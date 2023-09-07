التصميم المبني على المجال (DDD)

التصميم المعتمد على المجال (DDD) هو أسلوب معماري وتصميم برمجي يؤكد على أهمية النمذجة الدقيقة لمجال مشكلة النظام والتعبير عن المفاهيم والقواعد الأساسية لهذا المجال من خلال لغة مجازية صريحة. الغرض من DDD هو تبسيط عملية التطوير وتقليل التعقيد وتحسين قابلية صيانة التطبيق وقابلية التوسع بشكل عام من خلال التركيز على مجال العالم الحقيقي والتعقيدات المتأصلة فيه. ويتم تحقيق ذلك من خلال مبادئ التصميم الاستراتيجي والأنماط التكتيكية وأفضل الممارسات التي تهدف إلى مواءمة تنفيذ البرامج مع متطلبات العمل وتعزيز فهم المجال وتعزيز التواصل الفعال بين أصحاب المصلحة.

في سياق هندسة البرمجيات، تختلف لغات الترميز وأطر العمل والأساليب Datasetseldorfoldingpatternsodashsolutionse.teleco، وتوفر DDD نهجًا منظمًا وشاملاً لتصميم واختبار وتنفيذ الحلول البرمجية التي تعكس وتدعم مجال الأعمال وقواعده وعملياته. كنمط معماري، يعزز DDD التعاون بين خبراء المجال ومطوري البرامج، مما يمكّنهم من العمل معًا لإنشاء لغة مشتركة وواسعة الانتشار يمكنها تسهيل النقل الفعال للمعرفة، وتقليل الغموض وعدم الاتساق في المتطلبات، وتحسين جودة البرامج وقابلية صيانتها.

يتكون DDD من ثلاثة مكونات مهمة: التصميم الاستراتيجي، والأنماط التكتيكية، والتقنيات الداعمة. يركز التصميم الاستراتيجي على تحديد وتعريف وتنظيم المفاهيم والعلاقات الهامة لمجال المشكلة في نطاقات فرعية محددة جيدًا وسياقات محددة. تعمل هذه النطاقات الفرعية والسياقات المحدودة كأساس لتنفيذ الحل البرمجي من خلال تقسيم المشكلات المعقدة واسعة النطاق إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة. أحد الجوانب الحاسمة للتصميم الاستراتيجي هو إنشاء خريطة سياقية تحدد العلاقات بين السياقات والمجالات الفرعية المختلفة، مما يوفر رؤية عالية المستوى للترابط بين مكونات النظام.

من ناحية أخرى، تركز الأنماط التكتيكية على تنفيذ النطاقات الفرعية المحددة باستخدام أنماط تصميم مختلفة، مثل الكيانات وكائنات القيمة والمجاميع وأحداث المجال. الكيانات هي كائنات مجال ذات هوية فريدة واستمرارية، وكائنات القيمة هي كائنات مجال غير قابلة للتغيير بدون هوية مميزة، والمجاميع عبارة عن مجموعات من كائنات المجال التي يتم التعامل معها كوحدة واحدة، وتمثل أحداث المجال أحداثًا جديرة بالملاحظة داخل المجال. بالإضافة إلى ذلك، توصي DDD باستخدام خدمات المجال والمستودعات المستندة إلى المجال والمصانع لتسهيل التفاعلات بين كائنات المجال وإدارة دورات حياتها.

تشمل التقنيات الداعمة ممارسات التصميم والتنفيذ التي تعمل على تحسين جودة حل DDD وقابلية صيانته وتطويره. تتضمن أمثلة هذه التقنيات سرد قصص المجال، وعاصفة الأحداث، والمواصفات بالقدوة، مما يسهل التعاون والتواصل بين أصحاب المصلحة ويضمن الفهم المشترك للمجال. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد لغات النمذجة الخاصة بالمجال والمواصفات القابلة للتنفيذ في التقاط معرفة المجال وإنشاء وثائق حية للنظام الذي يتطور مع المجال نفسه.

في سياق منصة AppMaster no-code ، يمكن تطبيق مبادئ وممارسات التصميم المعتمد على المجال بشكل فعال لضمان توافق تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول التي تم إنشاؤها مع متطلبات العمل ومعرفة مجال الخبراء. من خلال إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال ومكونات واجهة المستخدم بشكل مرئي، يمكن للمطورين التركيز على التعبير عن المفاهيم والقواعد الأساسية للمجال، وتعزيز التواصل الفعال مع خبراء المجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن قابلية التوسع وقابلية الصيانة للتطبيقات التي تم إنشاؤها تمكن الشركات من التكيف بسرعة مع متطلبات المجال المتطورة، مما يخفف من الديون التقنية المحتملة.

تشمل الأمثلة الواقعية لتطبيقات DDD الناجحة الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمزيد. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد التصميم المعتمد على المجال في تصميم نظام معقد لمعالجة المعاملات المالية، حيث يجب تصميم وتنفيذ قواعد العمل الدقيقة وتعقيد المجال بدقة. في التجارة الإلكترونية، يمكن للتصميم المعتمد على المجال أن يسهل تحلل نظام واسع النطاق إلى نطاقات فرعية أصغر ومتماسكة وسياقات محدودة، مثل إدارة المخزون، ومعالجة الطلبات، وإدارة العملاء، مما يسمح بتنظيم وصيانة أفضل.

باختصار، يعد التصميم المعتمد على المجال نهجًا قويًا وشاملاً لهندسة البرمجيات التي تؤكد على أهمية النمذجة الدقيقة وتنفيذ مجال المشكلة لتحقيق البساطة وقابلية الصيانة وقابلية التوسع. ومن خلال الاستفادة من مبادئ التصميم الاستراتيجي والأنماط التكتيكية والتقنيات الداعمة، يمكّن DDD المطورين وخبراء المجال من التعاون بفعالية وإنشاء حلول برمجية تعكس مجال الأعمال بدقة، وتلبي احتياجاته ومتطلباته. علاوة على ذلك، يمكن تطبيق مبادئ التصميم المبني على المجال في سياقات مختلفة، مثل منصة AppMaster no-code ، لضمان توافق التطبيقات التي تم إنشاؤها مع معرفة المجال ومتطلبات العمل، وتقليل الديون الفنية وتعزيز قابلية التوسع الشاملة وقابلية الصيانة.