البنية التحتية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة كخدمة (IaaS)

تعد البنية التحتية Low-code كخدمة (IaaS) حلاً حديثًا يتيح للمؤسسات إنشاء تطبيقات البرامج ونشرها وإدارتها بطريقة أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة من خلال استخدام واجهات مرئية drag-and-drop والمكونات المعدة مسبقًا. على عكس نماذج تطوير البرمجيات التقليدية التي تتطلب خبرة واسعة في البرمجة والتشفير، تعمل منصات IaaS ذات التعليمات low-code على تمكين المطورين وغير المطورين على حد سواء من إنشاء التطبيقات بسرعة دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة.

وفقًا لأبحاث السوق الحديثة، من المتوقع أن ينمو حجم السوق العالمي لمنصة تطوير low-code من 13.2 مليار دولار في عام 2020 إلى 45.5 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 28.1%. يعد الطلب المتزايد على الحلول البرمجية وانتشار التحول الرقمي من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق IaaS low-code.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لـ IaaS ذات low-code في تكامل البنى التحتية للتطوير والنشر، مما يبسط عملية إدارة دورة حياة التطبيق بأكملها. بدءًا من التصميم والاختبار وحتى النشر والصيانة، تعمل الأنظمة الأساسية low-code على تبسيط العمليات وتقليل التأخير. ويساهم ذلك في تقليل وقت طرح التطبيقات البرمجية في السوق، مما يسمح للمؤسسات بالاستجابة بسرعة لمتطلبات العمل المتطورة واحتياجات العملاء.

يعد AppMaster مثالًا رئيسيًا لمنصة IaaS low-code التي تتيح تطوير التطبيقات بكفاءة. فهو يوفر حلاً شاملاً no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، ولا يدعم عملية نمذجة التطبيقات المرئية فحسب، بل يدعم أيضًا أتمتة المهام مثل إنشاء التعليمات البرمجية وتجميعها واختبارها ونشرها على السحابة .

باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتحديد منطق الأعمال من خلال العمليات التجارية، وإعداد endpoints REST API وWebSocket للتطبيقات الخلفية. تتوفر واجهات السحب والإفلات لتصميم واجهات مستخدم الويب والهواتف المحمولة، بينما يمكن تعريف منطق الأعمال للمكونات الفردية باستخدام مصممي Web وMobile BP. بالإضافة إلى ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات باستخدام لغات البرمجة وأطر العمل الشائعة مثل Go for backend وVue3 للويب وKotlin/ Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS، مما يضمن أن تكون التطبيقات الناتجة حديثة وقابلة للتطوير وذات أداء عالي.

هناك ميزة أخرى ملحوظة لمنصات IaaS low-code وهي المرونة وقابلية التوسعة التي توفرها. بفضل البنية المفتوحة التي تتكامل مع العديد من خدمات الجهات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات، تضمن حلول IaaS low-code التوافق وقابلية التشغيل البيني السلس مع التقنيات الحالية. على سبيل المثال، يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن أساسي للبيانات، مما يوضح أيضًا تعدد استخدامات الأنظمة الأساسية low-code.

علاوة على ذلك، تعمل البنية التحتية كخدمة ذات low-code على تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في عملية تطوير التطبيقات. ومن خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من المشاركة في مراحل التصميم والتطوير، تعمل هذه المنصات على تعزيز التواصل والتفاهم بشكل أفضل بين خبراء الأعمال ومطوري البرامج. يؤدي هذا في النهاية إلى تطبيقات تتوافق بشكل أفضل مع أهداف ومتطلبات العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع منصات IaaS low-code بالقدرة على تقليل التكاليف المرتبطة بتطوير البرمجيات بشكل كبير. مع اعتماد المؤسسات بشكل متزايد لحلول low-code ، يمكنها تقليل الحاجة إلى توظيف مواهب برمجة باهظة الثمن وخفض تكاليف الصيانة. علاوة على ذلك، يضمن نهج AppMaster للتخلص من الديون الفنية من خلال التجديد المستمر للتطبيقات من الصفر أن يظل البرنامج محدثًا وغنيًا بالميزات وخاليًا من المشكلات المحتملة الناشئة عن التعليمات البرمجية القديمة.

توفر منصات IaaS Low-code مثل AppMaster أيضًا ميزات قيمة لإدارة التطبيقات، مثل إنشاء الوثائق تلقائيًا، والبرامج النصية لترحيل قاعدة البيانات، ومواصفات واجهة برمجة التطبيقات (API). ويضمن ذلك توفر الموارد اللازمة للمطورين وأعضاء الفريق الآخرين طوال دورة حياة التطبيق، مما يعزز الكفاءة ويضمن نجاح المشروع.

في الختام، تمثل البنية التحتية ذات التعليمات low-code كخدمة نقلة نوعية في الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع تطوير البرمجيات، ومعالجة تحديات الوقت والتكلفة والخبرة المرتبطة بنماذج التطوير التقليدية. من خلال الاستفادة من قوة وراحة منصات IaaS low-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات تسريع رحلة التحول الرقمي الخاصة بها وتقديم حلول برمجية مبتكرة وعالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الخاصة.