزيز التسامح مع الأخطاء، حيث يمكن أن تفشل المكونات الفردية دون التسبب في حالات فشل متتالية في النظام بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأنظمة المستندة إلى الأحداث التعافي تلقائيًا من حالات الفشل عن طريق إعادة معالجة الأحداث بمجرد حل المشكلة.

تعمل EDA على تعزيز التسامح مع الأخطاء، حيث يمكن أن تفشل المكونات الفردية دون التسبب في حالات فشل متتالية في النظام بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأنظمة المستندة إلى الأحداث التعافي تلقائيًا من حالات الفشل عن طريق إعادة معالجة الأحداث بمجرد حل المشكلة. القابلية للتوسعة: تتيح الطبيعة المعيارية لـ EDA إمكانية تحديث المكونات أو استبدالها أو توسيعها دون الحاجة إلى إعادة صياغة كبيرة أو المخاطرة بالنظام بأكمله. وهذا يشجع على تطوير برامج قابلة للصيانة وقابلة للتكيف.

تتيح الطبيعة المعيارية لـ EDA إمكانية تحديث المكونات أو استبدالها أو توسيعها دون الحاجة إلى إعادة صياغة كبيرة أو المخاطرة بالنظام بأكمله. وهذا يشجع على تطوير برامج قابلة للصيانة وقابلة للتكيف. الاستجابة في الوقت الفعلي: يمكن للأنظمة القائمة على الأحداث التفاعل مع الأحداث فور حدوثها، مما يتيح التنفيذ الفوري لمنطق الأعمال وتعزيز تجربة المستخدم.

أحد الأمثلة الواقعية للبنية القائمة على الأحداث هو مجال التجارة الإلكترونية. عندما يرسل العميل طلبًا، يتم إنشاء حدث وإرساله إلى قناة الحدث. قد يهتم العديد من مستهلكي الأحداث المختلفة بهذا الحدث، مثل أنظمة إدارة المخزون، وأنظمة الشحن، وأنظمة إدارة علاقات العملاء. يقوم كل مستهلك بمعالجة الحدث بشكل مستقل، وتحديث الأنظمة الخاصة به دون أي تنسيق مباشر بينهما. يسمح هذا النهج لنظام التجارة الإلكترونية بالتعامل بفعالية مع أحمال حركة المرور العالية والتكيف مع التغييرات في منطق العمل أو متطلباته.

تعد منصة AppMaster no-code بيئة مثالية لبناء التطبيقات المستندة إلى الأحداث. تتيح أدوات التصميم المرئي الخاصة به للمطورين إنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال endpoints برمجة التطبيقات (API) التي تتوافق مع متطلبات البنية القائمة على الأحداث. يتم إنشاء التطبيقات الخلفية باستخدام لغة البرمجة Go، المعروفة بميزات التزامن القوية وقابلية التوسع، مما يجعلها مناسبة تمامًا لبناء الأنظمة الموزعة. تستخدم تطبيقات الويب إطار عمل Vue3 مع TypeScript، وتستفيد تطبيقات الهاتف المحمول من أطر العمل التي يحركها الخادم مع Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. يقلل النهج الذي يعتمد على الخادم في النظام الأساسي من الحاجة إلى عمليات الإرسال المتكررة لمتجر التطبيقات مع تمكين التحديثات في الوقت الفعلي لواجهة مستخدم التطبيق ومنطق الأعمال.

باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين تبسيط عملية إنشاء تطبيقات قائمة على الأحداث قابلة للتطوير ومرنة وسريعة الاستجابة وتتوافق مع اتجاهات تطوير البرامج الحديثة. من خلال إنشاء التعليمات البرمجية والبرامج النصية والوثائق تلقائيًا، يضمن AppMaster أن المطورين لديهم الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقاتهم واختبارها ونشرها، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم للتسويق والديون الفنية. يوفر AppMaster دعمًا شاملاً لتطوير التطبيقات الشاملة، بدءًا من أنظمة الواجهة الخلفية وحتى تطبيقات الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول، مما يجعله أداة قوية لكل من المطورين والمؤسسات على حدٍ سواء.