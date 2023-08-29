تسليم رمز منخفض

إن تسليم Low-code هو أسلوب حديث لتطوير البرامج يهدف إلى تبسيط إنشاء التطبيقات وتنفيذها عن طريق تقليل كمية التعليمات البرمجية اليدوية المكتوبة بخط اليد المطلوبة لبناء الحلول البرمجية واختبارها ونشرها. بدلاً من الاعتماد فقط على لغات البرمجة مثل Java أو C++ أو Python، تعمل منصات تسليم low-code ، مثل AppMaster ، على تمكين المطورين والمستخدمين غير التقنيين على حد سواء من إنشاء تطبيقات باستخدام واجهات drag-and-drop ، وأدوات النمذجة المرئية، و مكونات قابلة لإعادة الاستخدام. وهذا يسمح بتطوير التطبيقات بشكل أسرع، وتقليل تكاليف التطوير، وتحسين جودة التطبيقات، والاستجابة السريعة لمتطلبات العمل وفرص السوق.

يمكن لمنصات تسليم Low-code أن تلبي أنواع التطبيقات المختلفة، مثل تطبيقات الويب والواجهة الخلفية وتطبيقات الهاتف المحمول. وهي تدعم العديد من حالات الاستخدام، بدءًا من أتمتة المهام البسيطة وإدارة عمليات الأعمال وحتى تطوير التطبيقات المعقدة عالية التحميل على مستوى المؤسسات. من خلال استخدام القوالب المعدة مسبقًا والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام، تقلل هذه الأنظمة الأساسية بشكل كبير من وقت التطوير واحتمالية الأخطاء، مع زيادة جودة التطبيق وقابلية الصيانة في نفس الوقت.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لمنصات تسليم low-code مثل AppMaster في قدرتها على إنشاء كود مصدر حقيقي للتطبيق، أو ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ، أو تطبيقات كاملة بناءً على المخططات المرئية التي أنشأها المستخدمون. تلغي عملية إنشاء التعليمات البرمجية الآلية هذه الحاجة إلى البرمجة اليدوية، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء. يقوم AppMaster على وجه التحديد بإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام لغة البرمجة Go، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue 3 JavaScript، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose المستندة إلى الخادم لنظامي التشغيل Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

جانب آخر مهم من تسليم low-code هو تركيزه على التخلص من الديون الفنية. كلما تم إجراء تغييرات على متطلبات التطبيق أو مخططه، تقوم المنصة low-code بإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات من البداية، مما يضمن بقاء الحل سريعًا وحديثًا وخاليًا من أي آثار برمجية باقية من الإصدارات السابقة. يؤدي هذا النهج النظيف إلى تطبيقات قابلة للصيانة للغاية وقابلة للتطوير وقابلة للتكيف مع احتياجات العمل المتطورة.

توفر منصات تسليم Low-code مثل AppMaster أيضًا دعمًا خارج الصندوق لمجموعة واسعة من قواعد بيانات RDBMS (نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية)، وواجهات برمجة التطبيقات (واجهات برمجة التطبيقات)، وخدمات الويب. على سبيل المثال، يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمصدر بيانات أساسي. يعمل التكامل السلس لقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات الأخرى على تبسيط عملية تطوير التطبيقات ونشرها بشكل كبير، مما يسمح للمطورين بالتركيز على تصميم وتقديم حلول مبتكرة بدلاً من قضاء الوقت في مهام البنية التحتية والتكامل ذات المستوى المنخفض.

مع تزايد اعتماد منصات التسليم low-code عبر الصناعات، تستمر الاتجاهات والتطورات الجديدة في الظهور. أحد هذه الاتجاهات هو الطلب المتزايد في السوق على التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام تقنيات low-code أو no-code. وفقًا لشركة Forrester Research، من المتوقع أن يصل حجم سوق منصات تطوير التطبيقات low-code البرمجية على مستوى العالم إلى 21.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، مقارنة بـ 3.8 مليار دولار أمريكي في عام 2017. علاوة على ذلك، تتوقع جارتنر أن يمثل تطوير التطبيقات low-code أكثر من 65% من إجمالي عمليات تطوير التطبيقات. النشاط بحلول عام 2024

ويمكن أن يعزى هذا النمو السريع إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك مشهد الأعمال التنافسي بشكل متزايد وسريع الخطى، والطلب المتزايد على التحول الرقمي عبر الصناعات، والحاجة المتزايدة إلى أساليب تطوير التطبيقات الفعالة من حيث التكلفة والفعالة. ومن خلال الاستفادة من منصات تسليم التعليمات low-code ، يمكن للمؤسسات تنفيذ حلول مبتكرة بسرعة، والبقاء في صدارة المنافسة، والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة باستمرار.

باختصار، يعد تسليم low-code أسلوبًا تحويليًا لتطوير البرمجيات يتيح تطوير التطبيقات بسرعة وكفاءة من خلال تقليل جهود البرمجة اليدوية ودعم مجموعة واسعة من أنواع التطبيقات وحالات الاستخدام. باستخدام منصات مثل AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة واختبارها ونشرها بشكل مرئي، كل ذلك مع تجنب مخاطر الديون التقنية. مع استمرار نمو اعتماد تقنيات تسليم low-code ، يمكن للشركات الاستفادة من هذا الاتجاه لتبسيط عمليات تطوير التطبيقات الخاصة بها ودفع الابتكار في سوق تنافسية بشكل متزايد.