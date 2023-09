Edge Computing ist ein verteiltes Computerparadigma, das darauf abzielt, Berechnungen und Datenspeicherung näher an die Quellen der Datengenerierung zu bringen, die oft als „Rand“ des Netzwerks bezeichnet werden. Dieser Ansatz optimiert die Reaktionszeiten, reduziert die Latenz, verbessert die Bandbreiteneffizienz und sorgt für eine verbesserte Datensicherheit. Durch die Dezentralisierung von Rechenaufgaben verwaltet Edge Computing effizient die wachsenden Datenmengen, die von IoT-Geräten (Internet of Things) und anderen modernen Anwendungen generiert werden. Folglich unterstützt es die Datenverarbeitung in Echtzeit und reduziert die Belastung zentraler Rechenzentren und Cloud-basierter Dienste bei gleichzeitiger Minimierung der Datenübertragungskosten.

Im Kontext von Softwarearchitektur und -mustern spielt Edge Computing eine entscheidende Rolle beim Entwurf und der Implementierung skalierbarer, leistungsfähiger und reaktionsfähiger Softwaresysteme. Dazu gehört die Integration von Microservices, serverlosem Computing und ereignisgesteuerten Architekturen, die über Edge-Knoten hinweg bereitgestellt werden können und effektiv mit Cloud- und Center-basierten Komponenten interagieren. Durch den Einsatz von Containerisierung können Entwickler ein höheres Maß an Skalierbarkeit und Portabilität für ihre Anwendungen erreichen. AppMaster beispielsweise, eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, verwendet für seine kompilierten zustandslosen Backend-Anwendungen die Programmiersprache Go (Golang), die eine hervorragende Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle aufweist.

Edge Computing bietet zahlreiche Vorteile, die besonders für Softwareanwendungen relevant sind, die geringe Latenz, hohe Verfügbarkeit und Datenverarbeitung in Echtzeit erfordern. Einige Beispiele für solche Anwendungen sind autonome Fahrzeuge, Smart Cities, industrielle Automatisierung und Augmented Reality. In diesen Szenarien ermöglicht der Einsatz von Rechenressourcen am Edge eine schnellere Entscheidungsfindung und verringert das Potenzial für katastrophale Ausfälle, die erhebliche Folgen haben könnten.

Laut einer Studie von Allied Market Research wird der globale Edge-Computing-Markt bis 2025 voraussichtlich 16,55 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2018 bis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 32,8 % wachsen. Dieses erhebliche Wachstum des Edge-Computing-Marktes kann sein Dies ist auf die Verbreitung von IoT-Geräten, den steigenden Bedarf an effektiven Rechenzentren und die zunehmende Einführung datengesteuerter Entscheidungsstrategien in allen Branchen zurückzuführen.

Ein weiterer Schlüsselfaktor für die Einführung von Edge Computing ist der verstärkte Fokus auf Datenschutz und Sicherheit. Durch die Verarbeitung und Speicherung von Daten am Netzwerkrand können Unternehmen ihre sensiblen Informationen besser kontrollieren und die Notwendigkeit verringern, große Datenmengen über Netzwerke zu übertragen, was zwangsläufig Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Edge Computing sorgt außerdem für eine verbesserte Datenresilienz, da lokalisierte Dienste auch bei Netzwerkausfällen weiter betrieben werden können.

Edge Computing kann mit anderen neuen Technologien wie 5G-Netzwerken, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen integriert werden, um nahtlose Konnektivität bereitzustellen und anspruchsvollere Anwendungsfälle zu ermöglichen. Da 5G-Netze eine höhere Geschwindigkeit und Kapazität bieten, ermöglichen sie eine Kommunikation mit geringer Latenz, die für autonome Fahrzeuge, den Betrieb intelligenter Fabriken und geschäftskritische Anwendungen unerlässlich ist. In Kombination mit KI- und ML-Technologien können Edge-Knoten mit erweiterten Analysefunktionen ausgestattet werden, um Daten in Echtzeit zu verarbeiten und zu analysieren und so die Gesamtleistung und Reaktionsfähigkeit des Systems weiter zu verbessern.

Die no-code Plattform von AppMaster kann Unternehmen jeder Größe dabei helfen, die Entwicklung und Bereitstellung von Edge-Computing-fähigen Anwendungen über mehrere Domänen hinweg zu beschleunigen. AppMaster können Kunden optisch ansprechende und hochfunktionale Anwendungen erstellen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind. Durch die Generierung ausführbarer Binärdateien und Quellcode ermöglicht AppMaster Entwicklern, Anwendungen vor Ort zu hosten und dabei die vollständige Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur zu behalten.

Durch die automatische Generierung wichtiger Assets wie Server endpoint und Datenbankschema-Migrationsskripts stellt AppMaster sicher, dass die generierten Anwendungen auf dem neuesten Stand und optimiert bleiben, wenn sich die Anforderungen ändern. Darüber hinaus stellt der Schwerpunkt auf der Beseitigung technischer Schulden durch die völlige Neugenerierung von Anwendungen sicher, dass Softwaresysteme auch bei der Einführung neuer Funktionen, Technologien und Optimierungen äußerst wartbar und skalierbar bleiben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Edge Computing einen erheblichen Einfluss auf Softwarearchitektur und -muster hat und zum Entwurf und zur Implementierung effizienter, sicherer und reaktionsfähiger Softwaresysteme führt. Durch die Ermöglichung einer dezentralen Berechnung und Datenverwaltung trägt Edge Computing zur Optimierung von Reaktionszeiten, Bandbreitennutzung und Datenschutz in verschiedenen Anwendungen wie IoT, Smart Cities und autonomen Fahrzeugen bei. Mit der zunehmenden Verbreitung von Edge Computing können Plattformen wie AppMaster Unternehmen dabei helfen, schnell Edge-fähige Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen, die den modernen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen entsprechen.