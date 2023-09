Przetwarzanie brzegowe

Edge Computing to paradygmat przetwarzania rozproszonego, którego celem jest przybliżenie obliczeń i przechowywania danych do źródeł generowania danych, często nazywanych „brzegiem” sieci. Takie podejście optymalizuje czas reakcji, zmniejsza opóźnienia, poprawia efektywność przepustowości i zapewnia większe bezpieczeństwo danych. Umożliwiając decentralizację zadań obliczeniowych, Edge Computing skutecznie zarządza rosnącą ilością danych generowanych przez urządzenia Internetu Rzeczy (IoT) i inne nowoczesne aplikacje. W rezultacie wspiera przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i zmniejsza obciążenie scentralizowanych centrów danych i usług opartych na chmurze, minimalizując jednocześnie koszty przesyłania danych.

W kontekście architektury i wzorców oprogramowania Edge Computing odgrywa kluczową rolę w projektowaniu i wdrażaniu skalowalnych, wydajnych i responsywnych systemów oprogramowania. Obejmuje to mikrousługi, przetwarzanie bezserwerowe i architektury sterowane zdarzeniami, które można wdrożyć w węzłach brzegowych i skutecznie współdziałać z komponentami opartymi na chmurze i centrach. Dzięki konteneryzacji programiści mogą osiągnąć wyższy poziom skalowalności i przenośności swoich aplikacji. Na przykład AppMaster, potężna platforma no-code, do tworzenia aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych, wykorzystuje język programowania Go (golang) do swoich skompilowanych bezstanowych aplikacji zaplecza, co wykazuje doskonałą skalowalność w zastosowaniach korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia.

Edge Computing oferuje wiele korzyści, które są szczególnie istotne w przypadku aplikacji wymagających małych opóźnień, wysokiej dostępności i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Przykładami takich zastosowań są pojazdy autonomiczne, inteligentne miasta, automatyka przemysłowa i rzeczywistość rozszerzona. W tych scenariuszach wdrożenie zasobów obliczeniowych na brzegu umożliwia szybsze podejmowanie decyzji i zmniejsza ryzyko katastrofalnych awarii, które mogłyby mieć poważne konsekwencje.

Według badań przeprowadzonych przez Allied Market Research oczekuje się, że do 2025 r. światowy rynek przetwarzania brzegowego osiągnie wartość 16,55 miliarda dolarów, co oznacza wzrost w latach 2018–2025 przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 32,8%. Ten znaczny wzrost rynku przetwarzania brzegowego można przypisuje się rozprzestrzenianiu się urządzeń IoT, rosnącemu zapotrzebowaniu na skuteczne centra przetwarzania danych oraz rosnącemu przyjęciu strategii podejmowania decyzji opartych na danych w różnych branżach.

Kolejnym kluczowym czynnikiem wpływającym na przyjęcie rozwiązań Edge Computing jest większy nacisk na prywatność i bezpieczeństwo danych. Przetwarzając i przechowując dane na brzegu sieci, organizacje mogą lepiej kontrolować swoje wrażliwe informacje i zmniejszyć potrzebę przesyłania dużych ilości danych w sieciach, co nieodłącznie stwarza ryzyko bezpieczeństwa. Edge Computing zapewnia również większą odporność danych, ponieważ zlokalizowane usługi mogą nadal działać w przypadku awarii sieci.

Przetwarzanie brzegowe można zintegrować z innymi pojawiającymi się technologiami, takimi jak sieci 5G, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, aby zapewnić bezproblemową łączność i umożliwić bardziej wyrafinowane zastosowania. Ponieważ sieci 5G oferują większą prędkość i pojemność, ułatwiają komunikację o niskim opóźnieniu, która jest niezbędna w pojazdach autonomicznych, inteligentnych operacjach fabrycznych i zastosowaniach o znaczeniu krytycznym. W połączeniu z technologiami AI i ML węzły brzegowe można wyposażyć w zaawansowane funkcje analityczne umożliwiające przetwarzanie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym, co dodatkowo zwiększa ogólną wydajność i responsywność systemu.

Platforma AppMaster no-code może pomóc organizacjom dowolnej wielkości przyspieszyć rozwój i wdrażanie aplikacji obsługujących przetwarzanie brzegowe w wielu domenach. AppMaster umożliwia klientom tworzenie atrakcyjnych wizualnie i wysoce funkcjonalnych aplikacji bez konieczności posiadania rozległej wiedzy na temat kodowania. Generując wykonywalne pliki binarne i kod źródłowy, AppMaster umożliwia programistom hostowanie aplikacji lokalnie, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad ich danymi i infrastrukturą.

Dzięki automatycznemu generowaniu kluczowych zasobów, takich jak dokumentacja endpoint serwera i skrypty migracji schematu bazy danych, AppMaster gwarantuje, że wygenerowane aplikacje pozostaną aktualne i zoptymalizowane w miarę ewolucji wymagań. Co więcej, nacisk na eliminację długu technicznego poprzez regenerację aplikacji od zera gwarantuje, że systemy oprogramowania pozostaną łatwe w utrzymaniu i skalowalne, nawet po wprowadzeniu nowych funkcji, technologii i optymalizacji.

Podsumowując, Edge Computing ma znaczący wpływ na architekturę i wzorce oprogramowania, prowadząc do projektowania i wdrażania wydajnych, bezpiecznych i responsywnych systemów oprogramowania. Umożliwiając zdecentralizowane obliczenia i zarządzanie danymi, Edge Computing przyczynia się do optymalizacji czasów reakcji, wykorzystania przepustowości i prywatności danych w różnych zastosowaniach, takich jak IoT, inteligentne miasta i pojazdy autonomiczne. Wraz z rosnącą popularnością przetwarzania brzegowego platformy takie jak AppMaster mogą pomóc organizacjom w szybkim opracowywaniu i wdrażaniu aplikacji obsługujących brzegi, które spełniają współczesne wymagania dotyczące wydajności i bezpieczeństwa.